Podemos demanda al alcalde de Madrid Almeida que cumpla con la Convención Internacional de Derechos del Niño

- Publicidad-

Desde el Área de Trabajo de Servicios Sociales, Familias e Infancia de Podemos Madrid y, coincidiendo con la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia (20 noviembre 2022), quieren reiterar su compromiso con la Convención Internacional de Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país el 30 de noviembre de 1990.

La Convención marcó un hito en el reconociendo los derechos de los niños/as y adolescentes y es de obligado cumplimiento en nuestro país desde su ratificación. Es necesario comenzar en la ciudad de Madrid a observar a los niños/as y adolescentes como objetos de atención preferente y no el olvido a los que les somete el Gobierno municipal del Partido Popular dirigido por Martínez-Almeida. Quizás porque no votan aún, o porque carecen de poder adquisitivo, quizás porque se piensa en ellos sólo en términos de futuro y no se les identifica como ciudadanos con derechos en el momento presente.

En Podemos Madrid tienen la convicción de que otra ciudad para la infancia sí es posible. Una ciudad donde se reconozcan sus derechos:

El artículo 19 y 34 de la Convención indica que niños/as y adolescentes han de ser protegidos frente al maltrato, el abandono, el abuso y la explotación. A este respecto, la ciudad de Madrid no puede mirar hacia otro lado frente a esta terrible realidad que afecta a miles de niños/as y adolescentes. Y, sí, no proporcionar los recursos suficientes en materia de prevención para la detección y procurar la recuperación de las víctimas, es una actuación, además de negligente, intolerable.

La aprobación en mayo de 2021 por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de Coalición de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la dolescencia frente a la violencia dio respuesta a una demanda muy esperada por todos los colectivos y personas interesadas por la protección de la infancia en nuestro país. Esta misma semana la Ley se sigue desarrollando gracias a la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la infancia y la adolescencia 2023-2030. Ahora es el momento de que la ciudad de Madrid muestre su compromiso con la infancia, en línea con la Convención y con los Derechos del Niño ratificados en 1990 por el Estado español y dedique, a tal fin, los recursos suficientes.

Artículo 27 de la Convención

Reconoce su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Madrid hoy es reconocida como capital mundial de la desigualdad, donde se niegan las colas del hambre y se consiente que miles de niños vivan en situación de exclusión, sin luz y careciendo de los servicios básicos.

El dato es demoledor: la pobreza relativa afecta principalmente a menores de edad, cuya tasa de riesgo de pobreza alcanza al 33,1% de los menores de 16 años en Madrid. Pero la

Convención no establece diferencias entre niños/as ricos y niños/as pobres; todos/as son objeto de los mismos derechos sin importar su origen o el barrio en el que viven en nuestra ciudad. Carencia de recursos, segregación… este es el modelo del Partido Popular.



Podemos Madrid tiene la intención de impulsar el desarrollo desde el Ayuntamiento a partir del 29 de mayo de 2023 un Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil en Madrid en consonancia con la Recomendación (UE) 2021/1004 por la que se establece una Garantía Infantil Europea. Existen recursos, pero hasta ahora ha faltado voluntad política para actuar.

El artículo 31 de la Convención de derechos del niño por el que se reconoce su derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Frente al modelo de ciudad del hormigón, el granito y la especulación, Podemos Madrid reivindica la creación de espacios seguros para el juego y el ocio y el descanso de niños/as y adolescentes.

Zonas de juego alejadas de la alta contaminación atmosférica y acústica, del impacto de los vehículos de motor, y de las redes que tejen los casinos y salas de juego, ávidas por captar a los adolescentes con la complicidad de las autoridades del Partido Popular. Frente al abandono de las zonas verdes de Madrid y la tala del arbolado de la ciudad, ofrecemos espacios verdes y zonas deportivas seguras.

El artículo 24 de la Convención por el que se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, favoreciendo hábitos de vida saludables para luchar contra la obesidad infantil, la malnutrición en general, etc.

El combate contra la ludopatía, la obesidad infantil y la protección de la salud mental de los niños/as y adolescentes se demuestra dotando a los recursos municipales con los suficientes recursos materiales y profesionales. El modelo actual en la ciudad de Madrid nos enseña que solo pueden recibir una ayuda eficaz aquellos niños que disponen de recursos económicos en su familia; es el modelo de la segregación. Podemos Madrid tiene otro modelo: los recursos públicos han de destinarse para proteger la salud de los niños/as y adolescentes. La salud no es un privilegio, es un derecho y también lo ha de ser en Madrid.

Por todo ello, el 20 de noviembre de 2022 desde Podemos Madrid reiteran su compromiso con la infancia seguros de que otra ciudad para la infancia sí es posible.