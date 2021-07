Pedro Sánchez no se verá con Joe Biden en su viaje a EEUU

- Publicidad-

A pesar de que antes de la crisis de Gobierno, y tras el encuentro de segundos entre el presidente español y el de EEUU en un pasillo en la reunión de la OTAN, se dejó entrever desde Moncloa la posibilidad de que Sánchez se reuniera con Biden en su viaje a USA, lo cierto es que se ha descartado esta posibilidad.

Así, Sánchez viaja a EEUU para situar a España en el «radar» de las inversiones, en una gira económica sin reunión con Biden.

Desde ayer, Pedro Sánchez está inmerso en esta gira que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco hasta el día 24 de agosto.

Emprendedores que acompañan al presidente

Entre los emprendedores que acompañan al presidente se encuentran, según informa Moncloa, Laura Urquizu, CEO empresa Redpoint; Andrea Barber, CEO empresa Rated Power; Alberto Gómez, CEO Adara Ventures; Enric Asunción, CEO Wall Box; Javier de la Torre, CEO DE la empresa Carto.

A su vez, Pedro Sánchez y las y los empresarios que le acompañan se reunirán con empresas y entidades de EEUU como Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Fidelity, JP Morgan, L Catterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmChamSpain.