Podemos destruye todo lo que toca

Durante años los movimientos sociales han sido un eje vertebrador de la democracia. Su valor como entidades de la sociedad civil ha sido enorme y sus luchas han traído prosperidad y control de la clase política. Hoy siguen existiendo pero han sido tocados por la mano gafe de Unidas Podemos, la cual provoca el marchitamiento de lo que fueron elementos imprescindibles del espacio democrático. Porque, si se fijan bien, todo lo que ha ido tocando Unidas Podemos ha acabado destruido o casi.

Eurovisión

Comenzando la reflexión por lo más cercano, estaban las buenas personas que habitan en España entretenidas con un concurso de canciones, Eurovisión. El alma popular se debatía entre los distintos contendientes. El movimiento LGB, seguramente el grupo más eurofanático, se debatía entre unos concursantes. Los amantes de la música latina-electrónica querían que venciese quien lo ha logrado. Otras personas estaban apoyando las tetas y los restantes el folclore gallego. Si ustedes leían, aunque fuese a traición, los comentarios de los distintos grupos había una pelea que podía recordar a otras de otros tiempos entre Camilo Sesto o Pablo Abraira, entre Julio Iglesias y Raphael, o entre Barón Rojo y Ñu.

Hasta que las gentes de Unidas Podemos tuvieron que meter las zarpas. Irene Montero, una vez más, se lanzó en apoyo de las tetas pensando que de esa forma las personas que estaban con Rigoberta Bandini acabarían tomándola como la reinona de Eurovisión. Otros, los más galleguistas, apostaron con todo por los coros y danzas de las Tanxugueiras. Lo que era una disputa popular se convirtió en una disputa política estúpida y banal. Acabó ganando Chanel y les sentó tan mal que ahora se han lanzado a pedir explicaciones en el Congreso de los Diputados. Semanas de goce popular arruinadas por el gafe y las ganas de meterse donde no les llaman.

Por suerte para los eurofanáticos quedan muchas semanas para el concurso y podrán volver a sus debates y demás cosas que hagan los eurofanáticos. Hoy, por las manos sucias de los políticos, da pena y ganas de que España se retire de esos concursos. Porque Pablo Casado, que es tan gafe y sinsorgo como les de Unidas Podemos, también ha tenido que meter sus sucias manos. Esto, al final, es un concurso pero no es la primera vez que Unidas Podemos intenta apropiarse de eventos populares, de fiestas espontáneas, o de reivindicaciones justas.

Montero y sus amigues han acabado con el feminismo

Entre todas las cosas que Unidas Podemos ha destruido, junto al movimiento contra los desahucios (que sigue bregando pero muy mancillado por culpa de aquelles), el feminismo es la principal. Antes de la llegada de la alegre muchachada de Unidas Podemos, el feminismo había ido conquistando parcelas de libertad e igualdad para las mujeres. Poco a poco. Con paciencia infinita en algunas ocasiones. Las diferencias entre las feministas no partidistas, las feministas del PSOE o las feministas de IU eran de matices respecto a la doctrina, pero el núcleo era claro. Hasta que llegó Podemos…

… con su estupidez estadounidense del postmodernismo deconstructivo y la teoría queer. Que el sujeto de feminismo, que siempre se ha entendido como la mujer –como en la clase trabajadora era el trabajador y no el empresario-, haya pasado a ser hoy una mujer con barba y un pene femenino; o una mujer con pene, el cual debería comerse una lesbiana si no quiere ser calificada de terfa; o un hombre con coño masculino; o que la pederastia deba ser admitida como una práctica sexual normal, es culpa de Podemos. Y de algún lobby gay, también.

Las que hoy son calificadas de feministas radicales o esencialistas (por decir que hay hombres y mujeres respecto al sexo) son las feministas cabales de toda la historia. El problema es que como tienen más visibilidad las tonterías del mundo podemita (y bien que se lo financia el ministerio de Igualdad), al final el prestigio del feminismo clásico se hunde. Como todo el mundo, especialmente en la derecha, no es capaz de distinguir entre feminismo e ideología de género, el estercolero que existe en la actualidad, con la negación de la mujer en sí, provoca el pánico y la imposibilidad de un debate.

