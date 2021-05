“El pavor de haberme convertido, como decían los de Supertramp, en algo presentable, aceptable” (pag. 22 de Y te irás de aquí, de Patricia Kal)

Muy bien la frase anterior podría haber servido de detonante, de pequeña llamita que acaba convirtiéndose en un buen fuego de 270 páginas, a Lorenzo Silva –autor presentable y ya más aceptado que aceptable– para escribir esta novela, en primera persona femenina, y firmarla con un nombre ficticio e inventado.

Un autor de éxito siempre puede sentir curiosidad por saber qué pasaría con un libro escrito por él si no estuviese respaldado por su nombre, ya consolidado. El caso de Stephen King lo he contado muchas veces: escribió nada menos que cinco novelas como Richard Bachman y las mandó a todas las editoriales importantes, y menos importantes, con la esperanza de que alguien quisiera publicarlas. Ninguna. Ninguna novela, ninguna editorial. Resultado cero. Entonces King se quitó la máscara, los editores se pusieron a hacer cola y a añadir ceros a sus ofertas, y ahora algunas de ellas se reeditan –pienso en Maleficio pero hay cuatro más– convertidas en libros de éxito.

En una estela no completamente diferente a la de King, Silva tiró al mar literario una botella con el manuscrito de Y TE IRÁS DE AQUÍ y hasta donde sé nadie la quiso… los pobres lectores de la editoriales: leer un libro no es como mirar un cuadro, hace falta mucho tiempo y trabajo, amén de doblegar el propio gusto a la línea marcada por los patrones. Entonces Silva, que es hombre de acción, de acción continua, la ofreció gratuitamente a los lectores en formato digital a través del SemanalXL y de Zenda durante el confinamiento. La edición que yo he leído es en papel y la publica su editorial más habitual: Destino.

Sabía lo anterior, y por lo tanto no pude leer la novela como si no fuera suya. Ahí estaba su voz inconfundible, sentenciosa y reflexiva. Al principio me gustó mucho:

“Qué buen novelista eres, Silva” escribí en la parte superior de la página 25 (sí, soy uno de esos tipos que escribe en los libros sin el menor respeto; y hasta hago –a veces– dibujitos de Johnny The Monjas), pero al llegar a la 40 empecé a saltar páginas, porque ya he leído en mi vida demasiado y he pasado un lustro en barbecho para intentar recuperar el placer de la lectura, y me respeto a mí mismo.

A partir de la página 78 me enganchó de nuevo: un polvo entre dos chicas que es pura literatura, brillante, y seguí hasta el final porque intuí que en el cierre estaría el broche –quizá policíaco o negro- de la historia. Acerté.

“Muy bien” escribí en el pequeño espacio que quedaba libre de la página 270.

Y te irás de aquí, de Patricia Kal, es un juego; pero también un buen libro. Me alegro, me gusta, que Lorenzo Silva haya sentido la necesidad, o el simple impulso, de escribirlo.