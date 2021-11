Pedro Sánchez «perderá las elecciones por los interinos»

- Publicidad-

Al igual que hemos hecho en el Caso Popular, la trascendencia de la problemática de los trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad hace que abramos estas páginas a los lectores, a los interinos que se han puesto en contacto con Diario16 para exponernos su situación y, sorprendentemente, del apoyo que están recibiendo por una parte de los funcionarios de carrera.

Ese es el caso de uno de ellos que nos remitió su situación que, además, se juntaba con el hecho de ser militante del PSOE. «Soy militante del PSOE en Huesca y funcionario de carrera. He enviado dos correos electrónicos al PSOE de Aragón y ni me han contestado. Lo que están haciendo a personas de 40 a 65 años, con muchos años de servicio y en fraude de ley, es una canallada. Mandarlos a un examen memorístico contra personas de 20 a 30 años. Un examen que no demuestra más que tiene uno tiempo y edad de memorizar, pero no conocimientos. Me pareció fatal Iceta y vi en directo la defensa del Decreto que hizo la ministra Montero. Aquel día lo decidí. Basta ya. Si lo aprueban devuelvo mi carné de militante, pero sobre todo “devolveré” mi carné de votante porque nunca más. Hasta aquí hemos llegado. Y además de ir contra la normativa europea son imbéciles porque 800.000 interinos, a una media familiar de cuatro personas, son más de 3 millones de votos. De ellos, un porcentaje elevado harán como yo. Y perderán las elecciones por los interinos. Al tiempo».

Las palabras de este lector son premonitorias, puesto que Diario16 ya avisó hace años que la actitud de Pedro Sánchez respecto a las víctimas de los abusos bancarios iba a tener una consecuencia, como se vio en las últimas elecciones en las que, incluso, muchos votantes de izquierda no dudaron en votar, incluso, a la extrema derecha. Respecto a los interinos, a Santiago Abascal le basta para hacer una promesa y varios millones de votos irán a Vox.

Otro de los lectores incide en el hecho de cómo la Justicia en España suele posicionarse del lado del poder. «El tema es que Europa dice que los interinos que llevan más de tres años están en fraude de ley, que deben hacerlos fijos y en España retuercen la ley y enviar recados a los cómplices que tienen en los tribunales (Supremo) para que tergiversen la normativa europea resolviendo lo contrario. Solo jueces individuales de algunos juzgados aplican lo que dice Europa».

Los sindicatos y los partidos políticos de la izquierda también se llevan su parte de la crítica de los interinos. «La derecha no ha hecho nada por los interinos, pero ¿defiende el progresismo la inestabilidad? ¿Por qué los sindicatos mayoritarios (y casi verticales) están en contra de los interinos y no ven mal que pierdan su trabajo 800.000 personas? En campaña todos los partidos decían querer acabar con el problema, pero, en la realidad, con lo único que quieren acabar es con el trabajo y la dignidad de 800.000 familias».

Para finalizar, y para que nuestros lectores comprendan la realidad que viven día a día los trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad, un testimonio vale más que todo lo que podamos analizar en estas páginas. «Mi señora ha prestado servicios en las listas temporales del antiguo Insalud por más de cinco años, del actual Sergas por más de siete y por personal sanitario de la Xunta de Galicia por más de catorce. Además de ciertas temporadas en instituciones privadas o en el hogar de parapléjicos de Ferrol. Sin embargo, sigue en una lista para que la llamen a trabajar. Hace unos años estaba en situación de baja laboral por accidente de trabajo. Durante esta baja cesó en su contrato porque había sido reocupado por su titular y en tal situación de incapacidad fue de nuevo llamada. Al no presentarse estuvo un año “castigada” sin que la llamaran. Sé que suena a chiste, pero es la realidad de Feijoo. La gravedad de la situación de estos colectivos roza la inmoralidad».