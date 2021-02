El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento en un acto electoral en Salou (Tarragona) a «reparar heridas» y volver a «despertar los afectos entre Cataluña y España» concentrando el voto en el PSC para dejar atrás una «década pérdida».

Sánchez ha defendido que Salvador Illa es el único candidato capaz de promover el cambio en Cataluña y dejar atrás la división y la confrontación «sin revanchas. Dejemos atrás las culpas y hablemos de soluciones, soluciones, no más culpas, no más reproches, no más revanchas», ha afirmado el secretario general socialista.

El presidente del Gobierno ha prometido “un Govern que sepa asumir el momento histórico sin causas perdidas, sin banderas que dividen, ni mártires ni fantasías políticas”.

Además, ha vuelto a denunciar el «todos contra Illa» y de los cada vez «más alterados» contrincantes, que «ven el cambio muy cerca y por eso están tan desorientados», ha afirmado Sánchez.

El secretario general del PSOE ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de la izquierda en una única papeleta, la del PSC, y, además, ha culpado a los independentistas de las elecciones, que se celebran el 14 de febrero porque no lograron ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo president de la Generalitat.