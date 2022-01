Piden una disculpa pública al canciller alemán en su visita a España por la ayuda de la Alemania nazi a la dictadura de Franco

- Publicidad-

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva veintiún años buscando a los desaparecidos de la dictadura franquista. Este colectivo ha escrito a decenas de parlamentarios alemanes, incluido el canciller Olaf Scholz, para reclamar que en la visita que hará hoy lunes, se disculpe ante el pueblo español por todo el daño que la Alemania nazi causo con su apoyo al dictador Francisco Franco.

La carta que desde la ARMH se remite a decenas de parlamentarios alemanes y al embajador de Alemania en España asegura que «El pueblo español merece una disculpa del Estado alemán».

Hoy, el canciller Alemán, Olaf Scholz visitará España como muestra de la buena sintonía entre ambos países. Esa visita sería una buena oportunidad para que el Estado alemán se disculpe ante el pueblo español por su apoyo al dictador Francisco Franco y su colaboración con los fascistas españoles para que se estableciera una dictadura que duró cuarenta años, que causó un enorme sufrimiento y cuyas consecuencias siguen vigentes. España es el país de la Unión Europea con más personas desaparecidas por violencia política. Miles de familias singuen buscando a quienes fueron asesinados y sus cadáveres escondidos con la ayuda del ejército nazi.

La ARMH no es la primera vez que realiza este tipo de peticiones, ya lo han hecho en otras ocasiones con otros cancilleres: (Gerhard Schröder y Angela Merkel). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es una asociación que lleva veintiún años ayudando a las familias de los desaparecidos de la dictadura a encontrarlos.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han pedido al Estado alemán una disculpa pública dirigida a todo el pueblo español. «Nos responden que han hecho pequeños gestos por ejemplo en Guernika. Pero lo que nosotros pedimos es una disculpa por haber ayudado a construir una dictadura que mantuvo la democracia aplastada durante cuarenta años. Por no haber reparado el daño que le hicieron al pueblo español que había conquistado la democracia en los años de la Segunda República y que vivió cuarenta años perseguido por el fascismo», afirman desde la ARMH.

Las víctimas del franquismo también han sido víctimas del nazismo- La dictadura del general Franco fue también un proyecto de la Alemania nazi. E igual que Alemania ha pedido disculpas a otros pueblos europeos la ARMH considera «que no somos una ciudadanía de segunda clase y merecemos el reconocimiento de los graves errores cometidos por Alemania en España. No hacerlo podría representar que no ocurrió nada anómalo en ese pasado y que el desfile del ejército nazi por las calles de Madrid en el día en que Franco celebró su victoria no merece un rechazo».

Desde la Asociación recuerdan también a los 9.700 republicanos españoles deportados a los campos nazis, que habían iniciado su lucha contra el fascismo el 18 de julio de 1936. Tras enfrentarse a los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini en España muchos de ellos siguieron luchando contra el fascismo en otros países europeos. Su sufrimiento y su lucha por la democracia en Europa también merecen un reconocimiento.