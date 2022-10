Pedro Sánchez: «Debemos repartir de forma justa los costes de esta crisis para que no recaigan sobre los de siempre, la gente»

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido voluntariamente en el Senado para informar sobre el alcance de las medidas energéticas adoptadas por el Ejecutivo. Este debate, evidentemente, conlleva el segundo debate con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo.

En su comparecencia, Sánchez ha reconocido que los próximos meses van a ser duros por la incertidumbre existente ante las consecuencias que derivarán de la guerra en Ucrania. Aun así, el presidente ha querido lanzar un mensaje esperanzador por los próximos datos que, a su entender, van demostrando la eficacia de las medidas adoptadas. «Los precios siguen siendo altos, pero España ha reducido más la inflación en el último mes entre los países de Europa» .

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que la economía seguirá creciendo y ha adelantado datos de creación de empleo de septiembre: 29.000 nuevos puestos de trabajo.

Uno de los puntos en los que se esperaba que Pedro Sánchez hiciera mucho hincapié era en el de la corresponsabilidad fiscal, sobre todo tras el ataque constante de los presidentes del Partido Popular, principalmente Isabel Díaz Ayuso, y por la insistencia del partido conservador en una bajada radical de impuestos, una receta que, por cierto, casi lleva a la bancarrota a Reino Unido.

Sánchez ha sido contundente respecto a los impuestos a las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas: «Una parte del sector privado que se está beneficiando de manera extraordinaria de los efectos de la guerra tienen el deber moral de devolver a la sociedad una parte de lo que recibieron en la pandemia. Lo que debemos hacer es repartir de forma justa los costes de esta crisis para que no recaigan sobre los hombros de los de siempre, de la gente de a pie, y no solo por justicia económica, sino por justicia social» .

A la hora de doblegar la curva alcista de los precios por la inflación, el presidente del Gobierno ha señalado que su objetivo principal será el de proteger a las familias, las empresas y las pymes con un «potente escudo social«. Para ello se reformará el sector energético y se acelerará la transición energética, se protegerán las rentas de las clases medias y trabajadoras.

Sánchez ha hecho un llamamiento a no olvidar las lecciones que dejó la pandemia, dado que una de las medidas más criticadas por la oposición ha sido el impuesto a las grandes fortunas que, según ha señalado Sánchez, está pensado para algo tan sencillo como que «aporten más los que más tienen» y, sobre todo, para que esa aportación de los ricos sirva de alivio a las familias y el tejido empresarial que más está sufriendo las consecuencias de la guerra.

El presidente del Gobierno no ha dudado en criticar a la derecha de este país por estar siempre pensando en el 0,99% de la población más pudiente a costa del resto de la ciudadanía. Sánchez ha estimado que ese impuesto a los ricos supondrá una recaudación de 1.500 millones de euros, es decir, un 60% del dinero que invierte el Estado en becas.

«Estas analogías no son un truco retórico, no hay mejor manera de describir el deber de solidaridad en los momentos más difíciles. Los halcones de la austeridad pliegan velas, otros se mueven en una ambigüedad calculada para no desairar a las élites, pero siempre partidarios de lo único que nos salva: nuestro estado del bienestar. No olvidemos las lecciones de la pandemia. Vivimos tiempos de grandes transformaciones, como la digital que impacta de lleno en los derechos laborales y ecológica. Contamos con los fondos europeos para que España modernice su economía, de salir más fuertes con un Estado de Bienestar vigoroso. No elegimos las crisis pero sí cómo las afrontamos, como hicimos durante la pandemia, ahora elegimos responder con solidaridad», ha señalado.