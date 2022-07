Perros, playa y surf conviven en verano en Sopelana (Bizkaia)

- Publicidad-

Ustedes ya lo saben, más aún si son propietarios de perros. Estos animales de compañía muy queridos por sus dueños y de una fidelidad absoluta, no podían hasta hace bien poco asistir a ninguna playa de España, excepto alguna excepción, en algún municipio adelantado en sus normas.

Siempre la misma canción por parte de las autoridades, que si el perro hace sus necesidades en la playa, que si hay muchos propietarios marranos que no limpian las heces a sus chuchos, molestias para los usuarios y muchas otras razones, en defensa siempre de los usuarios playeros, en detrimento siempre de los propietarios de los canes. Es una pelea en el tiempo, parecida a otra que hace alusión a ciclistas y conductores.

Fui usuario de caravanas hace muchos años, cuando la fiebre no había llegado. Hay una zona en España con magníficos campings en la zona de Tarragona, me encontré con uno que se había dividido en dos partes, una para usuarios sin perro y otra para usuarios con él. Pues bien, cual fue mi asombro cuando me enteré que la parte de perros estaba más solicitada que la parte de no perros. Tal era el cuidado de los campistas en la zona de perros. Siempre había mucha más limpieza.

Hay muchas anécdotas al respecto. Mis playas actuales son la de Atxabiribil conocida como la del Peñón y la de Arrietara, a cinco minutos de mi casa en el término municipal de Berango (Bizkaia),ambas inseparables. Un magnífico arenal con una capacidad para unas 3000-4000 personas en días punta en verano entre las dos ( 250.000 en el año 2021), Arrietara es la tercera más larga de Bizkaia, tras Bakio y La Arena, con unas vistas de sus acantilados impresionantes y con varias escuelas de surf, delicia de grandes y pequeños. Igualmente con olas maravillosas que hacen la felicidad de surfistas por su práctica y de aficionados/as que gozan de su contemplación, algunos con sus cámaras de fotos y otros ya con móviles que son auténticas cámaras de fotografía de bolsillo. Son playas en las que tradicionalmente se celebran competiciones de surf de carácter internacional, por lo que entre otras cosas es un reclamo para el turista. Sopelana dispone de una magnífica zona para autocaravanas con carácter gratuito junto a una bella arboleda. Seis meses al año los perros tienen entrada libre en los arenales, de Noviembre a Abril, a cualquier hora.

Sin desviarme apenas, y hablando de sensibilidades en cuanto a iniciativas municipales, es lo que debiera tomar como referencia el vecino pueblo-ciudad de Berango en Bizkaia, con gran proximidad a las playas y municipio colindante Sopelana, tan solo cinco minutos en coche. Mostrando menos sensibilidad hacia el deporte en general, con unas pobres instalaciones deportivas, sin piscinas públicas, ni interiores ni exteriores -apoyándose en instalaciones deportivas de los municipios vecinos– y disponiendo de un nulo turismo de verano. Para sus perros dispone de dos áreas valladas con un escasito equipamiento.

Sigue siendo desde hace muchos años un pueblo dormitorio en el que nada importante es noticia. Con una alcaldesa que desarrolla ya su quinto mandato, veinte años. Con una contestación por parte de sus vecinos cansados de ver tanto “dirigismo” hacia los programas de construcción urbana a cambio tan solo de ver su “Milla de Berango” – considerada la primera de España conviene decirlo– pero que cuesta una fortuna para un municipio pequeño de 7.000 hab., que no deja ninguna secuela positiva, más allá de una escuela de atletismo sin instalaciones y de iniciativa privada. Ayuntamiento más preocupado en dar, una respuesta a un crecimiento en viviendas de alto precio, dirigido hacia los municipios colindantes como el de Getxo, en los que la expansión es más problemática debido a su escasez de suelo que consolidarse como un municipio emprendedor, con nuevas ideas y con mayor personalidad. Todos ellos problemas de sostenibilidad y escasa personalidad.

Pero sigamos con el relato en Sopelana para no distraernos.

