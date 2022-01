Personas ilustres con discapacidad

- Publicidad-

Durante la historia ha habido personas que han sido y son ilustres, pero que todas ellas tienen algo en común, son personas discapacitadas pero esta condición no les ha impedido realizar su sueño, y con ello aportar grandes hitos a la sociedad, estos sujetos han demostramos que las personas con discapacidad somos capaces de hacer cosas importantes, somos capaces de comunicarnos por nosotros mismos. Las personas con diversidad funcional tenemos que salvar diariamente los prejuicios de la sociedad respecto a nuestra condición de discapacidad como sucede en el empleo, uno de nuestros mayores objetivos es lograr la igualdad en este campo, pues las personas con discapacidad SOMOS capaces de ocupar cualquier puesto de trabajo en una empresa como cualquier persona, dependiendo del perfil profesional, de su preparación y de su experiencia, las personas con discapacidad desarrollamos igual o mejor nuestro trabajo que una persona sin discapacidad, tan sólo es necesario ELIMINAR las barreras de índole social y cultural, los prejuicios y estereotipos presentes en la sociedad. Las personas con discapacidad somos capaces de trabajar y desempeñar nuestra labor, siempre en ambientes sanos, libres sin acosos y sin avergonzarse de nuestras características físicas y/o psíquicas.

Somos personas luchadoras, con talento, que tenemos sueños, sentimientos y conocimiento. Las personas con discapacidad no tenemos prejuicios, somos honestos, sinceros, directos y transparentes, establecemos fuertes lazos de amistad, somos capaces de afrontar cualquier reto, tenemos una gran capacidad para aprender y mejorar, tenemos una gran capacidad de superación, disfrutamos de la vida y tenemos grandes ganas de vivir, valoramos las cosas importantes de la vida, aceptamos nuestras debilidades, y siempre demostramos que somos capaces

La OMS establece que la discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de una persona, donde las deficiencias son problemas que afectan una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades de ejecutar acciones o tareas y restricciones en la participación, todas ellas, son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales.

El concepto de discapacidad a lo largo de la historia ha evolucionado extraordinariamente, teniendo diferentes momentos:

En las culturas antiguas, se creía que la discapacidad era producida por poderes sobrehumanos que ponían a prueba o castigaban a las personas que la sufrían, por lo que, en muchas ocasiones, incluso sus propias familias eran objeto de rechazo causándoles incluso la muerte.

A partir del siglo XV, se trataba a la discapacidad como una enfermedad que precisa de un tratamiento, internando por ello en manicomios de forma masiva a las personas con discapacidad buscando su cura.

A finales del siglo XIX y la II Guerra Mundial se crean centros especiales, dejando de formar parte de la sociedad, pero a partir de la II Guerra Mundial, debido a la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas a consecuencia del conflicto bélico, algunas personas con discapacidad son consideradas como héroes.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las personas con discapacidad defienden sus derechos por medio de Instituciones que dicen representarlas y luchar por sus derechos y necesidades, es en este momento cuando aparecen los primeros lobbies y asociaciones, aprobándose la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que hoy es llamada Ley General de la Discapacidad.

La discapacidad es un fenómeno complejo donde el individuo intenta interactuar en la sociedad en la que vive, pero aún, en la actualidad perviven múltiples tópicos típicos históricos y culturales fruto del desconocimiento existiendo una gran desigualdad en todo el mundo prevaleciendo la falta de políticas claras que favorezcan la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, en la política, en la economía y en la cultura.

Las personas con discapacidad tenemos un alto poder de autosuperación que es una de las virtudes más importantes de la vida, siendo alguno de estas personas con discapacidad capaces de canalizar sus habilidades internas superando, con ello, sus limitaciones físicas y/o psíquicas.

La vida en ocasiones puede resultar difícil, y nos puede plantear desafíos, en especial si resulta que tienes alguna discapacidad, lo que hace que el camino que recorremos en la vida resulte más complejo de lo habitual, debiendo por ello enfrentarnos a diferentes barreras físicas, comunicacionales y actitudinales limitando por ello nuestra integración en la sociedad impidiendo el disfrute de una vida digna e independiente pero no por ello, cejamos en el intento, pues tenemos un alto poder de superación, canalizando nuestra habilidades internas, superando con ello nuestras limitaciones físicas y psíquicas, muestra de ello es la relación que vamos a presentar a continuación de personalidades que no dejaron que su enfermedad o discapacidad les frenaran, fueron capaces de convertir su limitación en su motor o inspiración y continuar adelante hasta hacer realidad sus sueños creando con ello grandes historias celebradas por la sociedad actual, logrando por ello su propia inclusión social y laboral. Con pasión, talento, tesón, autosuperación, etc. se pueden superar todos los obstáculos.

Principales activistas de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo occidental:

Alan Reich Fundadora de la “Organización Nacional sobre Discapacidad” (NOD) en los EEUU Kathryn McGee Fundadora de dos organizaciones defensoras de los derechos de las personas con Síndrome de Down Ed Roberts Padre de los Movimientos de las Personas con Discapacidad y fundador del primer Centro de Vida Independiente John Tyler Defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Diana Braun y Conour Kathy Diana con Síndrome de Down y Kathy de parálisis cerebral de nacimiento, ambas fomentan la vida independiente para personas con discapacidad. Gabriela Brimmer Con parálisis cerebral fundadora de una organización de derechos de las personas con discapacidad.

