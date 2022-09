Page lanza un órdago a Sánchez: «el peaje de Podemos lo paga el PSOE»

- Publicidad-

No es un secreto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha apoyado ni pública ni privadamente la política de pactos de Pedro Sánchez. Ya en noviembre de 2019, nada más firmarse el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, el presidente castellanomanchego afirmó que «el Gobierno de España no puede depender de separatistas». Desde entonces, han sido recurrentes las críticas directas de Page a estos pactos y a determinadas medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Hoy, durante su intervención en el II Foro Económico Español «Castilla-La Mancha, el turismo que viene», organizado por El Español, García-Page ha señalado y lamentado que el PSOE es el que está pagando los errores tanto de Unidas Podemos como de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

En concreto el presidente castellanomanchego ha dicho que «el peaje de Podemos lo paga el PSOE, así como lo que dice Rufián. Los de Bildu, sin que digan nada, también nos los comemos nosotros».

García-Page hace estas declaraciones en un momento en el que las tensiones dentro del gobierno de Pedro Sánchez están aumentando. Sorprende sobremanera que una medida como la propuesta por Yolanda Díaz de topar la cesta de la compra básica haya tenido una oposición tan radical por parte de los ministros del PSOE. Eso, en una situación de inflación desbocada, en la que las familias de ingresos medios-bajos están sufriendo para poder acometer los gastos más básicos, sí que resta puntos al Partido Socialista. Quizá más que los pactos con ERC o Bildu.

Este discurso de García-Page también se encuadra también en la ofensiva del Partido Popular contra los ministros de Unidas Podemos. El pasado martes, en el debate Sánchez-Feijoo, el líder del PP lanzó una oferta de apoyo al gobierno hasta que terminara la legislatura siempre y cuando cesara a los ministros «que no había nombrado». Hoy mismo, Feijoo ha señalado que, cuando llegue al Gobierno, derogará todas las leyes que el PP tiene recurridas ante el Tribunal Constitucional “por coherencia” y denuncia que el Ejecutivo nunca ha intentado consensuar con su partido asuntos “especialmente complejos. Su objetivo es hacer una ley lo más distante posible del PP y lo más cercana a sus socios. Se trata de votar sí al independentismo y a Podemos, cuyos ministros no ha nombrado”.