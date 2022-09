Podemos no quiere que el PSOE le vuelva a «hacer la 13-14»: «Es hora de gobernar sin pedir permiso a los que mandan sin presentarse a las elecciones»

- Publicidad-

Las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre el PSOE y Unidas Podemos están muy atascadas, según ha reconocido Ione Belarra, líder de la formación morada. Además, ha exigido a la parte socialista del Ejecutivo a acceder a acceder a topar la subida de las hipotecas de tipo variable.

Belarra ha reclamado a su socio de gobierno que ambos partidos pisen el acelerador para, con valentía, poder aprobar unos PGE ambiciosos y realmente progresistas. «Es hora de gobernar sin miedos y sin pedir permiso a los que mandan sin presentarse a las elecciones», ha afirmado Belarra.

Unidas Podemos, aprovechando la negociación de las cuentas públicas para 2023, va a recuperar su propuesta de congelar el precio de los alquileres con el mismo sistema aplicado en Escocia, sobre todo en un momento en que ha vuelto a dispararse el mercado.

Además, Belarra ha vuelto a demandar que se incluya en el próximo plan de contingencia un tope a la subida de las hipotecas variables. La realidad es que España no puede arriesgarse a volver a tener desahucios masivos, como ocurrió en la crisis de 2008.

La formación morada elevó su presión al registrar el pasado jueves una proposición de ley en este sentido, que plantea fijar durante un año un incremento del 0,1% para el caso de las familias vulnerables y, así, reducir la cuota mensual de los créditos en hasta 150 euros.

Ley de la Vivienda

Por otro lado, Podemos responsabiliza al PSOE de que aún no se haya aprobado la Ley de Vivienda, que es un asunto que vuelve a generar fricciones en la coalición dado que los morados piden introducir una la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler.

Aumento del gasto militar

El tema del gasto militar también está provocando fricciones, tal y como reconocen en el partido morado que insisten, al igual que todo el espacio confederal, en que no quieren una subida del presupuesto armamentístico bajo ninguna fórmula, aunque se trate de esconder mediante la vía de los programas especiales de armamento que no se incluyen en el tope de gasto, tal y como ha propuesto el PSOE.

Por su parte, los socialistas confían en que elevar las partidas de Defensa no suponga un escollo para cumplir los compromisos unilaterales de Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN. Además, desde el PSOE alegan, frente a Podemos, que ese incremento al no computar en el límite de gasto no compite con las partidas dedicadas al gasto social.