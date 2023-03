Pasa el tiempo y Laporta sigue sin dar explicaciones sobre los pagos millonarios a Negreira

“Tengo ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo”, dijo Joan Laporta abrazándose a la teoría de la conspiración y a la supuesta campaña de desprestigio contra el FC Barcelona a cuenta del caso Negreira. Desde que el pasado 24 de febrero estallara el escándalo por un supuesto delito de corrupción deportiva entre particulares, el presidente del club culé aún no ha comparecido ante la prensa, ni tampoco ante los socios, para explicar qué clase de informes se contrataban con el número 2 de los árbitros españoles, cómo se elaboraban, quiénes los confeccionaban y qué personas los analizaban de cara a los partidos de Liga. El Barça pagó más de 7 millones de euros a la empresa de Negreira entre 2001 y 2018 y la opinión pública y el aficionado tiene derecho a que la actual directiva ponga luz y taquígrafos y explique el affaire para llegar al fondo de los hechos. Si los supuestos informes eran 2 o 3 páginas plagadas de faltas de ortografía que podría elaborar un niño de párvulos el socio culé tiene derecho a saber por qué se pagaban esas millonadas.

Joan Laporta contra las cuerdas

El exentrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde ya ha negado conocer la existencia de tales informes sobre los árbitros que el Barça supuestamente ponía en manos de los técnicos del primer equipo. “Ha sido una sorpresa para mí. No sabía ni que existían”, dijo el actual preparador del Athletic Club en una rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético. Luis Enrique también ha sido llamado a declarar. Cada día que pasa aumentan las sospechas de que la junta directiva pagaba a Negreira para que este influyera en los árbitros que pitaban al FC Barcelona. El asunto es de tal gravedad que el presidente hace días que debería haber salido a la palestra para aclarar cada punto de este escabroso asunto. Sin embargo, hasta la fecha Laporta se ha limitado a guardar silencio y a escudarse en una especie de complot o conspiración que se ha tramado desde Madrid contra el club. Es la misma estrategia política que puso en marcha el pujolismo convergente cuando, acosado por el escándalo de corrupción del 3 por ciento, se envolvió en la bandera del independentismo y puso en marcha el procés de independencia en Cataluña. Aquello fue una huida hacia adelante y Laporta, transformado ya en otro Artur Mas dispuesto a romper con el fútbol español con su propio procés, también parece haber elegido ese camino que sería calamitoso para el futuro del club. Por cierto, si esto es un complot contra él, todos los estamentos deportivos estarían en el ajo, lo cual no deja de tener su punto paranoico. Luis Rubiales asegura que la Federación quiere llegar al fondo del asunto. Javier Tebas, en nombre de la Liga de Fútbol Profesional, ha denunciado el escándalo. El Consejo Superior de Deportes anuncia que se personará en el caso. Y la UEFA reclama una investigación exhaustiva para saber lo que estaba ocurriendo en el fútbol español, sin descartar sanciones, como que el Barça pueda ser excluido de las competiciones europeas. Laporta no tiene demasiado margen de maniobra. Puede vender esto como una traicionera maniobra del Marca, pero no colará.

El Real Madrid se persona en el caso Negreira

El Juzgado de Instrucción Número 1 admitió a trámite este miércoles la querella por los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira, quien fuera número 2 de los árbitros, durante 17 años. Y la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que se personará en el caso. Laporta tiene un problema. Sobre todo, porque cuadruplicó el salario de Enríquez Negreira durante su primer mandato en el Barça. ¿Por qué le subió el sueldo al jefe de os colegiados hasta límites astronómicos? ¿Estaba satisfecho con la gestión del número 2 de los árbitros? ¿Qué funciones tan diligentes y productivas para el club realizó Negreira que animaron a Laporta a pagarle más y mejores emolumentos? Hay muchas cosas que aclarar y el máximo dirigente blaugrana no puede enrocarse en que todo es producto de la envidia del Real Madrid y de un intento de desprestigiar al club. Florentino Pérez, por cierto, también ha anunciado que el equipo merengue se personará en el caso. El cerco se estrecha alrededor de Laporta. Sus lágrimas de cocodrilo ante el desastre nacional e internacional que este caso supone para la institución que preside no servirán para que todo se olvide. Si espera en que las aguas vuelvan a su cauce y los periódicos dejen de hablar del tema se equivoca. El goteo de titulares escandalosos seguirá creciendo en los próximos días y semanas.

Comunicado de la Federación

En un comunicado oficial, la Real Federación Española de Fútbol ha detallado que será parte en el caso de los pagos a Negreira: “La RFEF ya ha remitido al director de Integridad de la UEFA el informe del departamento de Integridad de la Federación y toda la documentación que le da sustento al escrito”.

Ese informe del Departamento de Integridad ha sido remitido al CSD, «con copia al FC Barcelona y al CTA», ha informado la Federación. Pide que se “llegue hasta el final” y demanda la “serenidad necesaria y aconsejable” para “rebajar el clima de crispación que se ha creado hacia el colectivo arbitral”.

“Esto no es nada beneficioso para el fútbol. La aplicación de la justicia requiere de unos tiempos y de probar aquellos hechos que puedan considerarse ilícitos”, remarca la Federación. La Justicia ha admitido a trámite la querella y se judicializará el caso por los pagos a Negreira.