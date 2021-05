Piden 13 años de cárcel por dejar semiciega a su ex pareja y con graves secuelas psicológicas tras asestarle 15 puñaladas

- Publicidad-

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada enjuicia desde este lunes a un hombre de 38 años que el 16 de mayo de 2019 dejó semiciega a sus ex pareja, de 33 años, a la que asestó más de 15 puñaladas por todo el cuerpo en la plaza del Triunfo de la capital granadina, una vez que el acusado la convenció para reunirse los dos y que, al mismo tiempo, la víctima dejara con una amiga a sus tres hijas menores. La Fiscalía pide en su escrito de acusación 13 años de prisión para el enjuiciado por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de género y de parentesco, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier vía a menos de 500 metros.

La víctima pasó tres meses hospitalizada y sanó de sus heridas más de un año después de la agresión en mayo de 2019

La víctima había roto la relación con su verdugo apenas un mes antes de la agresión, después de tres meses de convivencia. El acusado no sólo no aceptaba esta situación sino que además acosaba a su ex pareja para que volviera a aceptar retomar la relación. El día de los hechos, y tras comprobar que la negativa de la víctima era definitiva, el acusado sacó una navaja de grandes dimensiones y comenzó a apuñalar a su ex pareja en distintas partes de su cuerpo después de lanzarla al sueño de un puñetazo.

Lavarse las manos de sangre con total tranquilidad

Algunos testigos de la agresión intentaron ayudar a la víctima incluso lanzando piedras al agresor, pero este no sólo seguía cebándose con su ex pareja sino que además amenazaba a los testigos para que no se acercaran a protegerla. Tras consumar la agresión, el agresor se dirigió “tranquilamente” a una fuente cercana para lavarse las manos de sangre. Tras ser perseguido por varios testigos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

La mujer necesitó tratamiento médico y quirúrgico por las graves lesiones sufridas, que tardaron más de un año en sanar después de pasar tres meses hospitalizada y perder la visión del ojo izquierdo. Sufre trastornos psicológicos y le han quedado numerosas cicatrices en la cara, tórax, abdomen, espalda y miembros superiores e inferiores.