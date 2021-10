Pedro Sánchez dueño del PSOE

- Publicidad-

La democracia interna en el PSOE con Pedro Sánchez, ha llegado a unos niveles insoportables. Ha jerarquizado mucho más al Partido Socialista de lo que estaba y ya se parece casi una secta religiosa, donde él es el gran gurú, contando con sus homólogos territoriales y acólitos que interesadamente le apoyan de forma incondicional, rinden pleitesía y le hacen el juego sucio.

Sus predecesores Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, juntos no llegaron a acumular tanto poder. Lo empezó a acaparar desde el anterior 39 Congreso Federal de junio del 2017, pero ya en el ultimo 40 recientemente celebrado, ha dado un paso realmente preocupante, con el secuestro del PSOE y erigiéndose, exclusivamente como amo y señor y despreciando a las/os afiliadas/os, ha hecho de estas/os que no cuenten para nada o sean “meros ceros a la izquierda», faltando a la promesa que hizo en el referido 39 congreso, de que iba a empoderar a la militancia, haciendo justo lo contrario.

El secuestro del PSOE que viene ejerciendo junto con sus homólogos territoriales, desde posiciones democráticas es realmente preocupante, hasta el extremo que están impidiendo el derecho fundamental de reunión y expresión, en el seno o sedes del PSOE, para que la militancia pueda libremente y de forma constructiva debatir y adoptar los acuerdos que se estimen más convenientes y oportunos.

Aunque eso se pudo visibilizar mucho más, claro está por su importancia y el nivel mediático en el mencionado 40 congreso, como por ejemplo, en el punto del orden del día en el que se tenia que analizar la gestión de la Ejecutiva Federal saliente y en su caso ser aprobada, pero aparte de no tenerse en cuenta ese análisis, coartando el presidente del congreso Ximo Puig el debate, peor, fue no someter a consideración la gestión de la Ejecutiva y sin haberse votado salir “aprobada”. Pero eso es algo que viene ocurriendo en el conjunto del PSOE y que viene padeciendo los afiliados y afiliadas en sus respectiva agrupaciones y blindadas casas del pueblo.

Pedro Sánchez ha llegado a decir ostentosamente que «España es una democracia plena”. Seguro que para él lo será, pero, ¡sino lo es el propio PSOE!. Se ha hecho un firme defensor de la Monarquía y del más que indecente rey emérito, hasta el punto de haberse unido por mediación del Grupo Parlamentario Socialista al reaccionario PP y fascista Vox en varias ocasiones, impidiendo la creación de una comisión de investigación, que pueda investigar los presuntos casos de corrupción, que desde hace mucho tiempo le viene señalando. El último (por ahora) más grave y execrable el de comisionista por trafico de armas.

Sino se adelanta las elecciones generales, todo podría pasar desde que gracias a las subvenciones de 70 mil millones de la Unión Europea y otros tantos de créditos, en caso de administrarse bien y hacer con los mismos una buena gestión y si sus socios de gobierno Unidas Podemos, continúan poniendo el sello ideológico y llevando a efecto políticas de izquierda con más libertad y justicia social, probablemente (ojalá) ganen ese referido proceso electoral.

Pero sería muy preocupante que esto no ocurra y que continúe el PSOE con el desgaste interno y es qué, el mensaje de unidad que en el congreso dio Pedro Sánchez, es ficticio o no se corresponde con la realidad. Solo basta analizar que si él para políticamente poder subsistir, al acoso de los barones o jerarcas “socialistas”, necesitó el apoyo de la militancia de base, ésta se podría sentir traicionada por haber sido marginada en el diseño y todo el proceso y desarrollo congresual y darse el caso, de que no vuelva a contar son su respaldo y ocurrir lo indeseable, como es volver a sufrir un descalabro electoral el Partido Socialista como ya le sucedió el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

En esa ocasión, barrios humildes y de la clase trabajadora, que debería ser su electorado natural le dio la espalda y votó por la reaccionaria derecha, sobre todo por el PP, que con gran diferencia ganó las elecciones. Esperemos se ponga remedio a la situación y que eso no ocurra. Va en función de Pedro Sánchez, que es quien acumula todo el poder.