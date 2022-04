Pedro Sánchez sobre el Sahara, ¡en mi nombre no!

- Publicidad-

Es evidente que Pedro Sánchez no se conforma solamente con haber condicionado al PSOE y quiere hacer lo mismo con el conjunto del país, tal y como ha demostrado habiéndose saltado el acuerdo del Parlamento qué, contando solamente con los votos en contra de su grupo parlamentario y las abstenciones de Vox y Ciudadanos, tuvo el respaldo del resto de las formaciones políticas y mediante el cual, se contemplaba que la solución al problema del Sahara Occidental, sea con arreglo a las resoluciones de las Naciones Unidas y la legalidad internacional vigente, en las que se contempla la libre autodeterminación del pueblo saharaui, para decidir sobre su propio destino.

Pero con su viaje a Rabat este pasado jueves y la supeditación a los designios del sátrapa Mohamed VI, que quiere solventar este conflicto “concediéndole al pueblo saharaui su adhesión a Marruecos a cambio de poder disponer de un plan de autonomía”. Pedro Sánchez asumió este planteamiento y se lo hizo saber, mediante misiva enviada al rey alauita el 14 de marzo, que en el conjunto del texto contemplaba: “España considera la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferido”.

Con lo importante y muy grave que es este problema, Pedro Sánchez lo manejó personalmente y al margen de sus socios de gobierno y del conjunto de las organizaciones políticas representadas en el Parlamento. Fue por una filtración lo más probable interesada de la Casa Real marroquí de la referida misiva, como saliendo a la opinión publica, se ha creado un rechazo bastante generalizado, no solamente por la forma, sino también por el contenido y es qué, en esta materia y con la decisión adoptada por el gobierno, debido a la imposición del presidente Sánchez, la política española ha dado un giro de 180 grados.

No importan los argumentos esgrimidos, entre otros el de que este problema lleva mucho tiempo en congelación, a lo qué, el pueblo saharaui que es el directamente afectado y tendrá que decidir, responde que, hasta no producirse su oportuna y justa solución, prefiere estar congelado y no sometido al fuego de Marruecos. Eso es lo que con toda seguridad tendrían que seguir soportando. El pueblo saharaui es muy noble y dotado de mucha dignidad. Tiene grandes valores acreditados, como la cultura y la democracia. Está muy arraigado en los diversos territorios del Estado español, como es el caso de Canarias, que se vería muy beneficiada teniéndole de vecino.

Instalado en su territorio, con toda seguridad como Republica Árabe Saharaui Democrática y por su carácter abierto y solidario, sería un ejemplo a seguir por los demás pueblos del Magreb en particular y de África en general. El yihadismo islámico en sus dominios no tendría cabida y por supuesto, no contaría con su apoyo. Igualmente el flujo migratorio que en muchos casos lo utiliza Marruecos en contra de los intereses de España, se cortaría o podría ser integrado para proceder, al desarrollo social y económico de su extenso país.

Personalmente Pedro Sánchez, ha adoptado la decisión coincidente con la de Donald Trump y ratificada por Joe Biden de que, el Sahara Occidental pase a

ser definitivamente anexionado por Marruecos y al pueblo saharaui se le permita, su asentamiento en el mismo, constituido como comunidad autónoma. Esa supeditación a la Administración de los EE.UU. y a su OTAN, le habrá significado un extraordinario reconocimiento como buen discípulo, acrecentado con su postura en relación a la ilegal e injusta invasión de Rusia a Ucrania, apoyando a los Estados Unidos y a sus peligrosos intereses de expansión de la OTAN, hasta las mismas fronteras de Rusia y sin embargo, no se concibe que tolere a Marruecos con su sátrapa y dictador rey Mohamed VI al frente, invadir y ocupar el Sahara Occidental.

Como militante del PSOE, tengo que manifestar que en mi nombre no. Rechazo la formula tan opaca que ha tenido Pedro Sánchez para abordar el problema del Sahara Occidental y mucho más la pretendida solución. Su promesa de que iba a empoderar a la militancia, mediante el debate y la consulta de temas de gran importancia, aparte de no cumplirla ha venido haciendo justo lo contrario, cercenando cada vez más la democracia interna, Es una hipocresía manifestar que «España es una democracia plena”, cuando no lo es el propio PSOE.

Este era un motivo de suma importancia, para haber sido sometido a la consideración de la militancia, que lo más seguro por la simpatía y gran sensibilidad que tiene por la causa del pueblo saharaui, se hubiera solidarizado y pronunciado a su favor. Al mismo tiempo le hubiera venido bien y es que, como se viene demostrando, el PSOE por mediación de sus militantes de base, lleva mucho tiempo inactivo y sus casas del pueblo, sin prácticamente contenido, siendo los jerarcas en sus diferentes ámbitos y niveles, quienes exclusivamente toman las decisiones en nombre del conjunto de la militancia.