Nacionalismo español vs. Españolismo o revisionismo

Es un tema que poco han visto los “famosos” analistas de la cosa política, pero la llegada de Podemos ha propiciado la casi desaparición del nacionalismo español que, desde la transición, se vino construyendo. Un nacionalismo moderno frente al españolismo de los coros y danzas que ha sido la tónica desde 1808. Está bien recordar las gestas de los Tercios y el Imperio español, son glorias de nuestra historia, pero España hoy es otra cosa. Tanto Felipe González como José María Aznar intentaron potenciar España como referente internacional y con un nacionalismo, que sin huir de su historia, encajase con valores más liberales. Como dijo el primero “no salir al extranjero peleados con el pasaporte”.

En esto llegó Podemos, con su populismo à la Laclau, y mandó todo ese esfuerzo a la basura. No se podía cualquiera sentir español sin tener resquemor en la conciencia. Primero porque se había tragado con todo durante la transición y elles iban a cambiar todo (adanismo). Segundo porque los españoles habíamos sido poco menos que unos genocidas a lo largo de la historia. Comprando el discurso postcolonial de los niños blanco y gomelos de América Latina, vinieron a decir a los españoles que España era una mierda, antes y ahora. Desde la propia izquierda no se respondió, salvo González y dos o tres más, porque hay mucho frustrado con cargo. Y pasó lo que tenía que pasar…

Como desde la derecha son también un poco incapaces de defender una nación española de todos los españoles (normal que los terceristas vayan siendo legión), salió el españolismo casposo. El de los coros y danzas, el de Blas de Lezo (lean la historia de este hombre que no es tan magnífica como se cuenta), el de Don Pelayo y demás recuerdos históricos que no reconocen la impronta española en la historia europea y mundial. A día de hoy, si usted se siente español à la liberal le atacarán desde la izquierda como facha, y desde la derecha como traidor porque no le molesten las lenguas regionales (otra cosa es la utilización de las mismas). Esta mierda la ha traído Unidas Podemos.

La contramufa beneficia a los que atacan

Después de acabar con cualquier posibilidad de una izquierda racional, de clase y popular a la izquierda del PSOE, también cabe destacar que existe una contramufa de Unidas Podemos: si se meten con alguien triunfa; si no les gusta algo se valoriza. Comencemos por Daniel Bernabé, hoy con más altos y bajos por acercarse un tanto a esas gentes. Cuando publicó su artículo sobre la Trampa de la diversidad se le echaron encima todos los podemitas, los posmo y demás chafarderos del pensamiento. ¿Qué pasó? Que el libro posterior (publicado por Akal) del mismo título fue un éxito editorial. Ahora les ha dado por Ana Iris Simón y Feria (Círculo de Tiza) y ya ven, éxito, reconocimiento y como sigan insistiendo (han publicado un libro contra ella) hasta premio Nobel.

De hecho a los que califiquen como neorrancios tienen la bendición encima. Levantan tal repugnancia política (y en algún caso personal) elles y sus medios que consiguen el efecto contrario. No les gustaba Emiliano García-Page (un neorrancio avant la lettre) y ahí lo tienen, con mayoría absoluta y Podemos desaparecido para los restos en La Mancha. No les gusta una película, exitazo. Les gusta una serie, truño.

Lo han intentado con el fútbol pero ahí les han dado por todos lados, incluso los suyos, pero como digan algo en favor de un equipo, a segunda o a perder una final. De hecho ¿no dijeron algo favorable del Athletic de Bilbao después de la Supercopa de 2021? Ya saben, palmaron dos finales. Allí donde meten las zarpas destruyen. Allí donde atacan benefician. Mientras las clases populares a lo suyo, votando a otros partidos porque desde que están en el gobierno no les va muy bien.