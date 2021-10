Patxi López: «Ni sé ni me importa si sigo en la Ejecutiva, no he venido a eso»

- Publicidad-

El diputado y ex lehendakari, Patxi López, asiste desde el primer día al 40 Congreso del PSOE en Valencia. Entre abrazos de la militancia de base responde a las preguntas de Diario16. Con una sonrisa asegura que «ni sé ni me importa si sigo en la Ejecutiva» que se dará a conocer el domingo por el equipo de Pedro Sánchez.

Insiste, además, en que «no he venido a eso». Según sus propias palabras, ha venido a disfrutar del Congreso y «mejorar lo que sea posible».

López apuesta por un Congreso que permita intercambiar ideas, promueva la unidad y permita escuchar todas las voces. A su juicio, «hay que mejorar, debatir y disfrutar del momento del partido en el Gobierno».

Con respecto a la crisis de Gobierno del pasado mes de julio, Patxi López asegura que «me parecen bien los cambios, pero eso es algo superado».

De hecho, su hombre de confianza en la campaña de las primarias en las que se enfrentó a Pedro Sánchez y Susana Díaz hace cuatro años, Óscar López, es actualmente el jefe de gabinete de Presidencia en Moncloa. Un cargo que hasta julio ocupaba Iván Redondo.