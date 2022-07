Pedro Sánchez cimenta la precariedad laboral en España

- Publicidad-

Las políticas de empleo de Pedro Sánchez no se diferencian mucho de las de Mariano Rajoy, más bien son exactamente iguales en muchos aspectos, sobre todo en la potenciación de los datos en bruto sin ningún tipo de análisis de los mismos.

El aparato de propaganda monclovita ya se ha encargado de afirmar que los datos del paro registrado muestran el menor número de desempleados desde octubre de 2008, cuando se inició la crisis financiera global.

Sin embargo, las cifras muestran otra realidad mucho menos optimista porque lo que de verdad se ve es que el mercado laboral de Pedro Sánchez está igual de enfermo que el de Mariano Rajoy y que, mientras no se intervenga los sistemas de contratación de determinados sectores empresariales, la precariedad seguirá siendo lo que impere en España.

El paro registrado ha bajado en 42.409 personas en el mes de junio. y crece la afiliación media a la Seguridad Social en 115.607. Estas bajadas son habituales por la entrada del verano y la temporada alta del turismo. No obstante, para lograr esa cifra, ha sido necesaria la firma de 1,77 millones de contratos, de los que un 44,3% son indefinidos y un 55,7% temporales. Por otro lado, el 60% de esos contratos indefinidos son a tiempo parcial, es decir, con un salario menor porque las horas de trabajo son inferiores a la jornada completa. Tras la etiqueta de indefinido, en la España de Pedro Sánchez caben las mismas formas de precariedad que en la de Mariano Rajoy.

El 60% de los indefinidos son a jornada parcial o fijos discontinuos, frente a un 39,92% de contratos indefinidos a tiempo completo. Aunque estos han crecido con respecto a junio de 2021, la subida es mucho mayor entre los contratos a tiempo parcial y, especialmente, los fijos discontinuos, que han crecido casi un 1.000%. Éstos son los nuevos temporales de constantes bajas y altas, lo que pervierte por completo la figura.

El problema en la España de Pedro Sánchez ya no es tener o no trabajo. Ahora mismo, la inflación se come los salarios, mucho más si no se trabaja una jornada completa durante todo el mes. Apostar por sectores productivos que generen empleo estable y de calidad es más importante que nunca: para afianzar puestos de trabajo y para generar riqueza y salarios acordes al precio de la vida, algo que ni se plantea el gobierno.

Fuente: Sepe

Los datos parecen positivos, pero, en realidad, no lo son tanto. Siempre es buena noticia que baje el paro, pero no todo vale para maquillar las cifras que se envían a Bruselas. La realidad es que Pedro Sánchez está comprando el mantra neoliberal que «es mejor un mal trabajo que no tener trabajo». Sin embargo, en España tener empleo no es sinónimo de vivir con dignidad, más bien al contrario, cada vez son más las personas que con su salario no puede sobrevivir.

En cambio, la bajada es muy desigual. El colectivo que más se beneficia de ese descenso es el de los hombres adultos. Entre las mujeres, el paro baja mucho más lentamente, casi el 1%, y cada más está cerca de suponer el 60% del paro. Además, entre los menores de 25 años, sube. Mujeres y jóvenes asumen de nuevo la peor recuperación de la crisis. No obstante, hoy Pedro Sánchez no ha dudado en afirmar que «el principal desafío de la sociedad española es la desigualdad».

Además, las cifras del paro registrado de junio de 2022 suponen la mitad de lo que mejoraron en mayo. La realidad es que la creación de empleo se está desacelerando en un contexto de incertidumbre y cuando ni siquiera un puesto de trabajo supone afrontar los gastos básicos.