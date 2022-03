Pagafantas

- Publicidad-

En la colmena, el calor empezaba a ser sofocante y la miel escasa.

Desde hacía un tiempo, los zánganos se habían convertido en observadores silenciosos y ya no entraban ni salían como antes en busca del néctar de las flores, ni tampoco removían con sus alas, el aire de forma que el calor producido por las larvas, se disipara por las rendijas de la caja de madera en la que estaba albergado el enjambre.

Todo había empezado unos otoños atrás. La colmena había sufrido varios ataques de osos durante el verano y el hombre que las proporcionaba agua y azúcar cuando los inviernos se alargaban, había sido poco respetuoso con lo sucedido y se había llevado cinco de los siete panales que los osos habían dejado intactos. En esas condiciones, no sólo no habría miel para criar nuevas criaturas, sino que ni siquiera estaba garantizado que las pobres abejas no sucumbieran durante el invierno. El humano que creía que el panal era suyo, sabía que tal y como estaba la colmena, acabaría desapareciendo durante los fríos del siguiente mes de enero. Así que abrió una cajita y depositó en la puerta de la colmena a unas decenas de ejemplares de abejas de color rojizo, algo más grandes que las habituales que eran capaces de producir miel con las escasas flores otoñales y que en poco tiempo, criarían cientos de ejemplares de esa especie que producirían mucha más miel a lo largo del año. Para ello, alguno de los nuevos machos debería fecundar a la reina para que una de sus nuevas crías la sustituyera.

Pero no todo fue como lo había previsto el humano. Las nuevas crías, eran cuidadas desde que nacían por abejas de la especie autóctona, lo que evitaba siempre que la reina fuera una de las nuevas. Entre las abejas viejas comenzó a generarse una animadversión hacia las extranjeras que cada vez se hacía mayor. Las nuevas abejas, mientras tanto, fueron tomando posesiones de mayor calado cada día lo que a su vez aumentaba el recelo de las aborígenes. Tanto es así que, llegó un verano de esos en los que la madre naturaleza se posiciona todo el tiempo a favor, que una primavera suave y lluviosa, trajo un mes de mayo lleno de cientos de colores, flores de todo tipo y en tal cantidad que las abejas autóctonas pudieron producir tanta miel y tantos panales que incluso debatieron la posibilidad de exportar la colmena fuera del enorme cajón de madera en la que se encontraba. Si eso sucedía, las abejas nuevas, las que producían miel sobre todo en otoño, acabarían sucumbiendo. Así que, al humano, no le quedó otra opción que en una tarde de agosto, con un viento del norte que helaba hasta las cortezas de los árboles, llenó la colmena de humo, extrajo la reina y la sustituyó por otra que había criado en cautividad, tan parecida a las nativas que ni las propias foráneas fueron capaces de distinguir que en realidad era una de las suyas.

Poco a poco, la nueva reina fue ganándose la confianza de todas las viejas abejas nativas que creían firmemente que la nueva reina era una de ellas. Sin embargo, había actitudes que les desconcertaban. No ponía los huevos de la misma manera que la reina anterior, sus larvas tenían un extraño color rojizo y daba órdenes de que se saliera a buscar néctar incluso cuando los días comenzaban a ser cortos y fríos y sólo quedaban flores de nardos, pensamientos y rosas.

La situación se fue agravando porque en las primaveras siguientes la reina cada vez tardaba más en ordenar que las abejas salieran a buscar néctar. La situación se acabó enquistando porque ese año había llegado julio y apenas había zánganos buscando ambrosía fuera en los alrededores de la colmena. Por el contrario, todas las que se veían eran abejas africanas que consumen el elixir de las flores y no producen casi miel. El humano estaba asombrado. Su estrategia para tener miel durante más meses a lo largo del año, estaba a punto de irse a pique. Y con ello, toda la enorme colmena de más de veinte panales. Debería hacer algo. Volvería a sustituir la reina por una autóctona.

Pero cuando tenía ya la nueva reina criada, y se acercó a la colmena en espera del día propicio para sustituirla de nuevo, todas las abejas habían muerto víctimas del calor insoportable que había dentro de los panales ya que no habían conseguido refrigerarse porque los zánganos se dedicaban a observar en lugar de ir a buscar flores y con ello, mover las alas de forma que se disipara el calor de las larvas.

