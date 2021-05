Será la edad o el hartazgo, pero no paro de asombrarme ante la superficialidad de los análisis de nuestros políticos sobre la situación ideológica de la calle. Ya contamos con que mienten por aquello de la demagogia, pero lo que sorprende es la estupidez manifiesta de sus descripciones. Y no se salva ninguna, ni uno sólo.

Lo peor es que en el redor nuestro tampoco es muy diferente; hablamos sobre clichés, y yo tiendo a no conformarme… quizá se me vaya un poco la especie, que decían los salmantinos, pero me gusta ahondar, leer, pensar, relacionar… funciono percibiendo sistemas, no hechos aislados; esto puede ser malo o, a veces, me permite visiones globales para sobrevivir a la basura diaria que nos embusten… creo.

Sobre esto de la polarización política caben un par de disgresiones. La izquierda española no tiene ahora mismo grandes deudas históricas; a mí que a un señor de Comisiones Obreras le haga gracia el régimen cubano me puede parecer criticable o digno hasta de cierta compasión; no me importa que una señora de derechas alabe los pantanos de Franco, es igualmente discutible y hasta cierto punto también digno de conmiseración. Nótese el modo irónico, porque sí creo que España no ha terminado de aclarar su propia Historia del siglo XX, y de eso hay responsables. Pero si aquél o ésta tuvieran como objetivos de programa suprimir la democracia y con ella las libertades formales, legales, ya estaríamos en otro estadio hace tiempo, aquí cada palo ha rezado a sus ídolos y no ha pasado nunca nada, hemos continuado votando y desbaratándonos los argumentos en debates infinitos. Entre otras cosas para eso es la Democracia, para decirnos aberraciones nombrando a los lejanos representantes y no retarnos a palos; deberíamos, deberían saberlo, el debate y hasta concierto calor es juego, nada más. Después toman una cerveza frente al Congreso y nada.

Se compara forzadamente esto con el 36, y yo sólo veo una similaridad. La estrategia de la derecha extrema ya en el 31 no fue radicalizar su discurso (siempre fue el mismo) sino exagerar hasta el delirio el del contrario: ya saben, el fin de España, la conspiración judía internacional, la intención revolucionaria de unas reformas tibias comparadas con el resto de Europa… y así es como se polariza de verdad: porque la creación del enemigo (inexistente pero justificador) es la especialidad del fascismo.

Esto es lo que se está reproduciendo hoy, ahora, cuando hablamos de polarizar estamos justificando a los fascistas; no existe la polarización sino el invento de ésta para autojustificarse su basura naturalista en la que sólo una forma de pensar es la correcta, la natural, la normal, la sensata… lo demás: un peligro a exterminar. Los líderes de los partidos democráticos, constitucionales (tómese esta palabra en su complejidad) no hacen bien al agitar la idea de los bandos, no ya por la pugna legítima sino porque están haciendo la campaña gratuita a la involución. Podemos, PP, Más España, PSOE, Ciudadanos y otros tantos partidos no son ni un peligro para la convivencia ni para el sistema, nos estamos dejando arrastrar (y una parte muy concreta de la prensa no sólo es responsable sino partícipe) hacia una confrontación inexistente que es un objetivo en sí misma, la agitación, la propaganda, la demagogia, el populismo literalmente: la finalidad es crear una sensación de inseguridad e incertidumbre, de aparente violencia: porque eso requiere un líder, una solución, un caudillo que nos guíe entre tanta oscuridad.