Pedro Sánchez debe dimitir ya

Hace poco más de un mes se pudo producir una conversación similar a esta:

¡Ring, ring!

Carles Puigdemont: ¡Aló!

Secesionista: ¡Hola president! Soy el secesionista.

Carles Puigdemont: ¡Hombre, qué gusto saber de ti!

Secesionista: ¡Hostis! ¿Cómo filtras el informe de los quebequeses si dice claramente que no se sabe quién nos ha espiado?

Carles Puigdemont: ¿Y qué más da? Mira. Los españoles son muy tontos y en cuanto hagamos la rueda de prensa todos los medios de derechas van a salir a señalar al Sánchez. Y los progres van a ir de buenistas y señalarán que es una vergüenza que se haya espiado a ciudadanos españoles (por nosotros).

Secesionista: Vale, los medios van a utilizar todo en contra del Gobierno y eso nos viene bien porque nos hacen víctimas. Pero ¿van a tragar desde el Gobierno si no hay pruebas de que haya sido el CNI? ¡Joder que lo habéis filtrado a una revista como The New Yorker que es más revista literaria!

Carles Puigdemont: Ni caso. Son tan idiotas que van a tragarse el embuste y los de ERC les van a apretar para que el Sánchez acepte todo lo que le pidamos. ¡Hasta meternos en la Comisión de Secretos Oficiales si hace falta!

Secesionista: No les veo tan idiotas sin aportar pruebas.

Carles Puigdemont: Verás.

Pasados los días, el Secesionista volvió a llamar alborozado y gritando “¡President, president!”. ¿Por qué? Porque efectivamente los medios se han lanzado a cazar al Gobierno y éste ha tragado con todo. Puigdemont pensaba que eran idiotas y los ha calado.

Sólo por esto el presidente del Gobierno debería dimitir ya mismo. No esperar a mañana o pasado mañana. Y si quiere convocar elecciones no debería presentarse, ni aparecer por la sede del PSOE en la calle Ferraz. Cierto que Pedro Sánchez ya está diseñando su próxima vida fuera del Gobierno y Moncloa. De ahí que trague con lo del Sáhara Occidental, que trague con lo que le digan sobre Ucrania, que trague con todo lo que le pide Joe Biden, que trague con les ministres de Unides Podemes… Su ilusión es ser presidente de la Unión Europea o tener un cargo de relevancia en la ONU (¿secretario general?).

¿En qué momento un informe de parte que expone, como dijeron los secesionistas en su conferencia de prensa (porque han sido claros), no tener pruebas de espionaje por parte del CNI, es suficiente para que el presidente de España ponga en juego la seguridad nacional y sus aparatos? Cualquier presidente con dos dedos de frente hubiese negado cualquier tipo de relación entre el informe y el CNI. Cualquier dirigente gubernamental no hubiese dado pábulo a esas informaciones, por mucho que digan los medios cavernarios. Cualquier persona cabal sabe que es una estratagema de los secesionistas para hacerse las víctimas… Menos Pedro Sánchez y su amigo Félix Bolaños.

Porque lo de Bolaños también es para echar de comer a parte. Que todo un ministro de la Presidencia, funcionario del Estado de carrera, sea tan estúpido como para decir que desclasificarán documentos, que pondrán en marcha comisiones parlamentarias sin tener ninguna prueba de la parte demandante, sólo se explica por carencia del mínimo de inteligencia. Los secesionistas pueden patalear, llorar y gritar todo lo que quieran. No tienen pruebas y no hay que dar pie a que piensen que se ha producido lo que se han inventado. Hay que tener muy poco cerebro para dar al enemigo la razón sin necesidad de que aporten pruebas.

Y si hay que cargarse el gobierno por eso, ya se tiene una baza electoral de defensa de la soberanía de España y todo lo que haga falta. Y si los podemitas lloran, se les cesa y a otra cosa mariposa. Se tienen aprobados los presupuestos y hay un año por delante para gobernar en minoría con pactos concretos. Pero no, Sánchez sólo piensa en él mismo. No sólo cuando piensa en cómo depilarse o hacerse el piling (o como se llame). Y si la seguridad nacional se pone en un brete le da igual. Quiere aguantar hasta la Conferencia de la OTAN y así pavonearse con los representantes internacionales. Y si tiene que tragarse un embuste, lo hace con tal de llegar a ese momento y, si puede, a la presidencia rotativa de la UE. Por eso debe dimitir.