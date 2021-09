«Podemos no culpa al Gobierno, sino al oligopolio energético y al mercado eléctrico por lo que hizo Aznar»

- Publicidad-

El portavoz nacional de Podemos y de UP en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, habla para Diario16 sobre las propuestas de su coalición ante el incremento desproporcionado de la factura de la luz. Justo hoy el precio de la luz se dispara a los 140 euros. La situación perjudica la imagen del Gobierno y enfrenta de nuevo a Podemos con el PSOE. Sin embargo, Fernández insiste en que la postura de Podemos va contra el oligopolio energético y al mercado eléctrico. De lo que, por cierto, responsabiliza al ex presidente Aznar.

P. Esta crítica desde Podemos al Gobierno del que forma parte por la subida del precio de la luz , ¿no desgasta tanto al PSOE como a Unidas Podemos?

R. La crítica no es al Gobierno, es al oligopolio energético y al mercado eléctrico. Por cierto, la arquitectura de todo esto la diseña el PP con José María Aznar y con precios inasumibles. El ex presidente del PP es el responsable directo de tener un mercado eléctrico a merced de ese oligopolio y con precios absolutamente inasumibles.

P. Pues no está llegando así el mensaje desde Podemos…

R. Lo que hacemos y decimos es criticar al mercado eléctrico y dar soluciones factibles y posibles que se aplican en otros países de la UE, como en Francia. Y que son propuestas y soluciones que permitirán bajar de inmediato la factura de la luz.

P. ¿Cuáles son esas propuestas concretas desde Podemos para controlar esta subida histórica del precio de la Luz?

R. Establecer un precio fijo a la energía nuclear y fijar un precio máximo a la energía hidroeléctrica. Eso permitiría reducir entre 1.500 y 3.200 al año la factura de la luz. También apostamos a medio plazo por la creación de una empresa pública de energía, que aportaría competencia y transparencia al mercado, y haría frente a ese oligopolio energético y permitiría reducir de forma notable la factura de la luz.

P. Pero el desgaste del Gobierno es real cuando hay tantas discrepancias públicas, como ocurre ahora con la subida de la luz….

R. Lo que puede desgastar al Gobierno es no hacer nada. Hay que tomar medidas. Por eso pedimos al PSOE que sea valiente y audaz, y aplique las medidas que nosotros planteamos. Porque lo que está pasando con el recibo de la luz es inaceptable. No moverse y no hacer nada es lo que pasará factura al Ejecutivo.

P. Da la sensación que desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz mantiene una postura más prudente con el ejecutivo del que forma parte. ¿Hay diferencia de criterios sobre cómo afrontar la situación?

R. Yolanda ha sido muy clara y se ha mostrado partidaria, como el resto de Unidas Podemos, a intervenir en el mercado eléctrico, a regular los precios d ela luz. Es la misma postura que defendemos en Podemos. Teneos consonancia total. Es una de las principales hoy preocupaciones de la ciudadanía, y nosotros debemos estar para dar respuesta a los problemas de la gente, para solucionar las preocupaciones de la ciudadanía. En eso estamos absolutamente centrados en Podemos, como lo esta Yolanda en el Gobierno.

P. Desde el PSOE se lanzan mensajes, sin embargo, sobre que las propuestas de Podemos sobre el tema de las eléctricas son imposibles de asumir en un Gobierno. Que parecen más ideas lanzadas de quien está en la oposición…

R. Tenemos unas propuestas absolutametne factibles y que se aplican en la UE. Es una cuestión de pura y dura voluntad política y nosotros la tenemos. Esperamos que el PSOE al final acepte y se avenga a aplicar nuestras propuestas.

P. ¿Qué opinión merecen a Podemos las explicaciones de la vicepresidenta Ribera donde descarta intervenir la luz?

R. Las explicaciones de Teresa Ribera son absolutamente decepcionantes y no dan respuesta a la problemática actual. Pero sabemos que hay que ser perseverantes y que en nuestra relación con el PSOE, como socio de Gobierno mayoritario, nos obliga a insistir hasta que consigamos convencerles.

P. ¿Ya ha ocurrido antes con otros asuntos de Estado?

R. Esto ya sucedió con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Hay que recordar que Podemos ha trabajado durante meses para incrementar ese SMI. Que el PSOE decía que era imposible e inviable. Y ayer hemos conocido, por el propio presidente del Gobierno, que finalmente el PSOE acepta incrementar el Salario Mínimo. Unidas Podemos en numerosas ocasiones ha marcado el camino e insistido en sus propuestas. Al PSOE le ha costado aceptarlas, pero al final lo ha hecho. Por eso, hará falta mucho diálogo, mucha negociación, pero estamos convencidos que al final pasará como con el SMI y que el PSOE aceptará nuestra propuesta y en ese momento se bajaría de inmediato la factura de la luz, que ahora es nuestro objetivo prioritario.