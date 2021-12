Pedro Sánchez tampoco reformará la inviolabilidad de Felipe VI

- Publicidad-

El PSOE de Pedro Sánchez es el más monárquico de la historia, y eso que tanto el de Felipe González como el de José Luis Rodríguez Zapatero y el Alfredo Pérez Rubalcaba habían dejado el listón muy alto. Esta es una nueva deslealtad o traición al espíritu republicano del Partido Socialista y a la memoria de los cientos de miles de militantes que dieron la vida o que fueron represaliados, encarcelados y torturados por defender la República.

Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha vuelto a reafirmar el espíritu de defensa absoluta de la Monarquía que se ha convertido en vector de la acción de gobierno de Pedro Sánchez al afirmar que la inviolabilidad de Felipe VI «se puede revisar» aunque «no es el momento propicio». Para ello, ha culpado a la fragmentación política actual y a la actitud del Partido Popular al respecto de la Corona. Es cierto que para reformar la Constitución hay que contar con el PP porque los números no dan, pero también es cierto que el liderazgo político se certifica con la apelación al bien del país que no está focalizado en lo que se ha dado en llamar «razón de Estado», un eufemismo desafortunado y cruel que encubre la protección a las élites, sino en lo que la ciudadanía reclama.

Lo que realmente ocurre es que el PSOE ya es un partido monárquico y sus dirigentes, incluido Pedro Sánchez, tienen una querencia monárquica muy peligrosa y tendente a la deslealtad hacia los principios irrenunciables de un partido político con más de 100 años de historia. El Partido Socialista Obrero Español ha sido y debería ser republicano y, en consecuencia, está obligado a defender que sean los ciudadanos los que tengan la posibilidad de elegir a su Jefe del Estado.

El propio Pedro Sánchez «hizo oficial» que este PSOE ya es tan monárquico como el PP o Vox. En una entrevista en la Cadena SER, el secretario general socialista afirmó que «en el plano judicial, los tribunales decidirán. En el plano político se tendrían que juzgar personas, pero no instituciones. Siempre he dicho que el PSOE es un partido comprometido con la Constitución y sobre la monarquía parlamentaria. No vamos a entrar en el debate de república o monarquía».

Fuentes socialistas consultadas por Diario16 confirmaron que «las bases del PSOE siempre, siempre, hemos sido republicanas y ese debate siempre estará encima de la mesa en cualquier congreso desde que se eliminó la República del ideario socialista».

Sánchez, respecto a la situación de Juan Carlos I quien, al parecer, nunca fue jefe del Estado, afirmó que «las explicaciones que tiene que dar el rey emérito son las razones que le han llevado a irse de España. El actual rey está comprometido con su ejemplaridad y es sobrio».

Estas palabras confirman que el giro del PSOE hacia el monarquismo más radical es definitivo y, entre otras cosas, justificaría la presencia de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o los homenajes a Alfredo Pérez Rubalcaba en el 40 Congreso, antiguos secretarios generales del PSOE que defendieron a capa y espada la figura de Juan Carlos I y la necesidad de evitar el debate sobre la República que está en el ADN del Partido Socialista.

Lo afirmado por Sánchez también confirmó la mordaza que se puso a Izquierda Socialista en el 40 Congreso impidiendo la votación de sus enmiendas a favor de que el PSOE liderara un proceso, cumpliendo estrictamente lo indicado en la Constitución, para que el pueblo pueda decidir si quiere un modelo de Estado monárquico o republicano.

Las palabras de Sánchez en la Cadena SER fueron muy graves y demostraron que, directamente, pretende abandonar la ideología y los valores que defiende tradicionalmente el socialismo. Utilizar la socialdemocracia como justificación del mayor giro a la derecha dado por el PSOE en sus más de 140 años de historia ya no cuela.