Petra Martínez reivindica la masturbación femenina al recibir el Premio Feroz por ‘La vida era eso’

Petra Martínez ha reivindicado la masturbación femenina al recibir el Premio Feroz por ‘La vida era eso’, mientras en el Benidorm Fest se elegía a Chanel en contra de Rigoberta Bandini con su tena ‘Ay Mama’ y su reivindicación de la sexualidad y la maternidad de las mujeres.

“Lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente”, ha dicho la actriz de ‘La vida era eso’ al recoger su premio a Mejor Actriz protagonista, regalando uno de los discursos más rompedores de la noche. Y lo ha recogido hablando sin pelos en la lengua de su vida sexual. Y dando una lección a un país que se quedó con la miel en los labios, cuando un jurado ¿profesional? eligió a Chanel para representar a España en Eurovisión 2022.

Petra fue valiente y esa noche sin duda la mejor actriz el momento. Podíamos haber roto los moldes de la visibilidad de las mujeres y dar sororidad al mensaje de canción ‘Ay Mama’.

El auditorio se levantó con una ovación de toda la industria reunida en Zaragoza por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que concede los premios Feroz. La actriz recogió el galardón de manos de María Pujalte y Javier Cámara. Tras quitarse la mascarilla, mientras recibía multitud de aplausos, Petra empezó con una frase maravillosa: “Estoy muy contenta y, al mismo tiempo, estoy un poco jodida”.

Se refería a que todos los que habían pasado por el escenario y le habían hurtado todo lo que quería decir. “Entonces ahora me encuentro que no sé qué decir”, confesó, y anunció: “Así que voy a hablar de mi familia”.

Y bien que tuvo muchas cosas que decir, y el público las recibió entre aplausos y también alguna cara de incredulidad. La actriz habló de su marido, de la vejez, del sexo y de la masturbación.

“Lo más importante [de ‘La vida era eso’] es haberme masturbado delante de mucha gente, porque yo pienso que la masturbación está totalmente callada, y yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día, porque he cogido la manía, y Juan me dice: hija, vamos a la cama. Y yo le digo: no, prefiero en el sofá, viendo la tele, y me masturbo viendo a Javier [Cámara]”.

La actriz siguió alabando a sus compañeras de nominación. “Que yo no me creo que sea la mejor actriz, pero me lo estoy creyendo cada vez más y más”, concluyendo con la autoestima en lo más alto: “Lo siento por mis compañeras, porque a fin de cuentas son maravillosas, pero lo siento mucho, la mejor actriz soy yo”.

Petra Martínez a sus 77 años, sigue recogiendo los frutos de su brillante actuación en ‘La vida era eso’ de David Martín de los Santos. Por ese papel está entre las nominadas a los Goyas 2022 como Mejor Actriz protagonista, se medirá en la gala de Valencia con actrices como Penélope Cruz (‘Madres paralelas’), Emma Suárez (‘Josefina’) y Blanca Portillo (‘Maixabel’).