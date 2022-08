Patxi López pide a Feijóo que ponga orden en su partido acerca del ahorro energético

- Publicidad-

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha pedido al líder de la oposición que “ponga orden en su partido” y aclare cuál es la postura oficial del PP sobre el ahorro energético que la UE ha pedido a los estados miembro para frenar el chantaje de Putin a Europa.

Sr. Feijóo ponga orden en el PP y hágales entender que las leyes se cumplen en democracia 👉 demuestre que son un partido serio.



❌ Incumplir el decreto ley del Gobierno es situarse en contra de la Unión Europea y es insolidario con los españoles.



🌹 @patxilopez pic.twitter.com/mnrdbN1C8h — PSOE (@PSOE) August 3, 2022

López ha recordado a los conservadores que este Real Decreto es de obligado cumplimiento porque “en democracia las leyes se cumplen”. Ha avisado también que de no hacerlo, actuarían los tribunales. “No vale decir que no se aplicará o dar libertad para aplicarlo o no porque eso es permitir la posibilidad de delinquir”, ha afirmado López. “Nada tiene que ver esto con la libertad”.

Además, el dirigente socialista ha cargado contra quienes afirman que no aplicarán las medidas del gobierno por ser esta “una actitud absolutamente egoísta e insolidaria con Europa y con España”. López les ha instado a posicionarse claramente “a favor o en contra de Europa” y les ha recordado que en un primer momento, Bruselas quería que todos los países ahorráramos un 15% nuestro consumo de gas. “Sánchez entendió que esto era insolidario porque suponía cerrar empresas y cortar el suministro en los hogares, negoció y consiguió que ahorrásemos solo el 7%”.

La 🇪🇺 había previsto un plan de ahorro energético del 15% que hubiese supuesto recortes muy restrictivos.



➡️ Pero el Gobierno negoció que ese ahorro fuese del 7% en nuestro país, evitando así recortes en hogares y el cierre de empresas.



🌹 @patxilopez pic.twitter.com/nr1dkKEGrh — PSOE (@PSOE) August 3, 2022

Este decreto, en palabras del portavoz de los socialistas en el Congreso, evita “males mayores” con un “esfuerzo que no es tan grande” y con unas medidas de control de temperatura y de iluminación que ”son lógicas”. López no encuentra “el fundamento en la crítica a las medidas” y considera que tienen más que ver con “el todo vale” contra el presidente Sánchez.

Impuesto a los sectores que se benefician de la inflación

“La banca tiene una enorme oportunidad de mejorar su reputación y la están desperdiciando”, ha asegurado Patxi López. Este gravamen beneficia a los millones de clientes de las entidades financieras que con sus impuestos fueron solidarios con el sistema financiero cuando estos tuvieron problemas y hubo que darles 60.000 millones”. “¿No entienden que es el momento de devolver una parte en forma de esfuerzo en unas circunstancias extraordinarias?, se ha preguntado López.

La banca tiene una oportunidad de mejorar su reputación.



El impuesto a sus beneficios extraordinarios beneficiará a millones de clientes que en su día fueron solidarios con ellos.



➡️ Es el momento de devolver una parte de esa ayuda.



🌹 @patxilopez pic.twitter.com/nzbICvHH1A — PSOE (@PSOE) August 3, 2022

Otro asunto importante es la Ley de secretos oficiales aprobada este lunes. Para Patxi López lo importante de esta iniciativa es que supone un “avance adaptando una ley franquista a parámetros europeos y más democráticos y transparentes”. El dirigente socialista ha pedido al resto de formaciones que no reduzcan este avance “solo a los famosos 50 años” para desclasificar algunos documentos porque “hay cuatro tipologías” frente a las dos que había antes, y “márgenes de cuatro a 50 años” para hacer públicos documentos clasificados.

La Ley de Secretos Oficiales define 4 categorías cuando antes eran 2 y los plazos van desde los 4 hasta los 50 años.



⚖️ Por primera vez cambiamos una ley del régimen franquista para adaptarla a parámetros democráticos y nos haga avanzar como país.



🌹 @patxilopez pic.twitter.com/w3QIITCSD1 — PSOE (@PSOE) August 3, 2022

Ley de Derechos Animales

Por último, Patxi López ha acusado a la derecha de manipular y lanzar bulos con respecto a la nueva Ley de Derechos Animales. “Esta iniciativa no atenta contra la caza ni la tauromaquia” porque las distingue como también “distingue entre animales domésticos y animales que no lo son”. López entiende esta ley como necesaria porque el año pasado se abandonaron en España 300.000 mascotas. “Quien se niegue a esta ley se está negando al fin del maltrato a los animales en España”.

❌ La derecha quiere extender el bulo de que va en contra de la tauromaquia y la caza, y no es así.



➡️ La #LeyDeProtecciónAnimal protege e impide el maltrato de animales en nuestro país.



Quién va en contra de esta ley, va en contra del bienestar de los animales.



🌹 @patxilopez pic.twitter.com/YKwiGoTEGb — PSOE (@PSOE) August 3, 2022