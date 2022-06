Para mí el principal problema que tiene Catalunya para avanzar hacia la independencia es Esquerra Republicana

- Publicidad-

Catalunya no será independiente ni va ser republica hasta que Esquerra Republicana no salga de la Generalitat de Catalunya y no forme parte del gobierno catalán, gobierno que yo que soy de Junts y voy a la dirección opuesta de lo que hace mi partido, pero ya habría abandonar el gobierno catalán, ya que ha quedado claro que Esquerra Republicana no nos quiere en él, nos aguanta porqué no le queda más remedio, pero con quien tienen muchas ganas de pactar es con los comunes y el partido socialista, que lo hagan, para mi adelante, creo que Junts per Catalunya puede ser más útil en la oposición que en este gobierno.

En 2017 si hubo una traición, pero no fue del President Puigdemont, fue la traición de Esquerra Republicana y esto hay que explicarlo y no pasa nada, ellos fueron los que tensaron la situación el máximo y ahora no se atreven a ir contra el Estado Español, tras las elecciones de Diciembre de 2017, se tenia que haber investido el President Carles Puigdemont, quien se negó hacerlo fue Esquerra Republicana y esto no se ha explicado lo suficiente y hay hacerlo.

Esquerra Republicana exige lealtad a la gente de Junts, pero que morro que tienen, ellos que no han parado hasta cargarse la figura del President Puigdemont y han sido muy poco leales con los que eran los míos, pero que morro que tienen señores, ellos que tienen un señor llamar Gabriel Rufián que después de las barbaries que dice no ha dimitido, la lealtad y el respeto debe ser mutuo y ellos en este mandato tambien han demostrado tener muy poco lealtad hacia Junts, demasiadas veces Junts se ha callado cosas que no deberían haberse callado, de hecho si yo fuera la que mandara en mi partido hace tiempo que no estaría a gobierno, por dignidad me habría ido, pero esta es mi opinión personal.

Tambien hay otra traición dar apoyo el gobierno español a cambio de nada, porqué lo que ha conseguido Esquerra Republicana para Catalunya es cero, la política de “peix al cove” solo la supo hacer el President Pujol el se llevaba “ el cove” que dijo yo, pero almenos llevaba “peix” para Catalunya, Esquerra Republicana para Catalunya no ha llevado absolutamente nada y se lo aprueba todo a Pedro Sánchez a cambio de nada, menudo chollo tiene Pedro Sánchez con ellos, hace lo que le da gana y no da nada a Catalunya a cambio.

Hay que explicarlo bien y hacer entender a la gente de Catalunya independentista, que si quieren la independencia y la republica hay que votar a partidos independentistas y esto no se va lograr si seguimos votando Esquerra Republicana, que no es un partido independentista, aunque intenten ocultarlo durante las campañas electorales, pero votar Esquerra Republicana no es la solución, porqué con ellos ni independencia ni republica y me sabe mal decirlo porqué por mis antepasado este partido representó mucho, hoy creo que si vieran en lo que se ha convertido Esquerra Republicana les daría mucha vergüenza, creo que a las próximas elecciones en el parlament de Catalunya, Esquerra Republicana no puede ser la fuerza más votada ya que vamos a retroceder en lugar de avanzar.

Si estoy decepcionada con Esquerra Republicana ya que hoy día es el problema principal que tiene Catalunya para avanzar hacia la independencia y la republica y si Esquerra Republicana pactó renunciar a la independencia a cambio de los indultos a los presos políticos, que lo explique la gente tiene derecho a saber, tambien hay que explicarle a Esquerra Republicana que aunque los presos políticos estén fuera de la cárcel, los exiliados no han podido volver y que la represión sigue por lo tanto tampoco han logrado nada importante.

Si ahora mismo el principal problema por la independencia de Catalunya y la Republica Catalana se llama: – Esquerra Republicana.-

Por cierto no pongo Esquerra Republicana de Catalunya, porqué este partido en su mismo logo ha hecho desaparecer la palabra Catalunya, pero es que hace mucho tiempo que dejaron de defender Catalunya y los catalanes por lo tanto la C de Catalunya hace mucho que la perdieron.

No pido que la gente independentista vote a mi partido en unos futuras elecciones al parlament de Catalunya, que las cosas como son, si nos votan ya me gusta, pero si no nos votan pido que no voten a Esquerra Republicana si no otras opciones que sean independentistas de verdad, ya basta que Esquerra Republicana sea el freno a la independencia de Catalunya y a la Republica Catalana.