Diez grandes científicos y científicas con discapacidad:

Stephen Hawking Astrofísico, nos deja un legado incalculable con esclerosis lateral amiotrófica, vivió 55 años con la enfermedad Louis Braille Pedagogo y músico francés ciego. Mejoró, simplificó y perfeccionó el Braille transformándolo en un código alfabético adaptado en múltiples idiomas. Mileva Maric Matemática serbia de 1875 sufriendo de cojera congénita, coincidió con Albert Einstein en la universidad de Zurich desembocando su amor a la física y las matemáticas desembocando en el matrimonio, creyendo colaboró con su marido en las investigaciones de Einstein demostrándolo su entorno científico y las cartas y documentos que se conservan. Hugh Herr Doctor en biofísica, amputado de ambas piernas a los 17 años en el año 1982, lo que le llevo a desarrollar unas prótesis biónicas perfeccionadas a lo largo de dos décadas, y explica “los seres humanos no se rompen, es la tecnología la que es insuficiente y hay que mejorarla”. Ana Sullivan Educadora americana ciega durante parte de su infancia y adolescencia. Su nombre está unido al de Helen Keller, sordociega de nacimiento a quien ayudó a salir de su aislamiento gracias al método de enseñanza utilizado. John Forbes Nash Matemático y economista americano. La película “Una mente maravillosa” está inspirada en él. Premio Nobel que luchó toda su vida contra su enfermedad mental, la esquizofrenia a la que dedicó grandes fondos. Sus ecuaciones no lineales se aplican en campos de la ciencia muy variados como la física cuántica y la química. Jordyn Castor Ingeniera informática invidente que con 24 años trabaja en Apple siendo jefa de diseño y accesibilidad para mejorar la misma de los dispositivos informáticos y facilitar la programación divertida para niños y niñas ciegos. Leonardo Da Vinci Renacentista, científico, pintor, inventor, pensador y muchas más cosas. Era disléxico basándose esta teoría en la extraña escritura que realizaba de izquierda a derecha, Wada Díaz-Merced Astrofísica portorriqueña ciega desde la adolescencia. Trabaja en el observatorio de Sudáfrica donde “escucha” a las estrellas desde un proceso llamado sonificación. Demostrando su equipo que todo el sonido que proviene del espacio puede proveer de información no visible para el ojo humano. Hildegarde de Bingen Sufría de epilepsia y migrañas. Música, científica, teóloga, médica, escritora y abadesa alemana que en el siglo XII realizó importantes aportaciones en la medicina y la causa de las enfermedades desde una perspectiva global y realizó estudios sobre la diferencia del cuerpo humano femenino del masculino.

Famosos con discapacidad en la cultura

Ludwig van Beethoven Director de orquesta y pianista alemán sordo convirtiéndose en uno de los mejores músicos clásicos de todos los tiempos. Franklin Roosevelt 32º presidente de los EEUU. Sufrió la polio que le produjo una parálisis de cintura para abajo George Robinson Actor inglés que con 17años sufre una seria lesión en la médula espinal causándolo una tetraplejia Frida Kahlo En la infancia sufrió de Polio, tenía espina bífida causándole una dismetría en la pierna derecha y en la adolescencia sufrió un accidente. Nick Vujicic Fundador de Life Without Limbs organización para personas con discapacidades físicas. Nació sin extremidades Andrea Bocelli Tenor, productor, escritor y productor musical que es ciego. También a estudiado Derecho. Michael J. Fox Actor que sufre de Parkinson desde los 29 años Gaten Matarazzo Actor que sufre de una displasia cleidocraneal. José Feliciano Cantante ciego. Jamie Brewer Actriz con Síndrome de Down. Ha sido la primera mujer con este Síndrome en desfilar por la alfombra roja y es una mujer sorprendente Steve Wonder Nacido en Michigan y un gran músico ciego y muy interesante Pablo Pineda El primer universitario con Síndrome de Down que ha terminado la universidad. Es maestro, conferenciante, presentador, escritor y actor español Daniela Álvarez Ex reina de la belleza, presentadora y modelo colombiana que a consecuencia de una Isquemia, decide amputarse parte de la pierna izquierda y el pie. Crystal Cantante, actriz y deportista ciega mexicana que compitió en atletismo adaptado Francina Hungría Fundación Francina Hungría con proyectos sociales y general igualdad e integración en la sociedad dominicana. Rubby Pérez Carlos Amarante Baret Ex Ministro de Educacion y aspirante a Presidente de la República Dominicana Alex Zanardi Expiloto de formula Uno que en un accidente perdió sus dos piernas Aaron Fothringham Uno de los Skaters más famosos del mundo Serafín Zubiri Cantante ciego, actor, locutor y deportista Ray Charles Robinsón Cantante ciego, cantante, saxofonista y pianista Tete Montoliú Cantante Ciego, pianista y compositor de jazz Joaquín Rodrigo Compositor ciego Sudha Chandran Actriz y bailarina india que tiene amputada su pierna derecha Stephen Wistshire Dibujante de memoria nacido en Londres, mudo y autismo Peter Longstaff Pintor sin brazos

Todas estas personas han sido y son personas con discapacidad, capaces de superar sus dificultades físicas, y/ psíquica, y han realizado grandes cosas de las que se ha beneficiado y disfrutado la sociedad. Ellos han demostrado y demuestran al mundo entero que, las personas que sufrimos de discapacidad NO necesitamos que nos representen Organismos que realmente no nos conocen, desconocen nuestras necesidades. Entonces ¿por qué no tenemos voz, ni presencia en la sociedad?

Todas estas celebridades consiguieron el reconocimiento social, científico, artístico… pero por desgracia la mayoría de nosotros continuamos encontrando barreras para acceder a tener una educación inclusiva y adaptada a nuestras necesidades, un trabajo digno remunerado que nos permita tener una vida independiente, que tengamos unos ingresos por realizar nuestro trabajo iguales a los de un trabajador sin discapacidad, una sanidad que no nos ignore y nos permita acceder a las terapias que necesitamos, una justicia que cuente que tenemos capacidad de decisión, unas relaciones afectivosexuales.