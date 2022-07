Pierde MUSETTI, el VERDUGO DE ALCARAZ EN HAMBURGO

- Publicidad-

Teníamos curiosidad. Al ver que tanto uno como otro, tanto Carlos Alcaraz como Lorenzo Musetti, el italiano que derrotó al murciano en la final de Hamburgo, iban a participar en el torneo de tenis ATP de esta semana. El de Umag.

Teníamos curiosidad. Inevitable curiosidad. ¿Llegarían los dos a la final? ¿Conseguiría vencer Alcaraz a Musetti si se enfrentaban?

Al ver que Carlitos Alcaraz había ganado en octavos de final en Umag sin apenas despeinarse al eslovaco Norbert Gombos, he buscado el nombre de Musetti para ver si era posible que antes o después acabasen coincidiendo. Tuvieran que enfrentarse.

No lo era. No era posible. No iban a poder coincidir de ninguna manera. Alcaraz había ganado su partido de octavos de final y Musetti había perdido el suyo.

Eliminado por otro jugador italiano como él, y es difícil no pensar que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, nuestro Némesis, como le pasa al Barcelona con el Atlético de Madrid.

Un italiano gana a otro italiano, y la relación entre ellos sin duda tiene mucho que ver con el resultado; es posible que se conozcan de siempre, es fácil que se conozcan de siempre; desde fuera no lo sabemos ni nos interesa pensar en ello.

El tipo que ganó a Alcaraz en Hamburgo hoy ha perdido contra un compatriota suyo. Marco Cecchinato, el setenta y siete en el ranking de la ATP.

A los seguidores de Alcaraz, lo admitan o no, la noticia les ha alegrado el día, les ha hecho sentir bien.

Tigre Tigre