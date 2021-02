El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura prudente, con respeto a las diferencias de los socios del Ejecutivo, que «gobernar es difícil y gobernar en coalición mucho más».

Con respecto al bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial, explica desde Moncloa el presidente ante las preguntas de los periodistas que «en una pandemia como la actual España necesita estabilidad política. La renovación del consejo de RTVE lleva años bloqueada. Se ha visto resentida la audiencia de la corporación. Empezamos la semana con esa renovación y la hemos terminado con el bloqueo, la cuestión es que España merece una oposición que camine todos los días por el diálogo y la negociación».

Así, insiste en que «cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad, y aunque no le nombra, da a entender que el bloqueo del PP viene por el juez Prada y la jueza Victoria Rosell (hoy máxima responsable contra la Violencia de Género en Igualdad), «no dejan de ser personas acreditadas, con compromiso profesional y por eso se les propone«. Por ello, cree que hablar de vetos no puede ser la forma de funcionar».