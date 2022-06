Paradojas del olvido

- Publicidad-

En principio debemos decir que el olvido nunca es un proceso puramente cognitivo, sino que siempre se encuentra ligado a impulsos e intereses, pero también a nuestro poder. No hay ningún conocer sin poder, ningún “yo sé” sin un “yo puedo”

En esa medida, el olvido tiene siempre también rasgos de un desaparecer, de un no-poder-más. El olvido se radicaliza cuando se olvida de sí mismo. La afirmación socrática “sé que no sé nada”, en la que el saber reconoce sus propios límites, encuentra su eco en la afirmación “sé que he olvidado”, una afirmación que es tan enigmática como la primera, porque nos conduce a un umbral que es atravesado en el recuerdo, pero que no es superado. Sería conveniente hablar no sólo de un vértigo de la libertad sino también de un vértigo del olvido, porque también éste es sin fondo.

Aun cuando el recuerdo no se puede pensar sin él, el olvido nos produce una cierta perplejidad. Sin embargo, la lucha contra el olvido continúa y se exterioriza de diversas maneras en cada caso según lo que se haga valer como rasgo fundamental de vivencias y comportamientos. “La duda no puede extenderse más que la vigilancia, de lo contrario puede llegar a ser peligrosa”, reza uno de los aforismos, en los que la Ilustración hace conocer sus propias sombras.

A esta orientación fundamental se contrapone la afirmación: lo olvidado tiene sentido, pero no el olvido. O sea: el olvido no es un acto que apunta hacia algo sino un acto que se contrapone a toda teleología de la conciencia o la experiencia. Si supusiéramos y esto es una idea que no dejaría de ser interesante un impulso hacia el olvido, ello equivaldría a una pulsión de muerte de la conciencia. Pero aún en este caso el olvido sería, al igual que la muerte, algo que nos sobreviene.

En el marco de una orientación general hacia el sentido, la lucha contra el olvido se dirige contra un vaciamiento de sentido y un oscurecimiento de sentido. Esta lucha carecería de esperanza si no hubiera algo inolvidable. En un sentido radical es inolvidable aquello que en lo oculto ya está presente.

La instancia central de la regla encuentra también en el olvido su maestro: lo olvidado está sujeto a determinadas reglas, pero no al olvido. O sea: el olvido no es un acto convencional que puede ser llevado a cabo correcta o incorrectamente y sometido a la prueba de tornasol de las condiciones del éxito. La fijación al carácter de regla de comportamiento conduce a que la lucha contra el olvido sea debilitada o relegada a un trasfondo alejado de las reglas.

Sin embargo, también aquí hay algo inolvidable, a saber, la validez de la regla misma. Ya Aristóteles hace constar. “De la phrónesis no hay ningún olvido” una habilidad para discernir cómo o por qué actuar con excelencia. De hecho es válida hasta hoy ante un tribunal la afirmación: “La ignorancia no libra del castigo”. Quien queda por debajo de un cierto nivel de regulación, no es considerado como olvidadizo sino como irresponsable. La ley vela por sí misma de esta manera.

El olvido sirve en general al desahogo, a la protección de las fuerzas, a la mejor utilización de los recursos. La lucha contra el olvido cede ante el mero cálculo de utilidades. La pregunta ¿Cuál es su uso? sería entonces la única que cuenta y permanece sustraída al olvido.

En el reencuentro de lo olvidado reside una vez más una paradoja: se encuentra de nuevo lo que nunca se ha tenido como si nuestras más hermosas ideas equivalieran a melodías que nos vienen de nuevo en mente sin que nunca las hayamos escuchado. La paradoja del olvido se puede formular de la siguiente manera: lo olvidado en cierto modo está ahí y no está ahí, nos es familiar y no familiar.