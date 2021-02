¿“Patria” o “política”?

14-F. Resultados

Elecciones atípicas. Los resultados están ahí. Su interpretación “posiciona” a quienes los analizan. De nuevo: “El medio es el mensaje” (McLuhan). Muchos se apropian de la abstención. Desautorizan al independentismo. También puede desautorizar al dependentismo. Todos podían votar. Más del 50%, independentista. En un referéndum, determinante. Como en Reino Unido con Escocia. En un Estado democrático serio, se analizaría por qué más de la mitad quieren marcharse. España no lo hace. ¡Significativo! El candidato socialista pedía pasar página. ¿De sus incumplimientos, agresiones? Tras las elecciones, la Fiscalía, ¡dependiente del Gobierno!, reclama que los presos políticos regresen a prisión. ¿Qué piensan los demócratas de eso?

¿Y ahora…?

Gobierno independentista o gobierno de izquierdas. Las izquierdas siempre se autodeclaran democráticas, por la justicia social, la libertad. Ante la evidente represión del Estado español, de sus incumplimientos reiterados, que tanto perjudican a “toda” la sociedad catalana, las izquierdas catalanas “parece que deberían” estar por la independencia. Demostradamente, la “dependencia” es crecientemente negativa. Pero no.

El candidato de ERC quiere formar gobierno con Junts, CUP y “comunes”. Dirigentes de los Comunes son antiindependentistas. Dirigentes de ERC, NO independentistas. ¡Curiosa situación!

¿Encajan las piezas en un puzle “España/Catalunya? No. Ahí está la realidad.

¿Y cara a una Catalunya independiente, próspera? No es fácil. Si “primero”, Catalunya no es independiente, todas esas promesas electorales de mejorar educación, sanidad, trabajo, etc. son imposibles. Está intervenida política, económica, culturalmente. Lo demuestra la experiencia “dependiendo” de España y el expolio denunciado por The Wall Street Journal. No hay que vender la piel del oso sin haberlo cazado. El oso, tal dada la situación, es la independencia catalana. Sólo autogestionando sus propios recursos, fijando su modelo en Europa, en el mundo; diseñando y materializando todos los estamentos necesarios con criterios de futuro, la sociedad catalana podrá vivir como puede y merece. Mientras sea “dependiente” más y peor de lo mismo. ¿Hay coincidencia en el modelo de sociedad? ¿En cómo materializarlo? ¿En el “sentido” de “patria…”?

Lo mismo con el “puzle España/Catalunya”. El dibujo final que prometía la Constitución ha sido desvirtuado por el Estado español. Catalunya tiene su propio dibujo. Para la mayoría, no coincidente con España. Quiere independizarse.

¿“Patria” o “política”?

España no hace “su patria” “echando” a los catalanes como dijo Gabilondo. Las pautas que siguen son aplicables a España y a Catalunya.

Hacer PATRIA, exige tener “líderes” EXCELENTES que aporten…:

VISIÓN para el mejor escenario de “convivencia” no de “conllevancia” como dijo Ortega. Para los catalanes: la independencia.

de “convivencia” no de “conllevancia” como dijo Ortega. Para los catalanes: la independencia. máximo RIGOR en la gestión

en la gestión PERSPECTIVA amplia y lejana. Orientada al futuro, no al pasado

amplia y lejana. Orientada al futuro, no al pasado CREATIVIDAD . Diseñar y materializar el mejor “modelo” político, social, económico.

. Diseñar y materializar el mejor “modelo” político, social, económico. FLEXIBILIDAD para sortear las muchas dificultades endógenas y exógenas existentes

para sortear las muchas dificultades endógenas y exógenas existentes TACTO POLÍTICO para las diferentes relaciones institucionales, interpersonales, cara a la materialización del proyecto.

para las diferentes relaciones institucionales, interpersonales, cara a la materialización del proyecto. CONCENTRACIÓN en Objetivos fundamentales, prioritarios. No dispersión, exclusión.

Implica, ¡imperativamente!, según los modelos orientados a conseguir y mantenerse en la Excelencia:

Ofrecer un PLAN equivalente a los considerados mejores democracias, países más prósperos, justos, con futuro…

SUPERAR objetiva y subjetivamente, ampliamente, a cualquier otra alternativa

Dar la MEJOR RESPUESTA a las necesidades de la sociedad y que ésta lo sepa, desee, apoye.

a las necesidades de la sociedad y que ésta lo sepa, desee, apoye. Presentar un PROYECTO COMÚN, conocido, compartido, respetado , por todos los que lo han de materializar. Sin disfunciones. Es “ir a la misma meta, por el mismo camino, con el mismo ritmo…” En el Parlamento catalán y español en todo lo que concierna a Catalunya.

, por todos los que lo han de materializar. Sin disfunciones. Es “ir a la misma meta, por el mismo camino, con el mismo ritmo…” En el Parlamento catalán y español en todo lo que concierna a Catalunya. MÁXIMA AUTOEXIGENCIA en “todos”

PERSEVERANCIA hacia la mejor meta.



Corresponde a los máximos dirigentes. Si España hubiera cumplido no existiría el problema con y en Catalunya. Ahora, ya es tarde. El independentismo ha superado el 50%. Y no hay oferta para que, voluntaria y libremente, quieran seguir “con” España. No “bajo” España. Gobierno socialista: “Nunca habrá referéndum” = Nunca habrá democracia” para los catalanes.

Hacer “POLITICA…” es conocido y padecido:

Ignorar estas pautas

actuar por criterios ideológicos, fobias y filias, partidarios, falsos “patrióticos”.

asignar cargos por “fidelidad”, no por “competencias”

enfrentarse, restar, excluir…

¿Cuánto hay en juego para España? Según resultados, sus dirigentes son la antítesis de la excelencia. ¿Para Catalunya? ¡Todo! Los dirigentes elegidos, ¿actuarán como “líderes” EXCELENTES… o como “déspotas ilustrados” que imponen “su” modelo personal, partidario, ideológico? La sociedad pide “unidad”. ¿Se unirán los dirigentes…?

Para los catalanes, están en juego, los “beneficios de la independencia… o los demostrados perjuicios de la dependencia”. ¡Y se les ha votado para optimizar la democracia, calidad de vida, libertad, justicia social! ¿Responderán…?

¿Patria… o política…? ¿Dónde…? ¿Quiénes…?