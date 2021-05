Pere Aragonès: “Me comprometo a hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación”

- Publicidad-

Convertir en “inevitable la amnistía y la autodeterminación” son los dos objetivos principales que ha señalado, de nuevo, Pere Aragonès en su discurso de toma de posesión del cargo de presidente de la Generalitat. El máximo responsable del Gobierno catalán se ha mostrado decidido a pisar el acelerador al frente de un equipo que comienza con varios y trascendentales frentes abiertos. El verbo elegido por el presidente para definir la acción del ejecutivo lo dice todo: “sacudir” al país. Y es que, no queda otra para enfrentarse a una situación de cierta parálisis institucional y a una de las peores crisis económica, social y sanitaria de la historia reciente; no queda otra que entrar “sacudiendo”.

“JA SÓC AQUÍ”

ERC vuelve a hacerse cargo del Gobierno de Cataluña 40 años después de que Tarradellas fuese, a finales de los 70, presidente provisional. Un Tarradellas que acuñó aquella frase mítica: “Ja sóc aquí”. Pero que no impulsó a su formación a ocupar la presidencia de Cataluña. Todo lo contrario. La derecha catalana irrumpió con tanta fuerza que no sería hasta 23 años después que perdería la total hegemonía política en Cataluña. Cuatro décadas después los de Tarradellas vuelven a estar aquí. Pero no asumirán el reto solos. Los principales partidos independentistas se enfrentan con este gobierno de coalición a un posible sobredesgaste. Debido a la difícil consecución del objetivo de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y la amnistía para los presos y exiliados. Por este motivo, quizá, Aragonès anuncia que: “Quien abre paso suele ser quien más se ensucia”.

TRABAJAR PARA TODOS

Conscientes de que sólo la mitad del electorado apoya las tesis independentistas, Aragonés se ha comprometido a “trabajar para todos”. El único modo posible de aumentar el apoyo necesario para construir esa deseada por algunos República Catalana. Por ello la inclusión de todos los territorios en el proyecto, ya que el voto no independentista se suele concentrar en zonas concretas de las capitales de provincia y en sus barrios de la periferia. Por este motivo Aragonès defendía que gobernará “pensando en todos los pueblos, aldeas, barrios y ciudades del país”.

AGRADECIMIENTO A TORRA

Ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente saliente Quim Torra: “Quiero agradecerle su dedicación al país durante unos años extremadamente difíciles” y se ha mostrado crítico con la “injusta inhabilitación” que sufrió el anterior presidente y que le llevó a él al frente del poder ejecutivo. Pero el recientemente investido presidente del Gobierno catalán parece tener más amplitud de miras que su antecesor y va más allá de la agenda independentista: “La lucha por la justicia social y la libertad nacional. Son dos luchas, para mí, del todo indisociables”, declaraba Aragonès. Quien también ha defendido la necesidad de trabajar para recuperar el “estado del bienestar”.