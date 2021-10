Perros y ranas que ladran

- Publicidad-

¿El poder de los sueños? ¿o la estupidez de los sueños? Hay muchas teorías sobre los sueños, y lo cierto es que me he sorprendido en ocasiones al encontrar hechos inexplicables en ellos. Pero hoy no voy a hablaros de teorías conspiratorias ni nada por el estilo, bueno, tal vez sí.

Esta mañana estaba durmiendo plácidamente cuando el timbre sonó e interrumpió mi sueño, era el de Amazon, así que no tuve más remedio que abrirle, no antes de ponerme unos pantalones, ya que en ese momento me encontraba con una camiseta de la película Tiburón que se quedaba a medio camino entre mis caderas y mis rodillas, así que, tan rápido como pude, salí.

El muchacho me miró y se sonrió al verme, no sé si fue por mi camiseta o porque aún tenía la marca de la almohada estilo cicatriz que me llegaba desde la ceja hasta casi la comisura del labio, y que dé gracias a que no salí con la babilla medio caída.

Bueno, el caso es que cuando se fue, recordé instantáneamente el sueño que había interrumpido el timbre, era sorprendente, en mi sueño, tenía el encargo de crear un poema con determinadas palabras y escribirlo en una camiseta con pintura. Pero lo que más me sorprendió es que aún me acordaba del poema, corrí hacia un papel y escribí el poema, después de releerlo me reí, no podía creer que en sueños fuera capaz de crear poemas, pero… eso sí, el poema era tan absurdo como mi sueño, un poema disparatado fruto de un sueño disparatado.

Os voy a enseñar mi sueño poema, dejo que os riais, yo también lo hice, pero os prometo que despierta escribo mejores poemas.

“Y el mundo se hizo caos,

los perros se convirtieron en ranas,

las ranas mordían,

y la gente se lanzaba

desde balcones a las piscinas.

Y entonces la luz

apareció entre la multitud,

y solo sobrevivieron

aquellos que se adaptaron

a un mundo que cambió”.

Y ese era el poema, un poco absurdo, pero lo que me hizo gracia fue lo de las ranas y los perros, no sé de donde pudo sacar mi subconsciente ese tipo de similitud.

Creo que últimamente tengo la sensación de que algo va a ocurrir, y por eso mi subconsciente actúa por su cuenta en mis sueños creando poemas raros que anuncias días peores.

¿Sabéis la sensación de que algo está sucediendo y nosotros, simples ciudadanos, no nos enteramos ni nos enteraremos hasta que haya sucedido? Pues esa es la sensación que tengo, algo se está cociendo y a nosotros no nos llega el olor de la comida. Tal vez sean solo imaginaciones mías, tal vez, me haya vuelto algo paranoica después de la pandemia mundial del 2020, o tal vez sea nuestro planeta el que nos tiene algo reservado.

Bueno, el caso es, que sería tontería preocuparse por algo que no se sabe si es real, así que mejor sigo soñando con poemas absurdos.

Lo que sigo preguntándome es cómo es posible que haya creado un poema en mis sueños, claro que, dicen que los sueños son puertas dimensionales que atraviesan las almas más poderosas o con más deseos de verte. Pero no me hagáis mucho caso, soy la que escribe poemas en sueños sobre perros y ranas que ladran.