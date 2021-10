Polonia cerrará la sala judicial que fue origen de la disputa con Europa pero no dice cuándo

- Publicidad-

El jefe del Gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, anunció ayer jueves su compromiso de cerrar en los próximos meses la Sala Disciplinaria Judicial, que fue el órgano que ocasionó la colisión con la Unión Europea.

Una medida que se ha hecho pública después de que el Tribunal de Justicia de la UE diera a conocer su sentencia condenatoria mediante la cual Polonia tendrá que pagar un millón de euros diarios hasta que lleve a cabo la decisión de cerrar la sala.

«Creo que los próximos meses surgirá una idea de compromiso dentro de nuestra coalición, una idea que también será aceptable para el presidente, sobre la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo» ha señalado el primer ministro de Polonia. Según explicó se trata de una idea que había nacido antes de que se diera a conocer la sentencia del TJUE, ya dictada en el pasado mes de julio.

Dependerá del tiempo que tarden en abordar esta decisión: pero cada día que pasen sin acometerla, deberán pagar a la UE un millón de euros.

Un organismo creado en 2017

La Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia fue creada en el año 2017 como parte de su reforma judicial. Se le otorgaron competencias para sancionar, destituir o trasladar contra su voluntad a los jueces polacos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado en reiteradas ocasiones que esta sala había infringido el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El TJUE determinó ya en verano la inmediata suspensión de los poderes disciplinarios de la Corte Suprema, al considerar que se estaba incumpliendo el derecho europeo poniendo en riesgo la independencia y la imparcialidad de los tribunales.

Se solicitó entonces al Tribunal Constitucional den Polonia que se pronunciase al respecto, y en su respuesta, hace unas semanas, señaló que el TJUE no podía inmiscuirse en cuestiones judiciales de Polonia, que es soberana y su ordenamiento jurídico no tiene otros por encima de él. Sin embargo esto no es así para los socios de la UE, que asumen al integrarse en el proyecto europeo que la justicia de la Unión está sobre sus sistemas nacionales.

Ante esta respuesta, el TJUE ha vuelto a responder imponiendo una sanción a Polonia de un millón de euros diarios hasta que cumpla con la sentencia previamente establecida, en la que se señala la necesaria eliminación de esta Sala disciplinaria.