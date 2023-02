Patxi López denuncia que el PP lleva décadas atacando la Sanidad Pública allí donde gobierna

- Publicidad-

En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha hecho mención a las manifestaciones en defensa de la Sanidad pública que tuvieron lugar en diferentes ciudades españolas el pasado domingo, y ha recordado que “el PP lleva décadas atacando el sistema público de salud allí donde gobierna”.

El PP ataca la sanidad pública

López ha destacado que el debate sobre la sanidad “es política y es ideología”, porque se encuentra “entre una derecha que cuando gobierna desmantela y privatiza lo público, y una izquierda que cuando gobierna revierte los recortes de la derecha y refuerza los sistemas públicos de sanidad”.

El portavoz socialista ha indicado que Madrid -donde Gobierna el Partido Popular- es la comunidad autónoma que menos invierte en Sanidad y la que más recursos destina a la sanidad privada. Y también ha puesto como ejemplo Andalucía, donde “se quiere concertar la atención primaria”.

Las mentiras de la Sanidad Pública del PP

Por otra parte, ha reprochado a la diputada del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, que mienta “descaradamente” al decir que la culpa de que no haya médicos es del presidente Pedro Sánchez, ya que, “la sanidad necesita planificación y los médicos que salen hoy empezaron a estudiar hace años y el déficit está ahí. La Sanidad necesita inversión y el abandono está en los presupuestos de los gobiernos del Partido Popular”.

Y ha recalcado que desde que gobierna Pedro Sánchez, se han estabilizado a más de 67.000 profesionales sanitarios que estaban en situación de temporalidad, se han convocado 11.171 plazas de formación sanitaria especializada, la mayor de nuestra historia, y un 36% más de plazas de formación en Medicina de Familia. Así como 52 millones de euros para incrementar las plazas en las facultades de medicina.

“Con el presidente Zapatero las plazas en las facultades de medicina aumentaron un 40% y la oferta de plazas MIR un 20%. Llegó el Partido Popular con Ana Pastor y esas plazas descendieron. Y ahora con el presidente Pedro Sánchez han aumentado más de un 20%, de 6.700 a 8.550 plazas. El PP ha sido un auténtico desastre para el sistema público de salud en este país, y por eso no vamos a aceptar ciertas declaraciones que no son más que mentiras”, ha añadido.

Subida del SMI una respuesta de justicia

Por otro lado, el parlamentario ha celebrado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): “Hoy el Consejo de Ministros sube el SMI a 1080 euros y esto es política de país, esto construye país porque dignifica a los trabajadores y trabajadoras”.

Asimismo, ha subrayado que esta medida aumenta la capacidad de consumo y, por lo tanto, “dinamiza la economía y dinamiza el mercado”. Y ha señalado que este incremento “está funcionando en nuestro país”, porque la economía y el empleo siguen creciendo y se acortan las brechas salariales, sobre todo entre mujeres y hombres; y entre los y las jóvenes y el resto de trabajadores y trabajadoras.

El aborto es un derecho

Con relación a las declaraciones del Partido Popular sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso que éstos impusieron a la Ley del aborto de hace trece años, el diputado ha criticado que los populares “están donde siempre estuvieron, están en contra de cualquier avance en materia de igualdad y derechos de la mujer en este país y, por lo tanto, nada nuevo bajo el sol del Partido Popular”.

Modificación de la ley del ‘sí es sí’

“Hemos pedido en la Junta de Portavoces que se incluyera nuestra Proposición de Ley en el pleno de la semana que viene y no hemos tenido unanimidad para ello, con lo cual se tratará en el pleno del siete de marzo”, ha anunciado el portavoz; que ha insistido en que los y las socialistas siguen creyendo que “hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley”. “Nosotros tenemos una propuesta registrada en esta Cámara para cambiar esos aspectos penales no deseados y estamos dispuestos a dialogar y a negociar, pero con propuestas no solo con palabras”, ha concluido.