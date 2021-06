Pedro Sánchez: “La derecha española está haciendo la oposición más furibunda”

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que “la derecha española está haciendo la oposición más furibunda de Europa” y ha advertido del peligro de que el principal partido de la oposición no reconozca la legitimidad del Gobierno de España.

Guerra de Irak

En una entrevista en la Cadena SER ha reprochado las palabras del expresidente Aznar y ha señalado que “lo primero que tendría que hacer es pedir perdón por meter a España en la guerra de Irak y ser más justo con la democracia española”.

El pasado ha vuelto al PP.

Para Sánchez hay personalidades políticas que son devoradas por su propio personaje. “Se hace poca justicia el señor Aznar así mismo. Ganó las elecciones en 1996 invocando a Azaña, haciendo pactos con el nacionalismo vasco y catalán y reivindica una figura que no es tal”. Y ha lamentado las ultimas palabras del expresidente, “Aznar representa un pasado que, lamentablemente, ha vuelto al PP”.

Encuentro

El rey, Sánchez y Aragonès se reencontraron en Barcelona la pasada noche en la cena del Mobile World Congress. Los mandatarios y Felipe VI protagonizaron la segunda foto tras los indultos concedidos a los presos independentistas.

El presidente del Gobierno ha destacado el buen ambiente en la cena de ayer. “Estamos dando los primeros pasos para resolver esta crisis”. Además, se ha alegrado que estemos en “el camino de recuperar la normalidad institucional”.

Indultos

“El PSOE siempre ha abogado por devolver a la política esta crisis. Para restaurar la convivencia lo útil es el perdón. Es importante avanzar”. Sánchez ha destacado que “en un pasado fue la aplicación del artículo 155. Creo que ahora lo útil para avanzar en la solución de esta crisis es el indulto. Las medidas de gracia son convenientes”.

Y ha destacado que hubiera aprobado los indultos aunque no necesitara los votos independentistas: “Hubiese indultado igual con independencia de los votos de ERC”.

¿Junqueras en la mesa de diálogo?

Ante la pregunta de si Junqueras participará en la mesa de diálogo, el presiente ha señalado que “es una mesa entre gobiernos. Junqueras tiene todavía años de inhabilitación. El acuerdo es entre gobiernos”.

Y ha sido aún más claro: “El diálogo hay que plantearlo siendo gradualista en los pasos que hay que tomar. Lo importante sentarnos y trabajar sobre las cuestiones de puntos de acuerdos. Diré -sobre el referéndum- que más allá de la cuestión territorial, hay cosas en las que estamos de acuerdo: compartimos una sociedad igualitaria de género. Construyamos a partir de lo que nos une. Hay demandas del nacionalismo de la última década como inversiones en las que nos podemos encontrar. Cataluña tiene que hablar ahora con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte de Cataluña que no es independentista”.

Autodeterminación en Cataluña

Sobre la autodeterminación de Cataluña, ha recordado que a los indultados no se les piden que cambien de idead, “pero sí respetar la legalidad democrática. Dentro de la Constitución hay muchas cosas que se pueden hacer. No se le puede pedir a la ciudadanía que diga si es española o catalana si siente las dos identidades”.

Pedro Sánchez se ha dirigido hacia la ciudadanía no independentista; “Los indultos no fueron solo por los políticos, sino por la ciudadanía catalana porque los necesitamos. Me gustaría que Cataluña dijera eso también a la parte no independentista”.

“Imagínese si no hubiésemos formado Gobierno justo antes de comenzar la pandemia”.

Por eso ha destaco que “en la ley cabría un acuerdo. Si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Lo realista dentro del diálogo es aproximarse en los puntos en los que estamos de acuerdo”.

¿Moción de censura?

Sobre si le preocupa la moción de censura de la derecha y de la ultraderecha, Sánchez ha reprochado que “es como que toca cada mes de septiembre una moción de censura de la ultraderecha. Lo que demuestra una enorme frustración”.

Sobre el apoyo de Ciudadanos a una eventual moción, ha afirmado que: “Ciudadanos tendrá que reevaluar su posición. Si es de centro no tiene sentido que pacte solo con la derecha y con la ultraderecha. Tenemos un anacronismo en el liberalismo en nuestro país”.

Evolución de la pandemia

El presidente se ha referido a la buena evolución de la pandemia de la Covid-19, aunque con prudencia. “La incidencia es la más baja desde agosto. La presión hospitalaria también es la más baja desde agosto. Y esto es gracias a la vacuna. Necesitamos continuar y acelerar la vacunación. Somos el país en junio que más porcentaje de vacunación diaria en Europa. El trabajo de los sanitarios y de la ciudadanía por su compromiso por vacunarse es para destacar”.

Turismo británico

Sanidad quiere aplicar a los turistas británicos que vayan a Baleares las mismas condiciones que al resto de la ciudadanía. Por eso ha anunciado “que necesitarán un certificado de vacunación de pauta completa o PCR negativa”. Y que aplicará en un plazo de 72 horas”.

“Habrá una Conferencia de Presidentes a finales de julio en Salamanca”.

Crisis de Gobierno

Para el presidente del Gobierno, “no es una prioridad el cambio de Gobierno. Ahora lo prioritario es la vacunación y la preocupación de la ciudadanía. Los políticos tenemos que empatizar con las necesidades y las urgencias. Por eso es necesario reivindicar la convivencia para recuperar la economía y las oportunidades de los jóvenes”.

Y ha concluido: “Imagínese si no hubiésemos formado Gobierno justo antes de comenzar la pandemia”.