Política, leyes y realidad

Nos estamos sorprendiendo cada día, y lo vemos en los medios, por lo poco que «producen» nuestros políticos. Creo que es del sentir general que aprueban pocas leyes, y, además, malas. En cambio, cada día también, se publican centenares y centenares de páginas de legislación menor, que nos llevan angustiados, pues igual establecen una tasa, como regulan que documentos se necesitan para hacer un testamento vital, pasando absolutamente de las leyes vigentes y la prelación de las mismas.

Sin embargo, si hablas con un político o un alto funcionario y te enseñan unas agendas desbordantes de reuniones y comisiones a las que acudir.

En los últimos treinta y seis años, es decir desde que se firmó la entrada de España en la Unión Europea, o mejor dicho, desde mucho antes, cada mes, los presidentes de los estados se reúnen en Bruselas.

Allí, todos pasan por la pagaduría para recoger lo que vienen a buscar; la mayor parte de las veces son fondos europeos, pero también, apoyos políticos, o que la UE mire para otro lado en temas escabrosos, etc. Pero el dinero y los apoyos no son gratis; a a cambio de los mismos, los estados, cada mes, ceden un jirón de su soberanía. Soberanía que desaparece del entorno estatal. Competencias es sinónimo de soberanía.

Imaginemos pues, que estamos delante de una pecera llena de caramelos. En la parte de abajo tenemos los caramelos y chuches de menta, en el centro los de naranja y en la parte superior los de fresa. Así es como se diseño el equilibrio de competencias constitucional; la menta son las competencias municipales; la naranja, las autonómicas y los caramelos y chuches de fresa las estatales.

Cada vez que nuestros próceres van a Europa y se traen algo, la Unión Europea se dirige a la pecera y toma un puñado de chuches o caramelos. Y muchas veces hasta nos dice, me llevo los caramelos, pero no me los comeré hasta dentro de dos años.

Y así, exactamente lo mismo, cada mes durante 36 años. Ahora la pecera está casi vacía, y quedan solo el 15% de los caramelos que en el momento de la redacción de la Constitución se colocaron.

Constatación terrible; “no hay jamón para tanto comensal”. Hay muchos funcionarios y departamentos que se han quedado con cargo, pero sin competencias decisoras reales, y entonces ¿qué hacer?

Pues la administración española ha reaccionado de la siguiente manera:

a) Inventándose la recentralización, buena parte de la guerra contra las autonomias y ayuntamientos se debe entender como la reconquista de competencias que se habían cedido, y que ahora son necesarias para justificar la existencia de una Administración Central.

b) Haciendo ver que nada ha pasado, que ellos siguen mandando. Y se reúnen y se vuelven a reunir con abultados órdenes del día. Sin embargo, la mayor parte de nuestras leyes son un copy/paste literal de las normas europeas, sin pensar que en Europa las Directivas y Reglamentos van mutando permanentemente. Y esas mutaciones no se transponen habitualmente.

c) Dando el mayor miedo posible, poniendo multas exageradas y usando la judicatura como barrera frente a Europa a fin de proteger el estatus.

d) Hacerse los imprescindibles, pero sin poder legislar ni proteger los derechos de los ciudadanos. Aquí sólo se protege a las élites, que para eso son los que siempre han mandado.

e) Instalarse en el NO y culpar a Europa.

Y la administración autonómica catalana, la madrileña o la vasca, por decir tres, hacen exactamente lo mismo.