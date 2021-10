Peyu sobre Tv3: «Tenemos un problema de libertad de expresión»

- Publicidad-

La polémica está sobre la mesa de Tv3, la cadena pública catalana. Hace meses que los espectadores notan algunos cambios en la línea editorial general: «los contenidos no son los mismos de antes, se nota que hay algún tipo de limitación, porque ya no vemos lo que antes veíamos» señalan para Diario16.com

Los cambios se hacen evidentes: desde la (no presencia) de analistas políticos en determinados espacios donde antes era habitual su colaboración, hasta la «censura» denunciada en formatos de humor.

Precisamente el conocido Peyu, creador de contenidos y actor de El Corral, que actualmente tiene en pantalla el espacio «Bricohéroes», ha denunciado la censura que ha sufrido uno de sus episodios recién publicado.

Un gag sobre Letizia

El gag censurado tenía que ver con la reina Letizia en el programa Bricohéroes, según han explicado el propio Peyu y Jair Dominguez.

Lo han denunciado explicando que lo que se ha emitido no es exactamente lo que se había creado, que deben «acatarlo» pero que no están de acuerdo. Y han hecho público el gag censurado, con la parte que en televisión no se ha podido ver.

Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil👇🏼 pic.twitter.com/Zch1JqrfR1 — Peyu (@enpeyu) October 24, 2021

La falta de voces plurales

De la misma manera, en Diario16 hemos podido hablar con colaboradores que hasta hace unos meses eran habituales en programas de la cadena, como analistas políticos. «Llevo tiempo sin ir a trabajar, y aunque no son claros en las explicaciones, es evidente que mis análisis ahora no tienen lugar», nos explica un colaborador habitual. «Me explican que hay cambios ahora mismo, que no saben explicarme concretamente qué ocurre. Pero tengo un contrato de colaboración firmado, y sin ser claros, por su parte no se cumple un compromiso que teníamos acordado. Con el trabajo no debería jugarse de este modo», nos señala.

Todas las fuentes consultadas por Diario16.com coinciden en señalar que esta tendencia se viene produciendo durante los últimos meses de forma evidente y apuntan a criterios de índole política, más que a cuestiones de índole meramente de audiencia y de carácter técnico. «Basta con echar un vistazo a los datos de audiencia para entender que estas decisiones que apuntan a eliminar voces plurales, no funcionan. La audiencia de esta cadena apoyaba los contenidos cuando eran abiertos, plurales y valientes. Ahora vemos cómo poco a poco cae en lo mismo que las demás. Y eso ya no marca la diferencia, por eso la gente no lo apoya. Se puede comprobar con los datos» nos apuntan desde la propia cadena.

Manifiesto sobre la autocensura

Desde El Corral han publicado un manifiesto sobre la autocensura a raíz de lo sucedido.

En el comunicado explican que lo que se vió en el primer capítulo de la tercera y última temporada de Bricoheroes no era lo que estaba creado. «Debemos acatar pero no estamos de acuerdo». Y señalan que no es fácil hacer estos comentarios de manera pública porque «probablemente nos jugamos el trabajo y futuros proyectos», pero señalan que «como creador del formato y del guión en este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión».

Y explican en su comunicado cómo en el mes de julio ya se canceló la emisión de la segunda temporada en la TDT porque gente de Ciudadanos, Socialistas de Cataluña y Toni Cantó se escandalizaron «porque evidentemente no les gusta, o más bien dicho, les molesta nuestro contenido». Encontraron la excusa de la publicidad, según apuntan.»