*****

Pagafantas

Un pagafantas es aquel que, queriendo tener una relación sentimental con otra persona, se dedica a hacerle regalos, pagar sus consumiciones, invitarle a fiestas en las que, una vez entrado, ella/el le deja colgado para disfrutar de la noche con otro,… Elevado a nivel de estado, hay quién quiere ser parte del grupo selecto mundial y para ello, se dedica a obedecer como un perro faldero al amo, creyendo que eso hará que se incorpore al grupo cuando en realidad, seguirá siendo siempre el que sirve y paga los cafés.

Desde hace algunas semanas vengo intentando escribir el artículo semanal, que me brinda este medio, para incidir en que los fascistas de Oubiña y los nazis del moco verde están a punto de caramelo para hacerse con el gobierno de España y que, a pesar de lo que digan los indecentes engañabobos del PSOE o los universitarios peras de Podemos, no será no por méritos propios, sino por el demérito y sobre todo, el descrédito de estos sinvergüenzas que se han autodenominado como el gobierno más progresista de la historia de España y que sin embargo están actuando como el gobierno más autoritario, proimperio y franquista de todos los que hemos tenido hasta ahora desde que el eunuco cobarde, misógino y sátrapa murió de viejo en una cama del 12 de octubre. Y mira que era complicado superar a Golfález y al asqueroso insufrible megalómano. Parece evidente que desde el minuto uno de la coalición, los que utilizan la pluma y la cámara como misil balístico, los francotiradores del periodismo vendidos a la hipoteca que su amo les permite pagar mientras cuenten lo que interesa al propietario del medio para el que trabajan, han estado disparando al mono intentando hacer caer al gobierno. Eso, a pesar de que quién está en la presidencia del mismo, es un fraude que jamás haría nada en contra de los intereses de los mismos que pagan a los sicarios de la pluma y la realización televisiva. Aun siendo evidente, el gobierno no caerá por la estrategia repetida tantas veces por los del hijoputismo desde que al principio de los 70 del pasado siglo, le hicieran la luz de gas al gobierno de Allende. Porque este gobierno se parece al del Chile del 73, como una vacuna a un virus.

Desde el primer día, vengo diciendo que la famosa operación Sanchez Castejón, sólo fue un paripé para evitar el sorpaso de un Podemos, que entonces si suponía un peligro para el statu quo del Régimen del 78, sucesor fiel del régimen instaurado a base de represión, educación en el adoctrinamiento católico nacional, después del golpe de estado en julio del 36. Desde el primer día, vengo sosteniendo que este tipo sólo es un fraude, como lo fue su antecesor Golfález el que se hizo con las riendas del partido en el 74, después de que Carrero Blanco les hubiera dado los papeles para forzar el Congreso de Suresnes y poder salir de una España en la que, poder tener pasaporte y emprender viaje al extranjero, era cosa de unos pocos privilegiados tan adeptos al régimen que no había peligro de que no volviesen.

La guerra de Ucrania, el envío de armas para que los ucranianos sigan hostigando a los rusos y trabajen en favor del imperio en una guerra duradera, el compromiso de dedicar el 2 % del PIB para financiar un conglomerado armamentístico cuya única finalidad es practicar el terror a lo largo y ancho del globo terráqueo en beneficio del imperio y cuya legalidad vigente internacional es “lo que tengo aquí colgado”, sólo son unas de tantas barrabasadas de este individuo pagafantas que tiene tantas ganas de ser aceptado, en el selecto club de los Soros y cía, que sería capaz de vendernos a todos sin ningún remordimiento. El envío de armas a Arabia Saudí para que masacre a los pobres yemeníes y ahora el abandono a los españoles del Sáhara ante el sátrapa marroquí, no son sino jugadas estratégicas del imperio a las que el mayordomo español contribuye como un perrito faldero.

