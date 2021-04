En cualquier orden de la vida se dan situaciones opuestas que resultan contradictorias, que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Es lo que se llama paradoja, esto es, idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común, que no hay que confundir con los sofismas, que son razonamientos válidos solo en apariencia.

La política no está exenta de paradojas ni escapa a sus momentos o situaciones paradójicas. Algo de esto está pasando con motivo de las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. Que el PP y PSOE aspiran a ganar las elecciones y poder gobernar la Comunidad madrileña, no se pone en duda, sin embargo, las consecuencias de darse estas posibilidades para ambos partidos sí que pueden ponerlo en duda, suponiendo una situación paradójica para ambas formaciones políticas, cuanto menos.

Si la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ganase las elecciones con mayoría absoluta la encumbraría de manera definitiva como solvente lideresa del PP y pondría en entredicho el liderazgo de Pablo Casado, si este en unas hipotéticas elecciones generales, adelantadas o no, volviese a perder. Si Ayuso ganase las elecciones, pero necesitando a Vox para gobernar, ya que Cs es posible que no obtenga representación tal como predicen todas las encuestas, y el partido ultra exige la entrada en el gobierno a cambio de su apoyo, el viraje a la centralidad de Casado quedaría cuestionado, elemento esencial por el que pasa su posibilidad de llegar a la presidencia del gobierno. Por ello, poco debe gustar a Casado que Ayuso, obviando a los candidatos rivales, centre su campaña contra Sánchez.

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, solo podría gobernar, también según todas las encuestas, teniendo que contar con la participación de Más Madrid de Errejón y Unidas Podemos de Pablo Iglesias, lo que supondría que este último saldría reforzado para las elecciones generales, se adelanten o no, y Pablo Casado podría seguir en su teórica deriva centrista tranquilamente al no verse presionado ya por Díaz Ayuso. Ambos casos, le pondría nada fácil revalidar la presidencia a Sánchez en las mismas condiciones que la tiene en la actualidad. Que el presidente del gobierno junto a su gurú, Iván Redondo, haya decidido mantener a Gabilondo, cuestionado dentro del partido por su aparente y desesperante tancredismo, como candidato, es muy significativo.

Estas razones pueden hacer que paradójicamente tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado no deseen que sus candidatos ganen las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, no porque no las consideren importantes, sino por las posibles consecuencias para sus respectivas pretensiones, uno de revalidar la presidencia del gobierno, llegado el caso, y otro, para no ver cuestionado su liderazgo y truncado su carrera política de forma prematura.

No parece lógico ni de sentido común estas actitudes de desear que gane las elecciones su rival político, pero las posibles consecuencias descritas anteriormente dan verosimilitud y de ahí la naturaleza de la paradoja. En definitiva, el mejor aliado para Sánchez es un gobierno de Ayuso con Vox y para Casado, un gobierno PSOE con Más Madrid y Unidas Podemos.

Si estos razonamientos no fueran válidos, en modo alguno, contradicen las consecuencias de los hechos descritos, lo que nos metería de cabeza en el terreno del sofisma. Pero si más allá de las apariencias, las premisas fueran ciertas, estaríamos hablando de las paradojas en las que están quienes confunden los intereses políticos con sus intereses particulares y son capaces de traicionar a los votantes, militantes de sus partidos para conseguir su único y primordial fin, esto es, ellos mismos.