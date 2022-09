Pobrecitos expresidentes canarios

- Publicidad-

Al actual presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, se le ha ocurrido la “gran idea” de que los expresidentes pasen a formar parte de un órgano consultivo o asesor y, por ese motivo sean recompensados económicamente.

Ya es lo que nos faltaba, que se le otorgue ese privilégio a una serie de personas que salvo en muy escasas y honrosas excepciones, han llevado a Canarias a la cola de lo bueno del país, aún teniendo las mejores condiciones para estar a la cabeza de todo lo mejor: clima, paisajes, playas, posibilidad de dotarnos al cien por cien de energía alternativa: solar, eólica, maremotriz y geotérmica, situación geoestratégica entre tres continentes: Europa, África y América. Disponer de un R.E.F. (Régimen Económico y Fiscal) que nos podría diversificar nuestra economía, etc…

Por lo visto, ya lo tiene todo preparado para llevar esa iniciativa a un próximo pleno del Parlamento de Canarias y con toda probabilidad, saldrá adelante con los votos afirmativos más que suficientes. Esto lo podrá hacer Ángel Víctor Torres con total impunidad, al no someter a consideración de la Sociedad Canaria una medida de estas características e importancia, máxime, cuando la misma sufre una gran crisis, con un índice de pobreza y exclusión social del 38,3% de la población y de pobreza severa afectando a 373.665 personas el 16,5% de la población, con un paro general del 18,94%, siendo el del resto de España de 12,6% y juvenil del 42,26%, siendo con gran diferencia el más elevado del conjunto del país alcanzando este el 26,9%. Y junto con Grecia el mayor de la Unión Europea. Sueldos más bajos, mayor absentismo y fracaso escolar, embarazos de jóvenes no deseados, peor aplicación de la Ley de la Dependencia, etc..

Su impunidad es doble, pues la ejerce en el Partido Socialista Canario -PSOE- donde es el secretario general, en consecuencia, se ha erigido en juez y parte por ostentar los cargos orgánico e institucional al mismo nivel, primando este hasta el extremo de a través del mismo, condicionar o secuestrar al conjunto del PSOE en Canarias. Contraviniendo la promesa de empoderamiento a la militancia, mediante consultas de temas de gran importancia y este por supuesto podría serlo. Sin embargo, la referida militancia no cuenta para nada.

- Publicidad-

Con todas las penurias y adversidades que viene soportando Canarias, darle ese privilegio a sus expresidentes lo más probable tendrá socialmente un gran rechazo, sobre todo si se tiene en cuenta que el bodrio de Coalición Canaria, gobernó el archipiélago ininterrumpidamente durante 28 años y de estos, 26 ostentando la presidencia, con el resultado que conocemos y hemos padecido. Un órgano como el que quiere imponer Ángel Víctor Torres, en realidad es una especie de pastiche, pues el hipotético “asesoramiento” de los expresidentes, con toda probabilidad le podría llegar con sus propios sellos políticos y con falta de autoridad moral.

Entonces, en caso de decantarse por uno diferente al suyo, la confusión que se le puede crear a la ciudadanía sería mayúscula, pues no se comprendería la adopción de medidas no acordes con el ideario del presidente y su partido político. No digamos nada si esta absurda y populista iniciativa, la empezaran a copiar los presidentes de las otras comunidades autónomas, e igualmente de otras instituciones como las diputaciones y en nuestro caso los cabildos y se llegara a extrapolar incluso a las alcaldías, reclamando a exalcaldes como asesores.

Entre personal de confianza, asesores, gabinetes de las presidencias y alcaldías, de prensa y protocolo etc, hay una ingente cantidad de personas en las instituciones. Aparte de que muchas de estas por su inutilidad y el alto coste de su mantenimiento deberían ser disueltas: diputaciones, Senado, Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus homólogos territoriales.

Un argumento muy “original” que expone el presidente Ángel Víctor Torres, es el sacrificio incluso personal que ejercieron durante sus mandatos los expresidentes. Ese referido argumento suele ser muy recurrente por todos los políticos. De ser así, no se entiende las ansias que han tenido y tienen para seguir ostentando los cargos y continuar viviendo de la política.

Me parece bien que Ángel Víctor Torres quiera rodearse de asesores, en los diversos ámbitos y materias, pero eso si, miembros y compañeros del Partido Socialista Canario -PSOE- o de significativos independientes adscritos al PSOE. Con esto no descubriría nada nuevo y seria poner en activo los llamados grupos sectoriales, contemplados en las estructuras del Partido Socialista Obrero Español. En cualquier caso, los apoyos y asesoramientos a los cargos públicos deberían ser siempre de forma altruista.