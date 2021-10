Perder la vida por un selfie

- Publicidad-

Una nueva pandemia está creciendo entre la población veinteañera. Varios estudios simúlatenos previenen del creciente número de accidentes mortales por sacarse un selfie arriesgado. Uno de ellos revela que este deseo compulsivo de auto fotografiarse, incluso jugándose la vida, puede ser una forma de compensar la falta de autoestima.

La vida por un selfie

Según revela un estudio de la Fundación iO, especializada en Medicina Tropical y del Viajero, entre enero de 2008 y el pasado mes de julio han muerto en el mundo al menos 379 personas —uno cada 13 días de media—, la mayoría personas veinteañeras. A pesar del coronavirus esta tendencia ha ido en aumento: desde enero hasta julio de este 2021 han muerto 31 personas, una a la semana.

Problema de los turistas

“Es un problema emergente que, por las dimensiones que ha adquirido, ya se puede considerar de salud pública. Este estudio nos ha ayudado a tomar conciencia de sus dimensiones y es la primera pasa para tomar medidas para afrontarlo”, ha explicado al diario El País Manuel Linares, presidente de la Fundación iO e investigador principal del informe.

Según revela este estudio, 141 eran turistas y 238 locales. Aunque el porcentaje de autóctonos es más alto, estos datos evidencian que la tendencia a asumir riesgos es más elevada entre los viajeros.

Los países que acumulan más muertes para hacerse selfis son: India, con 100, Estados Unidos, 39 y Rusia, 33. En esta lista formada por más de 50 estados, España ocupa el sexto lugar con Australia, después de haber registrado 15 fallecimientos.

El estudio, que se publicará próximamente en la prestigiosa revista científica Journal of Travel Medicine, los autores han identificado los 10 lugares con más muertos (por orden alfabético):

Cataratas del Niágara , frontera de los Estados Unidos y el Canadá

, frontera de los Estados Unidos y el Canadá Glen Canyon , Estados Unidos

, Estados Unidos Charco de Burro , Colombia

, Colombia Playa de Penha , Brasil

, Brasil Catarata de Mlango , Kenya

, Kenya Los Urales , Rusia

, Rusia Taj Mahal , India

, India Doodhpathri , India

, India Isla Nusa Lembongan , Indonesia

, Indonesia Archipiélago de Langkawi, Malasia

La mayoría de las víctimas son adolescentes

Las caídas desde cascadas, acantilados y terrados son, con mucha diferencia, la causa que más a menudo acaba convirtiendo la foto perfecta para colgar en Instagram en una tragedia: han muerto 216 personas por este motivo.

También destacan los accidentes con medios de transportes, los ahogamientos, las armas de fuego, las electrocuciones y las heridas hechas por animales salvajes. Esta es una epidemia de estupidez, afecta especialmente a los jóvenes, que son las principales víctimas de los accidentes mortales y no mortales. Un 78% de los casos, se da entre adolescentes y veinteañeros. La media de edad de los muertos es de 24,4 años. Además, afecta principalmente a los hombres, en dos de cada tres casos.

Faltan datos

A pesar de que se trata del estudio más extenso sobre esta problemática, sus autores reconocen que no es del todo completo: sus limitaciones provocan que solamente se recoja una parte del problema. Los datos han sido recopilados en una herramienta de inteligencia epidemiológica, llamada Heimdllr-Project, que rastrea todas las informaciones referentes sobre estos sucesos en seis idiomas: inglés, español, francés, alemán, portugués e italiano. No incluye las noticias publicadas en otras lenguas, ni tampoco los incidentes graves, pero no letales que tienen lugar.

Zonas libres de selfies

El ultimo caso conocido en España fue la muerte de una turista de Ucrania que se precipitó desde un edificio de 30 metros de altura en Benidorm.

Consejos para evitar selfies peligrosos

Trastorno psicológico

En el artículo de los investigadores de la Universidad Nottingham Trent y la Escuela de Administración Thiagarajar (en India) se define la ‘selfitis’ como el “deseo obsesivo compulsivo de tomarse fotos y publicarlas en las redes sociales como una manera de compensar la falta de autoestima y llenar un vacío en la intimidad”.

Al mismo tiempo los investigadores desarrollaron en su trabajo la Escala de Comportamiento del Autismo (SIS). El primer nivel habla de personas que se sacan selfies al menos tres veces al día pero que luego no las publican en sus redes sociales, mientras que los casos agudos y crónicos se refieren a personas que necesitan subir selfies a las redes sociales entre 3 y 6 veces al día.

Este trastorno psicológico puede ser peligroso cuando quienes lo padecen “pueden mostrar síntomas similares a otros comportamientos potencialmente adictivos”, explicó Janarthanan Balakrishnan al New York Post.