Pere Aragonés sobre los indultos: «El paso de hoy aporta credibilidad»

- Publicidad-

El President de la Generalitat, Pere Aragonés, ha afirmado que el paso que hoy ha dado el Consejo de Ministros con los indultos reconoce que las sentencias han sido injustas. Los indultos, según ha señalado, mejoran su situación personal, reducen el sufrimiento de una amplia parte de la sociedad catalana. Pero no supone el fin de la represión contra aquellos que consideran que la vía es la de la independencia, ha señalado. No resuelve la situación de los exiliados, como el caso del President Puigdemont, ha subrayado. También ha indicado que la situación de miles de personas perseguidas, la actuación del Tribunal de Cuentas no se frena con los indultos: por eso se apuesta, según ha recordado, por la Amnistía.

Un llamamiento para retirar las demandas de extradición, de frenar ya la persecución a las personas que están siendo perseguidas por su relación con el proceso de independencia.

Se hace un llamamiento al diálogo y a la vía democrática para abordar la cuestión de la independencia por parte de la Generalitat, respaldada por más del 50% de la población catalana en los últimos comicios.

Se espera que en este proceso haya también intervención internacional que acompañe el diálogo y la negociación en la que, según ha recalcado Aragonés en reiteradas ocasiones durante su discurso, el objetivo es la Amnistía y la Autodeterminación.