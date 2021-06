Pérez Tornero buscará caras nuevas para las tertulias en RTVE

- Publicidad-

El presidente de la radio y televisión pública, José Manuel Pérez Tornero, reconoce que buscará caras nuevas para las tertulias en RTVE. Además, en un encuentro con periodistas de varios medios de comunicación españoles, entre los que se encontraba Diario16, ha anunciado que el Consorcio público lanzará una plataforma digital que cobrará en el caso de las emisiones fuera del país.

Esta nueva plataforma, a imagen y semejanza de las televisiones privadas como Antena 3 o Telecinco, pero muy diferente a la vez, según explica, permitirá cobrar por las emisiones de televisión española fuera de España, «porque en nuestro país no está permitido».

Cambios en las mañanas de TVE

El presidente del Consorcio admite que está en fase de estudio los posibles cambios que habrá en las mañanas de la 1 de TVE, con respecto al programa que presenta Mónica López, la meteoróloga que no es periodista. Horas antes ya se había confirmado que con toda seguridad no continuaría a partir del 22 de julio el programa de Jesús Cintora, «Las Cosas Claras».

Pérez Tornero, ayer ante los medios de comunicación. Foto RTVE

Lo cierto es que la televisión pública, igual que la privada, opta siempre por las mismas caras para los debates y tertulias en RTVE. Incluso, en algunos casos, se intercambian opinadores entre canales y son los mismos, por empresa de comunicación, los que vierten sus puntos de vista en programas de mañana, tarde y noche. Parece que esta situación, que al final no favorece la pluralidad real, puede cambiar en breve en RTVE.

La nueva propuesta de parrilla está todavía en estudio y será en dos fases: desde septiembre hasta diciembre, y otra, en el primer semestre del próximo año. Aún así, a la pregunta de Diario16, Tornero contesta que «nos planteamos innovar también en nuevas caras, tanto de profesionales propios como colaboradores». Se muestra partidario que esa renovación dará «opción al debate sosegado y a especialistas».

Se van a tomar muy en serio a Eurovisión, afirma Pérez Tierno, tanto por el tirón de la juventud como porque es una ocasión de encuentro europeo.

La audiencia ocupa y preocupa

La audiencia ocupa y preocupa a RTVE, según confirma Tornero. A su juicio, «un servicio público que no tiene audiencia no tiene sentido». También aclara que «lo que nos tiene que preocupar es una audiencia a la que prestemos un buen servicio».

Además, el nuevo presidente del Consorcio, apuesta por nuevas fórmulas para medir las audiencias de televisión. Para Pérez Tornero, incorporar nuevos indicadores es fundamental. En este sentido, explica que «los audiómetros no miden toda la audiencia actual, por tanto nos preocupa incorporar indicadores que midan zonas de oscuridad». Los nuevos medidores que se incorporarán antes de un año aportarán audiencias de plataformas, consumo de jóvenes y de los lugares públicos donde no hay audiómetros. «Aspiramos tener novedosos indicadores múltiples y precisos», insiste.

Lobby europeo de TV

Pérez Tornero explica también su apoyo a la creación de un lobby de TV con el resto de las televisiones públicas europeas. Así este grupo, con más fuerza, estará en condiciones de exigir que las plataformas digitales que operan en nuestro país paguen impuestos en España o en el país de origen de cada emisión.

En relación al entretenimiento, ha dicho que RTVE debe ser proactiva, no podemos ceñirnos a lo que nos ofrezcan las productoras. “Buscamos nueva narrativa audiovisual, con valores. Queremos que no tengamos que acudir al exterior, sí usaríamos al exterior, pero no solo eso. Convertiremos al Instituto RTVE como plataforma de contenidos”.

Situación económica

En cuanto a la situación económica, ha recordado que SEPI conoce la situación de las finanzas de la Corporación, “poniendo en consonancia varios problemas: si hay o no nueva financiación y la importancia de generar certidumbre para poder elaborar unos buenos presupuestos”.

“Tenemos un presupuesto comprometido en el que se enmarcan los gastos de personal, los gastos indirectos, los contratos de suministro básicos y una zona más móvil, que son los 398 millones que forman parte del presupuesto de Programación. De este presupuesto de programación hay un porcentaje comprometido que deja libre para utilizar unos 62 millones de euros”, ha explicado.