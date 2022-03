Políticos: ¿”Intrusos” legales?

- Publicidad-

Intrusismo: “Ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesarios para ello”

¿Qué “titulación política” tienen los políticos?

¿Viajaría el lector en un barco, avión, tren, autobús… conducido por un “pasajero”, elegido por popularidad, imagen…? ¿Se dejaría tratar por el “enfermo” más decidido en un hospital…? ¿Invertiría sus ahorros en una entidad gestionada por otros ahorradores sin formación ni experiencia? Exigimos máxima profesionalidad, titulación. ¿Tienen los políticos la formación adecuada al puesto? Mínimos casos. Tampoco en titulación “política”. ¡Son intrusos! Legales y democráticos, pero “intrusos”. Sucede en Congreso, Senado, Gobiernos, Ayuntamientos. ¿De quiénes dependemos? Su actuación es trascendente. “¡Fijan la ruta”, están “al volante”! ¡Exigimos resultados imposibles para su preparación! Algunos, los menos, responden, pero “intrusos”. Pedimos milagros. ¿Es lógico?

¿Cómo acceden a sus cargos…?

Lo “normal” sería por “competencias”. En Política: por “fidelidades”. Lo contrario de eficacia, excelencia. Muchos han crecido desde jóvenes en el partido exclusivamente.

La gran mayoría de políticos ocupan cargos sin idea, experiencia profesional. Utilizan, muchas puertas “giratorias”. No son demócratas. No quieren procesos participativos, pasar cuentas. Luchan para alcanzar, retener “poder”. No sirven a la sociedad. O son “actores” de “guionistas” ocultos, superiores. Simulan “legalidad”, pero muchas subvenciones, infraestructuras, equipamientos, se conceden por partidismo, electoralismo, favoritismo. Gastan, no invierten. O despilfarran. Ahí está la AIREF, etc. No entremos en corrupción, financiación ilegal.

Existen, excepcionalmente, perfiles “positivos” de dentro o fuera del partido. Políticos muy comprometidos, competentes. También: “Intrusos”. Pero… ¡Hay que elegir entre los que se presentan!

¿Y los votantes?

Dumur: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”. Opinión mayoritaria. Muchas personas “pasan” de la política. ¿”Pasan” de la mejor sanidad, educación, calidad de vida, democracia? ¿Trabajo, buenas infraestructuras, verdadera democracia…? ¡No! ¡Entonces, interesa la política! Eso depende de los gobernantes. ¿Por qué no entran en política y sirven a la sociedad? ¿Qué respondería el lector? Respuesta mayoritaria: “Ni hablar. ¡Yo no!” Quejas sí, participar, no. ¿Lógico?

El voto, “cheque en blanco” por criterios “ilógicos”. Son: psicológicos, partidológicos, ideológicos, fobiológicos, viscerológicos, identitariológicos, etc. Como la gestión de muchos líderes. Me dijo un dirigente político: “Tenemos un electorado tan fiel que ponemos a una cabra en la lista y la votan! ¿Qué votamos…?

Las críticas quedan entre conocidos. ¿Por qué no enviarlas a los gobernantes? Si actúan como “déspotas ilustrados”, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo,” es porque hay votantes súbditos, mudos. Platón: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores”. ¿De qué nos quejamos? ¿Problema de los políticos o, ¡sobre todo!, de los votantes? ¿Somos coherentes?

¿Líderes?

Como consultor utilizo diferentes definiciones. Una: “Líder es quien tiene una VISIÓN que mejora sustancialmente lo existente y LA MATERIALIZA”. Los Estados desarrollados, democráticos, lo son porque han tenido, tienen, líderes auténticos que ha aportado paz interior, libertad, justicia social, desarrollo, democracia, bienestar. ¿Hay líderes de ese nivel hoy en España? Los hechos demuestran que no.

¿Qué VISIÓN tienen y quieren materializar? ¿Qué proyecto “común” tienen para España? Hoy, “democracia defectuosa”, en declive en los rankings positivos y en aumento en los negativos ¿Qué proyecto ante una monarquía que se auto descalifica, autodestruye, por sus escándalos? Los “hechos” existen, pero es “inviolable” o han prescrito. ¿La indignidad, el escándalo, prescriben? ¿Cómo valorar a los Partidos, Congreso, Senado, Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas y sus propios “temas” …?

¿De qué tratan en el Congreso?: ¿De la mejor visión para consensuar la mejor economía, democracia, servicios sociales, generación de riqueza, competitividad de España, integración voluntaria…? No se aborda eso. Sí son evidentes las visiones “excluyentes” entre los grandes partidos, sus luchas cainitas, sus escándalos de corrupción económica, política… Todo está publicado.

¿Qué visión con Catalunya? Según González: “el mayor problema de España”. Líderes auténticos nunca hubieran generado el conflicto. Se publica que estaba preparada una operación “militar” para combatir el independentismo. ¿Existe una operación para que, voluntaria y democráticamente, los independentistas quieran continuar con España? Ni una sola actuación. Parlamento y votos de mayoría absoluta independentista. Sigue la represión policial, judicial, económica, lingüística. ¿Es propio de buenos líderes “echar” a Catalunya como dijo Gabilondo? ¿Propio de buenos líderes o de intrusos incompetentes? Ahí están los hechos objetivos.

No hay “proyecto común” en los políticos y votantes. Sí proyectos “excluyentes”. ¿ Qué lideran exactamente ? ¿A quién representan? ¿Cómo deberían ser?

¿Qué haría Vd. si fuese el responsable del puesto a cubrir? He hecho esta pregunta a muchos candidatos. Sus respuestas eran determinantes. No existen organizaciones, países, excelentes. Lo son si cuentan con “líderes” y “votantes” excelentes. Evalúe el lector. Qué líderes y votantes demuestran…:

La mejor “Visión”, Proyecto de futuro común. No existe.

Creatividad para materializarla.

para materializarla. Rigor , autoexigencia democrática . ¡España: democracia defectuosa!

, . ¡España: democracia defectuosa! Tacto , relaciones integradoras, incluyentes, no excluyentes.

, relaciones integradoras, incluyentes, no excluyentes. Flexibilidad, anticipación. Generación del “cambio” a la mejor sociedad.

anticipación. Generación del “cambio” a la mejor sociedad. Concentración para materializar la mejor Visión.

para materializar la mejor Visión. Perseverancia para alcanzar la meta.

para alcanzar la meta. Principios democráticos: ¡ética, transparencia, participación, servicio!

¿Es así…?

Calidad de vida, progreso, trabajo, desarrollo, posición en los mejores rankings internacionales, democracia auténtica, justicia social, libertad… dependen de los políticos que se elijan. Los indicadores evolucionan negativamente según los referentes, la realidad, ¡España no tiene líderes verdaderos! Tiene, ¡intrusos en la política!

¿Qué dirigentes políticos demuestran “competencia” para materializar esos beneficios?

Gandhi: “Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”. Sustituyamos “idiota” por “incompetente”. ¿Es problema de los políticos… o de votantes… también “intrusos” incompetentes? ¿Quién elige?

¿Qué es lo coherente?