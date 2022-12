Podemitas, sanchistas y cavernícolas muestras sus valores democráticos

La democracia se sustenta tanto en valores como en mecanismos que permiten su realización, su praxis. Entre los valores están la libertad de pensamiento/conciencia y la libertad de expresión. En los sistemas representativos o poliarquías, lo que se llama democracia liberal, los mecanismos institucionales deben proveer fórmulas para que los valores puedan llevarse a la práctica tanto a nivel ciudadano como militante. Para que todo ello pueda funcionar deben existir ciudadanos educados en esos valores. Da igual si trabajan en una fábrica, en un periódico o son representantes públicos. Lo que van a ver a continuación es la inexistencia en España de esa educación democrática extendida por todo el continuum izquierda-derecha.

Antes de ayer Emiliano García-Page ofreció durante una rueda de prensa su profundo rechazo de la reforma a la carta del delito de malversación pública, como hizo anteriormente con el de sedición. Expresó lo que muchas personas piensan en España, incluyendo a votantes del PSOE, los cuales observan cómo Pedro Sánchez ha pasado de no poder dormir o jurar por su conciencia que no pactaría con ciertos grupos a entregarles la legislación para salvar sus posaderas. La cuestión es que le sentó mal a los activistas de las redes sociales y activó a los cavernícolas.

Podemitas

Los primeros en responder mayoritariamente a los primeros mensajes reproducidos de las declaraciones en redes sociales fueron los podemitas. En una nueva campaña orquestada se lanzaron en tromba contra el presidente castellano-manchego. Y lo hicieron como siempre, con hipocresía y carencias democráticas. En un momento los mensajes de los conocidos podemitas se lanzaron a señalar a Page como un reaccionario (incluso un falso Antonio Maestre lo calificaba de fascista) que debería estar fuera del PSOE. David Segovia pedía que Sánchez se quitase de encima a estos carcamales. Incluso alguno ha dicho que en ERC, al contrario que en PP y PSOE, no hay condenados por corrupción… Han asumido lo de la malversación rápido.

Otro de los graciosos trolls califica al 80% de los castellano-manchegos de reaccionarios, corruptos e inútiles. Ese 20% no se sabe de qué sería porque Unidas Podemos pasó a ser Hundidas Podemos en CLM y sin visos de levantar la cabeza. En Público, como no podía ser menos, David Bollero decía en un artículo que los discursos se los escribe Feijóo. Toda una campaña para que Sánchez tome la decisión de quitar a Emiliano de la candidatura del PSOE castellano-manchego y colocar, por ejemplo, a la ministra portavoz. Pensado que es de las suyas, de las podemitas, y esperando que gane el PP, como en su momento en Extremadura.

Javier Aroca, otro ilustre todólogo, se hace el gracioso diciendo que Page compite con Feijóo y Ayuso por dirigir la derecha. Y para rematar, cómo no, ha hablado ÉL. Pablo Iglesias ha dicho que Page “está convencido que la mayoría de la gente en Castilla-La Mancha es de derechas y por eso cree que para volver a ganar allí debe ser él también de derechas”. El mismo mensaje de la horda de trolls de la jornada anterior. Muy democrático aquello de calificar las expresiones del otro como derechas (o izquierdas) cuando no coinciden con lo que uno piensa. La izquierda debe ser una, grande y lo que diga uno.

Sanchistas

Al albur de la marejada creada por los podemitas han surgido todos los sanchistas lanzando improperios. Acusando de todos los males habido y por haber. Un candidato del PSC en las últimas elecciones ha escrito: “Eres un mierda Page! Con todas las letras! Un desleal y un traidor! (sic)”. “Tu (sic) no has sido en tu p… vida de izquierdas” dice otro oculto. Un socialista cordobesh le manda a Vox. María Ángeles dice que encabece la candidatura del PP/Vox en CLM y remata con “Usted no discrepa, usted no es socialista”. Mundo Murbu dice: “’Para crear se necesitan siglos y gigantes; para destruir, un enano y un segundo’ El enano es García Page”. El Cid Sánchez le ha dicho de todo y espera que no le dejen presentarse por el PSOE en mayo.

Como ven la misma estrategia que los totalitarismos. El que no piensa como yo es menos, es despreciable y al final se vislumbra Auschwitz. Hay que quitarle de la candidatura a la fuerza porque lo dicen unos cuantos en redes sociales y viven… en cualquier sitio menos en Castilla-La Mancha. Y lo mejor es que le piden que esas declaraciones las haga internamente y no de margen de maniobra a la derecha. En ningún momento hay una argumentación que diga algo del tema tocado por Page. Como lo ha dicho Sánchez ya es válido y toda opinión contrario, más si es de dentro del PSOE, no es válida.

