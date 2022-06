PENSILVANIA, de Juan Aparicio Belmonte: un placer

- Publicidad-

Conozco hace un montón de años a Juan Aparicio Belmonte, siempre me ha caído fenomenal y he disfrutado de las ocasiones que he tenido de conversar con él; sin embargo nunca había un libro suyo.

-¿Juan Aparicio? Divertidísimo.

-¿Juan? Si quieres reírte…

Y yo no es que tenga nada en contra de reírme, más bien al contrario; pero desconfiaba. Todo el mundo me decía más o menos lo mismo cuando les preguntaba por Aparicio, desde Lorenzo El Joven hasta el Gran Mañas. Y claro, yo no sabía. ¿Me compro un libro suyo y me río y ya? No estaba mal, pero…

Entonces sucedió que un dia vi PENSILVANIA en su estado de guasap. Bonito cuadro de Hopper en la portada, editado por la siempre elegantísima Siruela, y pensé que era el momento. Así que le escribí, le pedí que me mandara un ejemplar… y ya me hizo mucha ilusión cuando desembalé el libro. Lo empecé enseguida; algo que no es habitual en mí en los últimos tiempos, porque ya he leído demasiado y he desarrollado cierta tendencia a dar prioridad a los largos paseos sobre los libros.

Para mi tranquilidad no me reí ni una sola vez en el primer capítulo, pero lo que sí hice fue subrayar: en la 10, en la 11, en la 14 y en la 15 (dos veces en cada una), en la 18, en la 19… ¡Me estaba gustando muchísimo! Inmediatamente, y llegado a este extremo, me sentí super orgullosísimo de él y pensé: mira, con este tío yo he hablado bastantes veces y siempre me ha caído genial.

Aparicio es un escritor absolutamente serio, aunque sí, vale, lo admito, tiene un afiladísimo sentido del humor. Y aunque mis sesiones de lectura son breves, como he apuntado más arriba, no paré hasta acabarlo y no permití que ningún otro libro se colara en medio. Me encantó como cerraba el libro, con una maestría de cuentista digna de Justo Navarro, el otro único novelista español que conozco capaz de hacerlo.

PENSILVANIA es un libro que toca el corazón y que deja huella.

“Hay más verdad en el corazón que en el cerebro” dice precisamente él en la página 19.

Por lo tanto si algún día alguien me pregunta qué opino de Juan Aparico Belmonte diré que le considero un escritor maravilloso, que he leído Pensilvania y ha sido un placer hacerlo. Y que además una noche mientras lo estaba leyendo un giro brillantísimo me despertó una inesperada carcajada. Sí, es gracioso: Juan Aparicio Belmonte, pero también es mucho, muchísimo más que eso.