Parque Regional del Mar Menor

Según Víctor Moreno de Onda Regional, Unidas Podemos ha presentado el sábado día 9/7/21 en Santiago de la Ribera su propuesta para poner en marcha una ley que permita crear un Parque Regional en el Mar Menor y su entorno, que garantice la sostenibilidad de la zona, y que incluya el fin de los vertidos y la renaturalización del entorno de la mayor laguna salada de Europa.

Las intervenciones fueron muy aplaudidas por el público asistente, pero se echó en falta a algunos grupos de ecologistas y a público, en general, ya que la carpa estaba situada a unos metros de la playa y observamos su escasa afluencia al evento, bien por apatía, por darles igual que el agua del Mar Menor esté super contaminada, porque existe desinterés manifiesto y miedo a estar en un evento proyectado por Unidas Podemos.Tan sólo algún movimiento ciudadano asistió al acto, y un representante de Ecologistas en Acción, el resto de grupos ecologistas no asistieron, no sabemos si por no estar de acuerdo con los convocantes o por otros motivos.

Unidas Podemos ha registrado en la Asamblea Regional esta proposición de ley para que se dote al ecosistema de una figura de protección ambiental que incluya el fin de los vertidos, procedentes de la agroindustria como nitratos, fosfatos y otros abonos químicos que provocan una contaminación grave y tóxica en las aguas marmeronense; además los vertidos de las minas en la margen Sur tienen veneno y producen enfermedades graves, ya que los restos del plomo, cadmio y otros metales pesados han provocado lodos en los que es imposible refrescarse en esas aguas.

En relación al Arco Sur, la alcaldesa actual de Cartagena y la anterior «idearon» construir «pasarelas» y «balnearios», les llaman ellas, desde los Urrutias hacia el interior con un resultado hoy nefasto pues en torno a ellas se observa, no sólo lodos putrefactos sino también «sopa verde», es decir, la llegada constante de vertidos de todas las ramblas ha producido nuevamente una eutrofización de esta zona.

En este enlace tienen el resultado de la ineficacia de «las alcaldesas cartageneras’ y las»pasarelas de la vergüenza»: ¿está es la inteligencia de las susodichas?:

Uno puede preguntarse, ¿dónde está el dinero gastado en semejantes estructuras de madera? ¿En el fondo del mar? o en el cazo?. Y lo estúpido fue ver en televisión hace unos meses a las «alcaldesas» al «vicealcalde» que ni pincha no corta y a autoridades como el Consejero Luengo inaugurar las «pasarelas de la vergüenza» como si fuera un monumento del caballo de Espartero.

Tendrán que dar cuentas al pueblo cartagenero de los gastos y del resultado de algo que ya sabíamos que iba a fracasar. Pero los ciudadanos callan, algo inaudito, incomprensible.

Javier Sánchez Serna, diputado en el Congreso y coordinador de Podemos en la región, ha realizado la presentación de la propuesta de ley junto al coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, que ha acusado al presidente regional, Fernando López Miras, de “seguir mirando hacia otro lado”, señaló que “más de 40 empresas han estado arrojando a este ecosistema único el equivalente a miles de piscinas olímpicas de salmuera llena de nitratos muy contaminantes para el entorno”.

Sánchez Serna ante esta situación, indicó que la consejería de Medio Ambiente “se negaba a abrir expedientes a esas empresas por delito ambiental”, según Sánchez “la principal actuación del consejero, Luengo, ha sido la de proteger a quienes envenenan el Mar Menor, en lugar de velar por el buen estado de un paraje natural único en todo el continente”.

Reclamando la dimisión del consejero Luengo, ya que “su único cometido es servir de escudo para que quien ha contaminado, se vaya sin poner un duro para recuperar este paraje».

Es “un dato comprobado científicamente que el mal estado del Mar Menor es consecuencia de los vertidos de nitratos usados en la agroindustria, y de los vertidos en el Arco Sur de metales pesados venenosos y tóxicos, desprotegido aún más con las últimas modificaciones de la supuesta Ley de Protección”, según los intervinientes.

«Prácticamente todo el subsuelo de la Región está contaminado de una manera u otra», según José Luis Álvarez, indicando que “no se ha hecho absolutamente nada por aplicar la normativa», al igual que la CHS no ha hecho nada y no ha aplicado las norma sobre contaminación de los acuíferos, incluyendo los que vierten al Mar Menor y al Noroeste.

Otras participantes en el acto, como Nuria Velázquez, de IU-VerdesSan Javier, destacó la importancia de declarar el Parque regional del Mar Menor para salvar un entorno único y una fuente de riqueza.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha animado a la movilización social para poder hacer realidad el Parque Regional, una propuesta que no cuenta con el apoyo de un Gobierno autonómico más centrado en salvar los beneficios de empresarios sin escrúpulos que en proteger nuestra tierra y el patrimonio común de sus habitantes”.

Por último, Marín ha exigido al resto de fuerzas políticas que “se posicionen al lado de quienes pretenden defender el Mar Menor” y ha recomendado a los ciudadanos y ciudadanas que “estén pendientes del sentido de voto de cada cual, porque son los hechos y no las palabras las que salvarán este ecosistema”. “Ahí todos los ciudadanos y ciudadanas podrán comprobar si el presidente regional trabaja para los murcianos y murcianas, o si es simplemente el representante de las multinacionales de la agroindustria”, ha concluido Marín.

Los motivos por los que proponen la Creación del Parque Regional, según Unidas Podemos son:

Legislación insuficiente, la actual legislación urbanística y agrícola es insuficiente.

Por la movilización social, con las peticiones de vecinos, vecinas y asociaciones ecologistas.

Lo único que funciona, el reconocimiento como espacio protegido.

De una ley de protección descafeinada a la creación de un espacio natural único.

La historia está en nuestras manos, han sido muchos los ejemplos de movilizaciones que han conseguido proteger espacios naturales únicos.

Señalados los objetivos básicos, sólo nos queda, además de todo lo dicho en el acto, señalar a los convocantes que luchen y expongan las SOLUCIONES, que las hay, y fueron escritas, además de otros autores, por quien escribe, en un artículo publicado por Diario 16 y que pueden leer y analizar en el siguiente enlace:

La lucha por la regeneración del Mar Menor sigue y nos parece bien que se proyecte una ley para la creación del un Parque Regional del Mar Menor, y a la vez aplicar SOLUCIONES para regenerar la Laguna Salada y transformar toda la zona del futuro Parque Regional en un espacio saludable, sano, agradable y con una flora y fauna cuidada por los expertos, espacio medioambiental digno de los habitantes que lo visitan y disfrutan de sus aguas y de los ecosistemas que en él abundan.

No dejemos por desidia, por la nefasta actuación de unos políticos que solo miran por lo económico, morir de tristeza y asco el Mar Menor, paraje y ecosistema inigualable en toda Europa.

Por último, dejo este video que explica porque crear el Parque Regional del Mar Menor, según las ideas de quienes queremos la regeneración integral del entorno de la Laguna Salada.

RES, NON VERBA

HECHOS, NO PALABRAS.