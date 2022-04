Pedro Sánchez «lo ha roto todo»

- Publicidad-

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha sido claro y contundente al calificar en una entrevista en la televisión estatal el giro a favor de Marruecos, o la traición de Pedro Sánchez al pueblo saharaui: «Lo que ha hecho España es inaceptable, éticamente e históricamente».

Además, ha recordado que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno de España, tiene una responsabilidad con el Sáhara ante la legalidad internacional. «Mientras no se llegue a una solución, cualquiera que sea, [España] es considerada como la potencia administradora. Los otros se pueden alinear o no, es su problema. Pero España no. No tiene derecho a entregar a un territorio colonizado a otro país. Ese es el problema con España», manifestó el presidente argelino.

Para Tebune la decisión de Sánchez de colocarse en el bando de Mohamed VI en contra del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas ha deteriorado gravemente las relaciones con Argelia. «Nosotros tenemos relaciones cordiales con España y ha habido un acercamiento, como con Italia. El presidente del Gobierno lo ha roto todo, no España», ha afirmado el presidente argelino.

Además, adelantándose a las posibles respuestas del núcleo duro de Pedro Sánchez, Tebune dejó claro que «no me entrometo en los asuntos internos de España, pero nosotros, como país observador en lo que concierne al Sáhara Occidental, consideramos a España potencia administradora».

Sin embargo, Tebune ha tendido la mano a Sánchez para retomar las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, y eso sólo puede suceder si los intereses personales del presidente se colocan en un segundo plano y España vuelve a asumir su rol como potencia administradora del Sáhara Occidental.

Sánchez, con su estilo de trilero con corbata, después de liar la que ha liado, ha afirmado que desea resolver en el corto plazo la crisis diplomática que él y sólo él ha provocado. Sin embargo, Tebune le ha dejado claro, cristalino, lo que debe hacer para que se resuelva la actual crisis: cumplir con la legalidad internacional. «No pueden desentenderse de sus responsabilidades históricas y se le pide que revisen sus actos», señaló el presidente argelino.