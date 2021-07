Pemex, Santander y el desastre del Golfo de México

- Publicidad-

El viernes pasado, una fuga en un gasoducto submarino provocó un impresionante incendio en la superficie del agua en el Golfo de México. Este oleoducto es propiedad de Pemex, la compañía nacional de petróleo y gas de México. Queda claro que si esta sociedad multinacional está al frente del desastre, sus principales patrocinadores financieros también deben asumir su parte de responsabilidad.

Entre ellos se encuentran algunos de los principales pesos pesados del sector financiero mundial ​​como HSBC, JP Morgan Chase, FMR LLC, Allianz SE, BlackRock. Crédit Agricole y BNP Paribas.

Pemex, un gran contaminador

El periódico británico The Guardian clasificó en 2019 a Pemex entre las 20 empresas de petróleo y gas con mayor emisión de CO2 en el mundo.

A principios de 2021, el informe Banking on Climate Chaos volvió a clasificar a Pemex entre las 30 empresas de petróleo y gas más involucradas en el desarrollo de nuevas reservas para 2050. Si las ambiciones expansionistas de Pemex se materializan, la industria contribuiría a emitir 2,385 millones de toneladas de CO2 para 2050, el equivalente a cinco veces las emisiones anuales de CO2 de México, según se refleja en los datos del Banco Mundial.

Para colmo, Pemex es uno de los principales actores de la perforación en alta mar, donde consigue una cuarta parte de su producción, según las cifras aportadas por la propia compañía. Las reservas en producción representan casi 8 mil millones de barriles. A éstas hay que sumar las otras reservas (5.700 millones de barriles adicionales) que Pemex planea explotar para el 2050.

Finanzas francesas e internacionales cómplices del desastre

¿Quién está detrás de Pemex? Dado que la compañía es propiedad del estado mexicano, no tiene accionistas privados. Por otro lado, su deuda está en manos de decenas de agentes financieros, bancos e inversores.

El informe Banking On Climate Chaos 2021 registra 55.000 millones en apoyo bancario a Pemex entre 2016 y 2020. En primera línea, HSBC con 6.300 millones de dólares concedidos a la compañía. Seguido de cerca, como era de esperar, por JP Morgan Chase, la entidad que mayor apoyo bancario para los combustibles fósiles durante varios años.Ironía del destino, Emmanuel Macron inauguró con gran pompa su nueva sede en París la semana pasada.

Los bancos franceses no se quedan fuera. Apoyaron a Pemex por una suma de alrededor de $ 8 mil millones entre 2016 y 2020. BNP Paribas (3.500 millones, incluidos 500 millones en 2020) y Crédit Agricole se encontraban entre los 10 principales patrocinadores bancarios de Pemex.

Entre los grandes fondos destaca AM Fidelity Manager Investment (FMR LLC) con más de 5.000 millones de dólares en bonos, la aseguradora Allianz SE con casi 3.000 millones., seguida de BlackRock, Dodge, Capital Group y Prudential Financial Inc con 1.500 millones cada uno. Dos franceses se encuentran entre los 10 mayores inversores de Pemex: el grupo Crédit Agricole (720 millones de dólares) y Carmignac (más de 500 millones de dólares).

Perforaciones en alta mar: ¿posibles desastres ecológicos?

La Agencia Internacional de Energía reconoce que, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, se debe dejar de financiar e invertir en nuevas instalaciones de petróleo y gas y reducir la producción de combustibles fósiles en su conjunto.

Más específicamente, el accidente de Pemex debería alertar a los actores financieros sobre la urgente necesidad de acelerar el cese del apoyo financiero para la perforación en alta mar, comenzando por aquellas en aguas ultra profundas.

De hecho, los riesgos asociados con la extracción submarina de reservas de petróleo y gas aumentan con la profundidad. Si bien la plataforma Ku Maloop Zaap tiene «sólo» 100 metros de profundidad, las fuerzas movilizadas necesitaron cinco horas, así como lluvias de agua y nitrógeno, para extinguir este incendio.

Aunque la Autoridad Mexicana de Seguridad Petrolera dijo que el incidente no resultó en ningún derrame, aún no se ha dado ninguna indicación sobre el sellado del derrame, ni sobre el impacto ambiental de este evento.

Durante la tragedia de la plataforma Deepwater Horizon en la misma región, la fuga duró mucho más que el incendio. Se habían inyectado siete millones de litros de dispersante en la fuga para limitar la formación de un derrame de petróleo que, a su vez, infligió daños colaterales significativos a los corales en todo el Golfo de México.

Esto es aún más preocupante, ya que la industria offshore se vuelve a profundidades de más de 1.500 metros y está comprobado que el riesgo de accidentes aumenta con la profundidad de explotación a una tasa de aproximadamente un 8,5% cada 30 metros. La distancia a la costa de estas instalaciones, que aumenta el tiempo de reacción y los medios desplegables, y las temperaturas y presiones extremas que se encuentran a tales profundidades hacen más compleja cualquier maniobra de reparación.

Santander y Pemex

Según el informe Banking On Climate Chaos 2021 Banco Santander ha financiado a Pemex con 3.290 millones de euros en los últimos 5 años. En concreto, la entidad cántabra financió con 1.060 millones en 2016, 1.193 millones en 2017, 816 millones en 2018 y 220 millones en 2019. Además, las conexiones entre ambas compañías han ido mucho más allá, llegando, incluso, a abrirse una investigación policial y judicial al respecto.

En septiembre de 2020, fuentes de la Secretaría de la Hacienda mexicana citadas por el digital La Política Online, indicaron que existen vínculos del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, con el Grupo OHL que se sustanciaban en la empresa Infoglobal, propiedad de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y «compiyogi» de la reina Letizia.

«Han localizado una transferencia de 1,1 millones de dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL», señaló la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dinero que, según las investigaciones, se hizo a través de las mismas cuentas que el PRI habría utilizado para canalizar las cantidades recibidas de Odebrecht.

Entonces, ¿dónde entra el Santander en esta relación? Según las mismas fuentes citadas, fue el banco presidido por Ana Patricia Botín quien depositó 18 millones de euros procedentes de cuentas mexicanas asociadas a Lozoya a favor de López Madrid.