Muchos tenemos la casi certeza de que el conflicto ucraniano se ha creado (y los yankees no quieren que acabe en un futuro inmediato) por intereses comerciales. USA está en declive. China es su sucesora ya que estratégicamente se hizo durante años con el mercado internacional y lo que tiene más importancia, con la mayor parte de las reservas naturales de África donde ha ido comprando territorios de forma “silenciosa”. Para hacer caer a China, es necesario primero hacer caer a Rusia. El conflicto del imperio con Rusia ha traído consecuencias para Europa de las que no fueron conscientes o si lo fueron, lo que sería absolutamente indecente, las obviaron. Entre ellas, están las exportaciones rusas de fósforo. El gas, querido lector a pesar de lo que dicen los medios de manipulación no parece ser parte de esta ecuación puesto que la Unión Europea le sigue pagando a Rusia 800 millones diarios en concepto de la factura del gas. El gas sólo es un problema aquí en España dónde el gobierno de este sinvergüenza ha sustituido el gas argelino por uno que los americanos tren licuado, desde Arabia Saudí, en barco a un precio tres veces superior al argelino. Con el embargo a Rusia, la demanda de fertilizantes artificiales que se fabrican principalmente con el fósforo que sale de las minas de fosfatos, amenaza la producción mundial agrícola. Resulta que la República Saharaui es la que más reservas tiene y las mismas están siendo expoliadas y comercializadas por el sátrapa marroquí. A USA le interesa que Marruecos “legalice” esa situación y qué mejor que buscar un “enemigo” eterno del régimen déspota alauí, como España para que secunde la propuesta que realizó Trump el 16 de diciembre de 2020 poco antes de que fuera sustituido por el senil señor de la guerra. Supongo que además del acceso a fósforo en condiciones ventajosas le habrán prometido al bello chico de los recados, que no van a reclamar soberanía sobre Ceuta, Melilla y Canarias (dónde se supone que hay grandes bolsas de petróleo sin explotar). Claro que las promesas de Marruecos valen lo mismo que las que realiza el aguador del Imperio, Pedro Sánchez: NADA.

Muchos somos los que estamos hartos del engaño de estos caraduras que se siguen llamando socialistas y que impiden día sí y día también que se pueda juzgar por crímenes de lesa humanidad a los franquistas, que se siguen diciendo republicanos y cierran día sí y día también la posibilidad de que ese señor del que dicen que trajo la democracia a España, acabe en Soto del Real por delitos de corrupción. Que siguen sin mover ni un solo dedo para que se pueda renovar el CGPJ porque ellos están tan a gusto con los jueces franquistas como los que va a dirigir quién se hace fotos en un barco de un narco. Seguimos esperando la promesa de derogación de la Ley Mordaza (que nunca llegará). Seguimos esperando la derogación de todas las reformas laborales y que acaben con ese engendro que nos han vendido como un avance cuando no supone absolutamente nada contrario al espíritu hijoputista de las anteriores. Seguimos esperando esa gran ley educativa que saque de la educación el adoctrinamiento fascista de los colegios del OPUS. Seguimos esperando la financiación suficiente de la sanidad pública y el cierre por completo de las derivaciones de enfermos a las privadas pagados con fondos públicos. Seguimos esperando esa gran ley de progresividad impositiva en la que los ricos, y sobre todo las grandes empresas, paguen los impuestos que deben y no los españolitos de a pie a base de IVA.

Y mientras esperamos, nos están masacrando, creando el caldo de cultivo ideal para que vengan los fascistas, a base de hacernos más y más pobres, con un recibo eléctrico que se ha convertido en un artículo de lujo, aumentando en más de un 73 % (mi recibo en Enero de 2018, 64 euros con tres radiadores y 8 horas en funcionamiento a lo largo de la noche y del día. Mi recibo en enero de 2022, 234 Euros con un solo radiador y cinco horas de funcionamiento entre las 00:00 horas y las 05:00 de la mañana). De igual forma la bombona de butano ha subido desde los 13,72 euros a los 18,63 (otro 75 %) y la gasolina se acerca la los 2 euros el litro. Y , para colmo, las últimas subidas de los productos básicos de la compra en un 25 %. Entremedias, nos han puesto el caramelo en la boca de la subida del salario mínimo que en muchos casos ha supuesto la disminución de los complementos y en otros sigue sin cumplirse porque se siguen trabajando el doble de horas de las contratadas.

Si gobiernas como la derecha, te comportas como la extrema derecha (palos a manifestantes, huelguistas y a los migrantes que no sean blancos y de ojos azules y cárcel para los disidentes que son peligrosos) y proteges a los que eran afines a la dictadura, no pretendas luego culpar a los demás de que venga la extrema derecha. Lo de votadme que si no, vendrá el moco verde, ya no cuela.

Si las propias ovejas se convierten en caníbales, poco importa que venga el lobo.

Salud, feminismo, ecología, república y más escuelas públicas y laicas.