Este año el ayuntamiento de Sopelana – Sopela (Bizkaia) decidió dar una satisfacción a los dueños de perros. Permitir que los mismos disfruten también de la playa, de su arenal y de un soberbio chapuzón de 20,30 horas de la atardecida hasta las 9,30 horas en la mañana siguiente. Y en invierno y primavera playa libre.

Mientras, las patrullas de limpieza, desde las seis de la mañana se ocupan de dejar las playas totalmente limpias. El espectáculo es fenomenal con una superficie en el arenal digna de verse por su limpieza, también observar a los perros en su trabajo de socialización, sus dueños paseando y disfrutando del amanecer y del atardecer (esto último menos frecuente debido a la suciedad -lamentable- que depositan algunos de los usuarios durante toda la jornada playera).

Infinidad de usuarios se alegran de esta medida y comentan que ya nos vamos pareciendo a Europa, como si ello fuera la meta soñada. Señalan el grado de concienciación de todos y contemplan el agradecimiento de los animales por sus dueños con el regalazo que supone el paseo por la playa y el chapuzón consiguiente

Esta mañana madrugando con mi perro Bodeguero “Lola”, me he fijado particularmente en el inmenso trabajo que desarrollan las escuelas de surf en la playa, fundamentalmente con niños, por los valores que se promueven. Y mi asombro ha pasado al darme cuenta que eran las 8 de la mañana, las tablas de surf perfectamente alineadas en la playa y los niños llegando ya vestidos con neoprenos -los trajes de surf- de diversos colores, según a la escuela que correspondiera. He conversado con algunos profesores percibiendo una educación y entrega de los alumnos, muy interesados en las explicaciones de los monitores. Había convivencia y además clases de desarrollo individual y de grupo, además de las técnicas del surf.

Una de las madres me comentaba que el trabajo de los monitores es impagable y que sus dos hijos prácticamente no duermen la noche anterior de la mañana en la que se produce la clase, muy cerquita de la orilla. La disposición de los niños es total, es un ejemplo de compenetración entre profesor y alumno y es un estímulo para los padres contemplar un buen trabajo de socialización de sus niños, apoyado por su propio Ayuntamiento. También ese trabajo supone un esfuerzo voluntario por parte de los niños, que lo aceptan de buen grado asumiéndolo como algo necesario. Yo pensaba, eso no solamente es deporte, es formación, son estímulos dirigidos al aprendizaje, para el cumplimiento de un objetivo para cada uno de los niños, es buena imagen y todo ello como si de una diversión se tratara, que lo es, así se percibe.

Decir que la oferta es muy amplia, hasta una oferta de SURFCAMP exclusivamente para adultos, con Parapente, Escuelas como la de Gorka Yarritu Eskola surfista profesional con más de 30 años de experiencia y más de 15 como monitor, también gestor de la Escuela, la de Pukas Peña Txuri Surf Eskola fundada en 1.989, también para Surf adaptado y deportistas de nivel avanzado ambas en la misma playa.

Animo a los municipios de Getxo, Bakio o Muskiz a seguir este ejemplo y modificar sus normativas. Las multas actualmente en ellos van desde los 30 a 300 euros. Solo los de Mundaka, Bermeo, Plentzia y Barrika, junto a Sopelana (Sopela) autorizan los perros del 1 de Junio al 30 de Setiembre. ¡¡¡ Bravo y zorionak ¡¡¡

Por ejemplo en Asturias, los perros pueden entrar en cualquier playa entre septiembre y Mayo y en verano a tiempo parcial. En Cantabria ya existe una playa canina en San Vicente de la Barquera, autorizadas también Cotolino en Castro Urdiales abierta las 24 horas, Muelle de Oriñón en Oriñón una bella playa, una reflexión para los rectores municipales de los pueblos playeros en Euzkadi a tiempo de mojarse este verano, y salir del armario “surfísticamente” hablando. Todos los ayuntamientos en España dan información de sus playas para perros. Una llamada nos saca de dudas y problemas.

Fotos: Autor del artículo: Félix Lareki Garmendia.