Perdón por el incendio

Sé que mi columna de esta semana, puede resultar incendiara por agradecer a nivel personal, una desgracia colectiva en la que ha sucumbido más de 25.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra en Zamora el pasado sábado 18 de junio.

Donde puede que una de las causas es la negligencia del consejero de

medioambiente de Castilla y León Juan Carlos Suárez-Quiñones al decir, que «mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro». Si el monte no lo limpias en invierno, acabas bloqueando el AVE a Galicia en verano. ¿Cuánto vale eso?

En parte, me siento un poco responsable, por decretar cosas que luego más o menos suceden. Como decrete el sábado que necesitaba alargar el tiempo antes de llegar a Madrid para leerme un libro que quería publicar esta semana mi opinión de mismo, pero ahora que el AVE a Santiago de Compostela ya son solo tres horas y media, no me daba tiempo en un ida y vuelta.

El viernes por la tarde llegue en el ALVIA a Santiago y a la mañana siguiente di clase de abre puertas comerciales a empresas, a las 10 startups aceleradas por Turislab. Subiendo a los pupitres al alumnado para que conviertan sus mesas en pasarelas de su talento negociador. Aunque estén entrenados desde el cole, a que las mesas son para rendir sumisión al líder.

El sábado al coger el Alavia 4134 de vuelta a las 5 de la tarde en Santiago, veía la cantidad de peregrinos que abarrotaban el andén, y leí en Twitter sobre el incendio que asolaba Navarra. Te reconozco que lo vi como algo lejano.

Andaba absorto con el libro en cuestión, cuando me percate que llevamos un rato parados en la estacion de Ourense, y la persona a mi lado me dijo que estábamos parados por el incendio de Zamora. Mire el correo, y encontré un mail de info Renfe de las 18:13 que decía eso, y que se estaba gestionando transportes alternativos por carretera. En ese momento, mi objetivo era llegar a Madrid porque el domingo me iba a Málaga para una reunión que tenía allí el lunes.

Al rato, una persona empezó a gritar que era una vergüenza que no viniera el revisor a darla explicaciones, y que aunque vivía en Santiago y tenía casa en Ourense, quería las explicaciones. A la vez, que empezaba a malmeter a otros pasajeros aumentado la tensión. Me tocó decirla que me parecía muy bien que le dieran explicaciones, pero que lo hiciera en el punto de información de la estación, en vez de contaminar el espacio de los demás viajeros que muchos otros teníamos que llegar a Madrid o buscarnos la vida y es mejor hacerlo desde la calma que desde la tensión. La persona de mal humor, al no verse secundada calló. Si es cierto, que se habría agradecido avisos por megafonía cada media hora, para que cada uno tuviera mayor información. Al final en estas situaciones donde sale a relucir la personalidad de cada uno, unos se fijan en el problema, otros creamos soluciones.

Tras un rato de pie en el andén escuchando las amables explicaciones de un empleado de Renfe, y visitar la cafetería de la estación, recibimos un mail a las 19:48 de info Renfe diciéndo que iban a devolver el tren al punto de origen. ¿Encontrar hotel en Santiago y luego volver a pillar otro tren? Complicado.

Llame a mi socio Jaime en Xaudable y al minuto me devolvía la llamada confirmándome que sus padres venían a buscarme, al vivir en una pedanía de Ourense. A los cuales, reconozo que tenía bastante curiosidad por conocer, y que no se había dado la ocasión las veces que vinieron a Madrid.

Han sido 22 horas de viaje al país de las maravillas, pero sin Alicia. Porque para ser socio mio hay que ser muy singular y Jaime en su unicidad lo es, con ciertos trazos de genialidad que se los vislumbre tambien en sus progenitores, su hermano y su cuñada. Es una familia que vibra en una frecuencia diferente, en una armonía fuera de la caja, más allá del pensamiento lateral. Por lo que mi escucha activa fue premiada con enseñanzas que me elevan a nuevas reflexiones vitales, que como comprenderás, este no es ni el momento ni el lugar de diseccionarlas. Lo siento.

Escribo está columna el domingo 19, hacia las once de la noche en el bus que viene de Ourense, y casi llegando ya a Madrid. A mi lado, hay una mujer que se subió en el mismo tren en Ourense, y que salió de la estación de tren a las diez de la noche, tras 5 horas esperando, tan solo obtuvo la devolución del importe del billete. Me contó que el personal de Renfe había preguntado qué pasajeros no tenían dónde dormir, para entiendo hacerse cargo de su estancia en un hotel. Tengo la suerte de que es otra emprendedora, sabedora de que este es su año para emprender su propia aventura.

A punto de llegar a Madrid con el convencimiento y el agradecimiento de que esa causa mayor se interpusiera en mi camino, para abrirme más a reflexiones que resuenan en mi ser.

Sabedor de que no hay que esperar a que los acontecimientos te atrapen, si no disponer tiempo lineal para estar con los seres que vibran en la misma frecuencia.

Siento la desgracia colectiva, que es todo incendio al destruir miles de hectáreas de los seres que crean el oxígeno que respiramos, y extraen CO2 de la atmósfera.

Por cierto, decretar es decretar, y no tiene nada que ver con desear, pedir, rogar, rezar o demás tiempos hipotéticos y limitantes. Si no, provocar la realidad que me sucede desde los pensamientos que creo alineados con mi ser y mi propósito vital.

GO!