Cavernícolas

Por último han salido los trolls y diputados cavernarios, incluyendo su máxima representante Isabel Díaz Ayuso. Para la niña de MAR todo es una estrategia de Sánchez con Page para que gane en las elecciones de mayo. Que lo hace para ganar es obvio, que sea una estrategia pactada es que no conoce a ninguno de los dos personajes. Estaban disfrutando en el PP con la cantidad de ayuntamientos y algunas CCAA que van a ganar sin hacer nada y claro, donde hay uno que dice lo que piensa, pues les chafa el plan. ¿No han visto el candidato que presentan? Si lo hacen peor no les sale igual.

Lo mejor son todos esos cavernícolas que piden a Page que obligue a los diputados de sus circunscripciones a votar contra Sánchez, tanto en lo que viene como en una supuesta moción de censura. Eduardo Inda tiene la cara dura de hablar de ética, no se lo pierdan. Carolina Agudo dice que no ha hecho nada por evitar que los diputados castellano-manchegos voten contra Sánchez, que es postureo. Y así cientos y cientos de mensajes pidiendo a Page y los 9 diputados que voten en contra de la malversación. Exigiendo, más bien, que Page ordene a esos diputados que voten contra la malversación.

Y ¿los valores democráticos?

Como habrán observado la libertad de expresión y de pensamiento no es que sea muy respetada. Para los podemitas cualquiera que no piense como ellos no es de izquierdas. La izquierda sólo es de una forma, el resto fachas. Ni diálogo, ni debate, ni nada. No vaya a ser que Ángela Rodríguez pierda sus más de cien mil euros de sueldo… ¿no eran tres salarios mínimos o eso se olvidó? Page, ni nadie del PSOE en realidad, puede expresar lo que es la izquierda. Como sucede con las feministas a las que atacan constantemente. Y esa constancia en el ataque es la demostración de que no aceptan la pluralidad de expresiones sino que se debe callar o verse sometido al ataque.

Los sanchistas son personajes igualmente poco democráticos. Recurren a la violencia verbal y a la falsedad con tal de defender a su divinizado dirigente. Como los podemitas no permiten la libertad de expresión, ni la de pensamiento. Cualquiera que no piense (y asienta) como Sánchez es un facha y no tiene nada de socialista. No cabe pensar distinto y mucho menos expresarlo porque lo dicen ellos, únicos garantes de… la tradición del PSOE desde luego que no. Y mucho menos de los valores democráticos. En el PSOE siempre ha habido libertad de expresión y de pensamiento. Algo cercenado en estos tiempos por su dios.

¿No pidáis lo que no estáis dispuestos a hacer?

Lo gracioso es que exigen a Page que hable en el interior del partido. ¿Dónde? Porque desde el 40° Congreso y el famoso reglamento ya no hay espacios de debate. ¿Ha convocado, al menos, un Comité Federal Sánchez para hablar del tema y tomar una decisión conjunta? Ni lo ha hecho, ni lo ha pensado. Por ello, tanto Page como Alfonso Guerra son libres de expresarse cómo entiendan y dónde quieran. Y los sanchistas podrán decir que no están de acuerdo, con argumentos y no con insultos.

No es lo peor porque piden a Sánchez que quite a Page de la candidatura de Castilla-La mancha. ¿Van a pasar por encima de la decisión de los afiliados del PSOE-PSCM para colocar a quien les venga mejor a cuatro chillones? Esos son los valores democráticos. No respetar las decisiones tomadas por militantes (no cabría decir como ellos porque igual ni son militantes) en su libre ejercicio. Porque, por mucho que les fastidie, la mayoría de militantes castellano-manchegos está de acuerdo con Page. Totalitarismo en vena.

Y los cavernícolas, más allá de que no saben ni cómo funciona el PSOE por dentro, ¿por qué exigen a Page que mande a unos diputados que no dependen de él que voten en contra? ¿No tienen los diputados su propia libertad de pensamiento? Sánchez controla todas las listas (como hace Feijóo) de Congreso y Senado a nivel estatal. Se lo han entregado los militantes sanchistas en un ¿pleno? uso de sus facultades mentales. Page podría aconsejar pero mandar no. El PSOE no es el PP. Partido que jamás ha mandado a su diputados, donde sea, que no votasen algo contrario a los valores que dicen defender. Que han tragado con HB, CiU y lo que les han puesto por delante, como sacar a la Guardia Civil de Navarra.

Como ven, todos dicen defender la democracia y sus valores, pero a la hora de la verdad se pisotea lo que haga falta. El problema es que todas esas mentes están atrapadas en el fanatismo, la intransigencia o el autoritarismo. En democracia todo el mundo tiene derecho a expresarse, que no es lo mismo que todo el mundo tenga razón (eso es relativismo). Y cuando no se concuerda con alguien hay que desmentirle o confrontarle con argumentos verdaderos. Ni con insultos, ni con expulsiones. Tampoco es válido pedir a los demás que hagan algo que tú jamás harías, como hacen en el PP. Para poder ser libre hay que tener moral… y parece que muchos no la tienen. Al final son esclavos.