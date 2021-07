Pique de millonarios por la conquista del espacio

- Publicidad-

El empresario británico Richard Branson había anunciado su intención de viajar al espacio. Ayer hizo su sueño realidad a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic, adelantándose así a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20. Branson se ha convertido en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

«Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic», dijo en Twitter el empresario británico. La misión lleva por nombre «Unity 22», por ser el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, y contará con dos pilotos y cuatro tripulantes, entre ellos Branson.

Los tres tripulantes que acompañarán a Branson están todos en nómina de Virgin Galactic y son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla.

Rumbo al espacio

Bezos anunció a principios de junio su intención de viajar al espacio a bordo de una aeronave de su compañía Blue Origin, que lleva desde principios de siglo compitiendo con Virgin Galactic en la carrera de transporte aeroespacial de pasajeros. Junto a Bezos, viajarán su hermano, Mark Bezos, la piloto de 82 años Wally Funk y un cuarto pasajero que se impuso en la subasta lanzada por Blue Origin al pagar 28 millones de dólares y cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Funk fue la primera instructora de vuelo estadounidense de la historia y trató de acceder en la década de 1960 al programa de astronautas de la NASA del que fue rechazada por ser mujer. Su participación en la misión de Blue Origin fue anunciada recientemente.

Bezos y Branson comparten su obsesión con el espacio con el también multimillonario Elon Musk (Tesla y SpaceX). Musk ha expresado deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050, en tanto que Branson se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.